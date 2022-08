Neuer Podcast: "Queerer Deutschrap – der PULS Podcast mit Falk Schacht"

Deutschrap war lange Zeit nicht unbedingt das Genre, dass mit einem queerfreundlichen Umfeld geglänzt hat. Mittlerweile gibt es aber ein paar queere Artists wie Badmomzjay oder Nura, die auch im Mainstream erfolgreich sind. In den sechs Folgen von "Queerer Deutschrap – der PULS Podcast mit Falk Schacht" redet Deutschrap Experte Falk Schacht mit queeren Artists darüber, warum die meisten queeren Artists noch nicht so bekannt sind und was geschehen müsste, um das zu ändern. Momentan sei es so, dass die Artists nicht genügend mediale Aufmerksamkeit bekommen, erklärt Deutschrap Experte Falk Schacht: "Das zieht sich dann noch ein bisschen weiter, dieses strukturelle Problem. Ein Beispiel: Queere Artists werden nicht so häufig auf Festivals gebucht oder bekommen schwieriger einen Plattenvertrag. Da ist noch ein Weg zu machen. Das ist wahnsinnig ungerecht. Und vielen entgeht da ein Haufen guter Musik, muss man sagen."

Im Podcast klären Artits, wie Juicy Süß, Sir Mantis, und Ebow, über Missverständnisse auf und teilen ihre Perspektiven der queeren sowie nicht-queeren Deutschrap-Szene. Im Podcast geht es auch darum, dass HipHop immer eine queere Geschichte hatte und die sichtbar zu machen.