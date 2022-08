MTV VMAs: Wie relevant sind sie noch?

Die MTV Video Music Awards haben in Newark im US-Bundestaat US Jersey ihre Preise verliehen. Sinkende Zuschauerzahlen zeigen, dass die Award Show nicht mehr so relevant ist wie früher. Zudem waren berühmte Global Pop Künstler, wie Ariana Grande und Justin Bieber nicht vor Ort. Bieber verbrachte seinen Abend lieber mit seiner Frau. Es gibt weniger Schlagzeilen um die MTV Video Music Awards. Damals als Madonna, Britney Spears und Christina Aguilera sich 2003 bei einer Performance küssten, war das tagelang Thema. Anders sieht das heute aus, wenn Bad Bunny bei den diesjährigen VMAs einen Mann küsste.

In einer digitalisierten Welt, wo Musikvideos auf im Netz jederzeit abrufbar sind, hat MTV als ursprüngliche Musikplattform aus dem Fernsehen starke Konkurrenz. MTV möchte aber mithalten, indem es sich auf Digitales und Reichweite fokussiert. Über TikTok wurden von der Award Show ständig neue Eindrücke hochgeladen. Die neue Virtual Reality Kategorie "Best Metaverse Performance" soll junges Publikum rekrutieren. In einer Metaverse können Fans die Konzerte ihrer Idole und Fan-Events in einer virtuellen Welt besuchen. Dort räumte die erfolgreiche K-Pop Girlband Blackpink ab, die in Asien und im Rest der Welt eine enorme Reichweite hat.

Neue EP "Dai Boh" von Alyona Alyona und Jerry Heil

"Dai Boh" bedeutet auf Deutsch "Gott segne“. Rapperin alyona alyona hat sie mit der ukrainischen Popsängerin Jerry Hail veröffentlicht. Gemeinsam verschmelzen sie ukrainische Volkslieder und zeitgenössische Sounds. Die beiden sind seit Wochen in Europa unterwegs, um weiter auf die Kriegssituation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Von alyona alyona heißt es in einem Statement: "Unsere EP enthält Tracks, die unsere Gefühle und Erfahrungen in der heutigen Zeit widerspiegeln. Es geht um Traurigkeit und Freude, Vertrauen und Dankbarkeit, Zweifel und Angst, und das Wichtigste ist der grenzenlose Glaube an unseren Sieg." Mit dieser Aussage im Hinterkopf, klingt der Name der EP "Dai Boh", wie eine Hoffnung oder eine Bitte. Jerry Heil hofft, dass die Menschen in Europa ukrainische Musik kennenlernen. Deswegen holen sie sich internationale Unterstützung für ihre Tracks, wie "Viter viie" ("Der Wind weht") - zum Beispiel vom polnischen Rapper Gedz und der litauischen Singer Songwriterin Monika Liu, die dieses Jahr für Litauen beim Eurovision Song Contest aufgetreten ist.