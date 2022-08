Reeperbahn Festival kündigt Programm für 2022 an - mit Pongo und Alyona Alyona

Das Reeperbahn Festival hat sein Programm bekannt gegeben. Vom 21. bis 24. September steigt das größte Clubfestival Europas auf dem Kiez in Hamburg. Konzerte und Konferenzen, Pop und Politik: Die Reeperbahn wird zum Zentrum der Musikindustrie.

Mit dabei ist auch Pongo. Die Sängerin und Tänzerin wird Kuduro-Rhythmen ihrer alten Heimat Angola mit dem Samba-Soul ihrer neuen Heimat Portugal verbinden. Mit auf dem Line-Up sind aber auch viele andere Global Pop Acts wie der ghanaische Singer-Songwriter KiDi. Er wird seinen modernen Highlife-Sound in Hamburg präsentieren. Außerdem mit dabei: Rapperin Alyona Alyona aus Kiew, Afrobeats-Durchstarter Albi X aus Köln, die tamilisch-schweizerische Sängerin Priya Ragu oder Neo-Soul-Princess K.Zia aus Belgien.

Der Fokus des Festivals wird auf Pop in Zeiten der Pandemie und Krieg liegen. Es waren keine guten Jahre für die Venues und Clubs. Auch darum wird es in zahlreichen Talks und Panels gehen. Damit beweist das Festival, dass es sich zu einem reflektierten Treffpunkt der Musikindustrie entwickelt hat. Das Programm ist eine Schnittstelle aus Interessen der Musikwirtschaft und auch zivilgesellschaftlichem Engagement.

Passend dazu wird Brasiliens queerer Superstar Pabllo Vittar in der Jury für den Anchor Award sitzen - zusammen mit Tayla Parx, Bill Kaulitz und Joy Denalane. Beim Anchor-Award geht es darum, die Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen der Musikkultur wertzuschätzen. Ziel ist die Förderung von Diversität, eine Kultur frei von Vorurteilen zu schaffen. Dazu zählt auch die Talentförderung in Form des Anchor Awards.

Mit Juanes kehrt Live-Musik nach Venezuela zurück

Es gibt Länder, da kommen die Großen Pop-Stars einfach nicht hin. So war es jahrelang mit Venezuela: Zu gefährlich, politisch zu instabil. Doch jetzt kehren die großen Live-Acts langsam zurück. Einer der Ersten ist der Kolumbianer Juanes.

Veranstalter:innen und Artists haben jahrelang einen weiten Bogen um Venezuela gemacht - obwohl das ölreiche Land eine riesige Musikszene hat. Aber die Unsicherheiten überwogen: eine Versorgungskrise, die grassierende Straßengewalt, dazu das autokratische Regime von Nicolas Maduro. Doch jetzt kündigt sich Juanes in seinen sozialen Netzwerken an. Zitat: "Ich bin emotional berührt, nach Caracas Venezuela zurückzukommen. Ich zähle die Tage euch wiederzusehen." Seit 2008 war Juanes nicht mehr im Land. Und auch die junge Global-Pop-Generation hat sich angekündigt: Reggetoneros Wisin y Yandel aus Puerto Rico oder die Pop-Sängerin Mon Laferte aus Chile.

Venezuela wird seit Jahren international geächtet. Die freie Presse wurde abgeschafft, die Opposition eingesperrt. Doch im Zuge des Krieges in der Ukraine wird venezolanisches Öl wieder attraktiv. Die Machthaber in Caracas fahren eine Strategie der vorsichtigen wirtschaftlichen Öffnung und wollen ihr Image im Ausland aufpolieren. Musik scheint da das passende Mittel zu sein.

Für Juanes wird von offizieller Seite allerdings nicht der rote Teppich ausgerollt: Diosdado Cabello, die Nummer Zwei im Land, beschimpfte Juanes im Staatsfernsehen und unterstellte ihm unmoralisches Verhalten. Juanes hat 2019 den Oppositions Kandidaten Juan Guaidó unterstützt und ein humanitäres Live-Aid Konzert an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze gegeben. Das haben Maduro und seine Clique nicht vergessen.

Keychange will dauerhaft ukrainischen Artists helfen

Keychange engagiert sich seit Jahren für gendergerechte Line-Ups auf Festivals. COSMO ist Partner im Radioprogramm. Und Keychange war von Anfang des Krieges an sehr engagiert, haben Musiker:innen aus der Ukraine über unterschiedliche Kanäle unterstützt. Die Initiative hat sich dazu mit lokalen Partnern ausgetauscht, wie zum Beispiel das Different Sound Festival in Polen, das viele ukrainische Artists bucht. Oder auch die Tallinn Music Week aus Estland. Auch sie haben viele ukrainische Acts auf dem Programm. Es geht jetzt darum, das gemeinsam aufgebaute Hilfsnetzwerk für Musiker:innen auszuweiten.

Keychange vermittelt den Kontakt. Zum Beispiel zu der Fundacja Ocalenia, die sich um kriegsgeflüchtete Frauen und Kinder in Polen kümmert. Oder die Granica-Group, die direkt an der Grenze hilft. Keychange unterstützt auch das Starter-Kit-Projekt des Goethe Instituts. Das ist eine Info-Broschüre, die genau erklärt, welche kulturellen Institutionen in der EU ukrainischen Künstler:innen helfen können. Wie sie Anträge stellen, wie sie in Kontakt treten zu Booking Agenturen und Venues.

Auch wenn die Menschen aus der Ukraine im Fokus stehen: Keychange macht deutlich, dass auch Geflüchtete aus anderen Teilen der Welt genau diese Hilfe gut gebrauchen können. Die Solidarität mit der Ukraine sollte im besten Fall eine Inspiration sein, für einen empathischen Umgang mit Geflüchteten von der ganzen Welt - egal welches Geschlecht, Sexualität, Religion und Kultur.