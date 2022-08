Türkische Pop-Sängerin Gülşen aus der U-Haft entlassen

Gülşen ist jetzt unter Hausarrest gestellt, nachdem ihre Verteidigung einen Einspruch eingelegt hat. Das Gericht begründet jetzt Gülşens Hausarrest in Istanbul unter anderem damit, dass es keine Fluchtgefahr von ihr ausgehe, weil sie ein minderjähriges Kind zu versorgen habe. Ende letzter Woche wurde Gülşen wegen "Anstachelung zum Hass und Feindseligkeit" festgenommen. Denn im April soll sich Gülşen bei einem Konzert über Imam-Hatip-Schulen lustig gemacht haben. Das sind staatliche Bildungseinrichtungen, die sich auf eine religiöse Ausbildung konzentrieren. Gülşens Anwalt meint, dass die gesprochenen Worte Gülşens für eine Straftat nicht reichen, weil sie keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen.

Gülşens Verhaftung sorgte für eine große Empörung in der Türkei und in der türkischen Community Deutschlands.Türkische Promis, wie die Sängerin und Schauspielerin Seda Sayan, teilten ein öffentliches Statement des musikalischem Urheberrechtskollektiv. Darin heißt es, dass trotz Pandemieende immer noch Konzerte untersagt werden und Künstler und Künstlerinnen von den Outfits, der ethnischen Identität, bis hin zu ihrem Auftritt und ihren politischen Ansichten kritisiert werden. Das Kollektiv glaubt, dass die Verhaftung von Gülsen eine politische Entscheidung ist und keine richterliche. Es fordert, diese Entscheidung für die Zukunft des Landes und der Demokratie schnell zu überprüfen.

Marc Rebillet beleidigt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Der französisch-amerikanische Internetmusikstar aus New York, Marc Rebillet, rief "Macron Arschloch" und "Verschwinde Macron" mehrmals bei seinem Auftritt auf dem Touquet Music Beach ins Mikro. Die Menge feierte ihn für die Beleidigungen. Allerdings war Emmanuel Macron Überraschungsgast beim Festival in Le Touquet, wo er sein Sommerhaus hat. Er kam nur einige Minuten später nach Marc Rebillets Beleidigungen beim Festival an. Rebillet erzählt auf Instagram, wie es weiterging: "Das Festival war sehr unglücklich über meine Bemerkungen. Sie haben versucht, meinen Auftritt abzubrechen. Jetzt möchte die Festival Organisation die Kosten von meinem Auftritt wiederhaben will, den ich aber beendet habe!"

Der Bürgermeister von Le Touquet forderte, Marc Rebillet nicht nochmal einzuladen. Auf Twitter antwortet Rebillet, dass er die Einladung eh nicht annehmen würde. Marc Rebillet beleidigte auch Donald Trump bei seinen Auftritten. Eigentlich ist Rebillet bekannt für seine witzigen Videos in Bademänteln und den albernen Texten zu den Songs und mittlerweile gibt er auch Konzerte. Da improvisiert er das meiste und reagiert viel auf das Publikum.

Virtueller Rapper FN Meka wegen Rassismus fallen gelassen

Die große Plattenfirma Capitol Records trennt sich nach wenigen Wochen wegen Rassismus von FN Meka. FN Meka wurde als eine virtuelle Figur von einem Team bei Capitol Records selbst erschaffen und sollte zum Superstar werden. Allerdings gab es heftige Kritik von Aktivist*innen: FN Meka verkörpert Schwarze Stereotypen und benutzt das N-Wort. Das Problematische dabei ist, dass die Verkörperung FN Mekas sowie sein Datensatz auf der Arbeit von einem weißen Team beruhen. Aus deren Vorstellungen ist der Schwarze virtuelle Rapper FN Meka entstanden. Das Team ließ die Texte und die Musik mit künstlicher Intelligenz generieren. Die Stimme FN Mekas ist von einem anonymen Afro-US-Amerikaner.

Das Label hat dazu ein Statement veröffentlicht: "Wir entschuldigen uns zutiefst bei der schwarzen Community für unsere Unsensibilität. Dass wir dieses Projekt unterzeichnet haben, ohne genügend Fragen über Gerechtigkeit und den kreativen Prozess dahinter zu stellen". FN Meka war hatte auf TikTok bereits über zehn Millionen Followern und war eine Parodie zwischen Influencer und Popstar, der mit seinem Reichtum angibt. Seine TikToks sind, genau wie die Songs, fast alle gelöscht.