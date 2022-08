Björk kündigt mit "Sonic Symbolism" neuen Podcast an

Die isländische Elektropop-Ikone Björk hat eine Podcast-Serie angekündigt. "Sonic Symbolism" heißt das Projekt. Jede Episode ist ein Deep Dive in ein bestimmtes Album von Björk. Zusammen mit zwei Freunden, nämlich dem Philosophen Oddný Eir und dem Musikwissenschaftler Ásmundur Jónsson analysiert sie ihre eigene Diskographie. Am 01. September werden die ersten drei Episoden gelauncht: "Debut, Post und Homogenic". Björk sagt im Trailer, ein Menschenleben teile sich meistens in Abschnitte von ca. drei Jahren. Darum würde die Arbeit an einem Album oder einem Film oft so lange dauern. Der Podcast sei ein Experiment, mit dem sie der Stimmung, dem Tempo, dem Timbre dieser Phasen nachgehen wollen.

Bei Björk-Alben geht es nicht nur um den Sound, sondern auch ums Visuelle. Sie sagt: "Wenn ich nach den musikalischen Unterschieden meiner Alben gefragt werde, antworte ich am liebsten mit visuellen Abkürzungen. Darum sehen meine Cover wie handgemachte Tarot-Karten aus. Das Bild auf der Vorderseite scheint eine Momentaufnahme zu sein. Aber für mich beschreiben sie den Sound der Platte." Das meint Björk eben mit "Sonic Symbolism": Symbole und Bilder, die für bestimmte Klangfarben stehen. Für den Herbst hat Björk übrigens ihr zehntes Album angekündigt, "Fossora" wird es heißen.

Sir Mantis veröffentlicht Debüt "180 Grad"

Sir Mantis Debütalbum "180 Grad" ist jetzt draußen, damit wirft er alle Rap-Klischees über Bord. Sir Mantis hieß mal Jennifer Gegenläufer und ist ein feministischer trans* Mann, der einfach nur so akzeptiert werden will, wie er ist. Über diesen Kampf um Repräsentanz hat Sir Mantis ein Album geschrieben. Es ist eine Rap-Kampfschrift in zwölf Songs. In seinen Texten macht der Leipziger Newcomer das kaputt, was ihn kaputt macht: Es geht gegen die Doppelmoral der Kirche, gegen die sexistische Rapszene, eine von Vorurteilen geprägte Gesellschaft und auch um die eigene Geschichte.

"Es geht sehr um Klassismus, weil ich im Heim aufgewachsen bin und aus der sozialen Unterschicht komme, die heutzutage viele Rapper gar nicht mehr erlebt haben. Meine Connection zu HipHop war immer über Klassismus und es ist immer ein Teil in meiner Musik, arm aufzuwachsen und prekarisiert aufzuwachsen." Das Album bezeichnet Sir Mantis selbst als "ausgestreckten Finger gegen das Patriarchat".

Es ist Battle-Rap, den es so vorher nicht gegeben hat. Darum sagen einige das Debüt könnte das vielleicht krasseste Battlerap-Album des Jahres werden. Wenn er scharfzüngig das Spießbürgertum oder die Deutschrap-Szene auseinandernimmt, dann geht es eben nicht um teure Rennautos, Koksverticken oder Mutterbeleidigen. Sondern zum Beispiel um eine Schlägerei mit transphoben Partygästen. Das Album ist damit aggressiv und satirisch, aber an anderer Stelle eben auch politisch und unterhaltsam. Vor allem ist es aber gnadenlos ehrlich. Zum Beispiel im Song "Randgruppenkind". Sir Mantis erzählt darin über seine Jahre im Kinderheim.

Black Artists Database trennt sich von Beatport

Die Initiative Black Artists Database fördert Schwarze Musikkultur. Jetzt erhebt sie Rassismusvorwürfe gegen Beatport und hat darum die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen aufgekündigt. Beatportal ist der redaktionelle Arm des Online-Musikdienstes Beatport, der führende Marktplatz für Electronic Dance Music. Hier kaufen DJs von der ganzen Welt Tunes, Remixes und Tracks für ihre Sets ein. Um die Expertise in Sachen Schwarzer Clubmusik zu verbessern, wurden mehrere Mitarbeiter:innen von der Initiative Black Artist Database angestellt. Doch eine von ihnen, die Musikjournalistin Annabel Ross, berichtet jetzt über eine toxische Arbeitsumgebung bei Beatportal -zwischen Rassismus, Sexismus und Mobbing. Das ist der Grund, warum die angesehene Initiative Black Artist Database jetzt die Zusammenarbeit mit Beatport auf Eis legt. Auf ihrem Istagram Account schreibt die Initiative: "Sobald wir unsere interne Überprüfung durchgeführt haben, werden wir über das weitere Vorgehen informieren."

Im einem Artikel des Magazins VICE werden insbesondere Männer aus Führungspositionen des rassistischen und sexistischen Verhaltens beschuldigt. Manche der Beschuldigten stehen zu den Vorwürfen, andere bestreiten diese und weisen jegliche Schuld von sich. Die Kooperation zwischen Black Artist Database und Beatportal startete letztes Jahr im Herbst. Beatport wurde als Abspieldienst eingebettet auf der Startseite der Initiative. Außerdem hat die Mitbegründerin von Black Artist Database ein Projekt über Schwarze Rave-Kultur geleitet. Damit ist es jetzt aus, bis die Vorwürfe ausgeräumt sind.