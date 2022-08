BDS-Absagen auf Popkultur-Festival in Berlin - auch Alewya cancelt Auftritt

BDS-Absagen auf Popkultur-Festival in Berlin - auch Alewya sagt ab

Heute startet in der Berliner Kulturbrauerei das dreitägige Pop-Kultur Festival. Eigentlich sollte auch die in Saudi-Arabien geborene Londonerin Alewya dabei sein. Sie steht für Trap, Dub und Afrobeats. Gestern hat sie ihre Teilnahme aus politischen Gründen abgesagt.

Alewya ist die dritte Artists, die kurz vor Beginn des Pop-Kultur Festivals ihre Teilnahme absagt. Der Grund: Das Festival arbeitet mit der israelischen Botschaft zusammen. Diese unterstützt einen israelischen Act mit 5000 Euro Reisekosten. Außer Alewya haben die Pariser Experimental-Pop-Musikerin Lafawndah und der Act Trustfall via Instagram abgesagt. Alle drei unterstützen die BDS-Bewegung - Kürzel für Boycott, Divestment, Sanction. Die Organisation hält Israels Palästina-Politik für Apartheid. Sie fordert mit diesem Argument Artists weltweit dazu auf, Israel zu boykottieren. Für BDS macht das Festival gemeinsame Sache mit der israelischen Regierung.

2019 verabschiedete der Bundestag eine Resolution. Sie heißt "BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen". Genau auf diese Resolution beziehen sich die Artists mit ihren Absagen. Damit werde eine "Atmosphäre der Zensur und Unterdrückung" erzeugt, meint zum Beispiel Lafawndah auf Instagram. Außerdem werden Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International zitiert, die Israels Palästina-Politik verurteilen.

Ukrainischer Unabhängigkeits-Rave in Vilnius

Heute feiert die Ukraine ihren 31. Unabhängigkeitstag von der Sowjetunion. Doch richtige Feiern sind im Land selbst verboten - aus Angst vor massiven russischen Angriffen, auch auf zivile Infrastruktur. Darum wird in der litauischen Hauptstadt Vilnius gefeiert. Main-Act ist dabei der international bekannte ukrainische DJ ARTBAT.

Es soll heute Abend ein riesiger Rave zum ukrainischen Unabhängigkeitstag werden, versprechen die Veranstalter:innen aus Vilnius. Außerdem on Stage sind die DJs Miss Monique und 8kays angekündigt - ebenfalls aus der Ukraine. Die Konzerte finden auf dem zentralen Marktplatz statt. Der anschließende Rave auf der wichtigsten Brücke in der Altstadt. Der Abend soll mit einer multidisziplinären Kunst-Show enden. Die Feierlichkeiten stehen im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und wollen natürlich auch daran erinnern, dass heute - vor genau einem halben Jahr - Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat.

Mit Oleksandr Tkachenko, dem ukrainische Kulturminister, hat sich bekannter Besuch angekündigt. Namensvetter Oleksandr Sanchenko, ein ukrainischer Abgeordneter, hat das Event mit aufgezogen. Er spricht von großem Symbolwert und sagt: "Als klar war, dass wir nicht bei uns feiern können, haben wir nach einem alternativen Ort in Osteuropa gesucht. Wir sind gesegnet, viele Freunde und Unterstützer in Litauen zu haben. Die litauische Hauptstadt ist die naheliegendste Wahl."

Natürlich werden auch viele der über 60 Tausend nach Litauen geflüchteten Ukrainer:innen erwartet. Schon vor dem Krieg zählte die ukrainische Community der Stadt über 16 Tausend Menschen. Das Event ist für einen guten Zweck: umsonst und draußen ist das Motto. Aber es sollen Spenden gesammelt werden für humanitäre Hilfe in der Ukraine.

Ezra Collective kündigen mit "Life Goes On" ein neues Album an

"Life Goes On" heißt der neue Song mit einem besonderen Gastauftritt von Sampa the Great. Treibende Bläser, Drums und Bässe: Dafür steht das junge Ezra-Collective aus London. Sie vermischen die angesagte Jazz-Szene mit Afrobeats und sind damit mega erfolgreich. Und darum passt es auch, dass sie sich für ihren neuen Song eine der wichtigsten Nachwuchs-Rapperinnen ins Boot geholt haben: Sampa The Great. Sie hat Wurzeln in Australien und Sambia.

Der Track ist eine Ode an einen legendären Song von Fela Kuti, "Shakara Oleje". Die Bläser spielen auch den Refrain des Originals, der Rest ist moderne Fusion. Das Ezra Collective sagt zum Song: "London trifft Lusaka. Momente des Glücks, des Kampfes, das Leben muss weitergehen. Wir schreiben Musik, weil wir neue Grenzen ausloten wollen, was wir alles mit Londoner Jazz vermischen. Dazu zählt die Energie der südafrikanischen Vibes.

Das Video wurde zwischen London und Lusaka aufgenommen. Das passt, denn Rapperin Sampa The Great kommt hier her. Es ist ein Querschnitt von dynamischen Straßenszenen beider Städte. Die Kulisse steht sinnbildlich für das Leben und die Musik der Band zwischen Afrika und Europa. Video und Song kündigen auch das neue Album des Ezra Collectives an. "Where I Meant To Be" erscheint am 4. November. Die Fans müssen also noch ein wenig warten. Es ist erst das zweite Studioalbum der Jazz-Überflieger aus London. Gastvokalisten außer Sampa The Great werden Kojey Radical, Emili Sandé und Nao sein.