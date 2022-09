Energiekrise: Mögliche Schließungen in der britischen Musikindustrie

Allein ein Drittel der Musikveranstaltungsorte in Großbritannien könnten wegen der gestiegenen Energiepreise schließen. Das zeigt eine Umfrage der Music Venue Trust, eine gemeinnützige Organisation, die sich um den Schutz von Konzertstätten kümmert. Sie fand in der Umfrage mit knapp 900 Musikveranstaltungsorten heraus, dass Heizkosten bei Konzertstätten durchschnittlich um 316 Prozent gestiegen sind. Im Schnitt sind das monatlich knapp 6000 Euro, vorher waren es knapp 1400 Euro. Auch Aufnahmestudios haben das gleiche Problem. Das sei ein hart für die Musikindustrie, die gerade noch dabei sei, sich von der Pandemie zu erholen, erklärt CEO Mark Davyd. Die Energiekrise sei eine langfristige Herausforderung, weil jedes Jahr Stromrechnungen bezahlt werden müssen. Es gibt die Forderung, die Mehrwertsteuer zu sinken und stattdessen Hilfen für die Unternehmen zu verlängern.

Lutz Leichsenring von der Berliner Clubcommission sagt dem Magazin Siegessäule, dass für die deutsche Musikszene die Nachzahlungen nächstes Jahr ein Problem sein werden: "Die Hilfen aus dem Hauptstadtkulturfonds, mit denen das Land den Clubs wegen der Pandemie unter die Arme greifen wollte, werden wohl komplett für gestiegene Energiekosten draufgehen – und haben so ihren eigentlichen Sinn nicht erfüllt."

Lido Pimienta mit eigener Varieté Show "Lido TV"

In "Lido TV" arbeitet die kolumbianisch-kanadische Sängerin ernste Themen, wie Feminimus und Kolonialismus, satirisch und comedyhaft auf. Begleitet wird sie dabei von einer sprechenden Sonnenblumen und einer fleischklops-ähnlichen Kreatur mit zwei Köpfen. Der bunte Charakter der Show hat etwas von der Sesamstrasse, die Musik, Dokus und Interviews mit Gäst*innen, wie die portugiesisch-kanadische Sängerin Nelly Furtado, beinhaltet.

Lido Pimienta ist Produzentin, Host und Textschreiberin für "Lido TV", die in der Pandemiezeit entstanden ist. Als Pimienta nicht touren konnte, hatte sie angefangen Comedy Skits und Texte zu schreiben. In ihrem Statement zur Varieté Show heißt es: "Die Show ist ein Liebesbrief an das kleine Mädchen, das auf dem Mangobaum in Kolumbien sitzt und lauthals singt, während andere Kinder sich über sie lustig machen, weil sie sie komisch finden."

Ein Drittel der Frauen erfahren sexuelle Angriffe auf Musikfestivals

Eine Studie der Durham University fand heraus, dass über 30 Prozent der Frauen auf Musikfestivals sexuell belästigt oder angegriffen werden. Es gehe dabei um Vergewaltigungen, ums Begrapschen, Gaffen und um Catcalling. Täter sexueller Gewalt könnten in Menschenmengen schnell untertauchen und greifen Frauen oft im Vorbeigehen an. Sie können schnell entkommen. Das habe dazu geführt, dass einige der 450 Befragten gar nicht mehr auf Festivals gegangen sind oder ihr Verhalten auf Festivals geändert haben: reduzierter Alkoholkonsum, die Meidung bestimmter Orte und alleine irgendwohin zu gehen. Viele Frauen erzählten zudem, dass sie auch oft auf dem Weg zwischen Festivalgelände und Campingplatz sowie auf dem Campingplatz selbst belästigt oder verfolgt wurden.

Die Hauptautorin der Studie der Durham University, Dr Hannah Bowes, fordert, dass alle vom Festivalpersonal, von der Organisation bis hin zu den Künstler:innen, Sponsoren und den lokalen Behörden zusammenarbeiten müssen, um die Frauen zu schützen. Auch wenn die Situation sich in den letzten Jahren leicht verbessert habe, müsse mehr getan werden. Denn die Frauen hätten oft keine Stelle vor Ort, an die sie sich bei Vorfällen wenden könnten. Bei den Männern liegen sexuelle Angriffe bei sechs Prozent.