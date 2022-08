Shazam feiert 20. Geburtstag und veröffentlicht Zahlen

Wenn irgendwo mal wieder ein Song läuft, auf den man abfährt, aber noch nicht kennt, wird die Shazam-App angemacht. Pünktlich zum 20. Geburtstag hat Shazam jetzt Zahlen veröffentlicht. Der Song, der im vergangenen Jahr am häufigsten gesucht wurde, ist "Love Nwantiti [Remix]" des nigerianischen Sängers CKay. Der zweite Song überhaupt, der in einer Woche über eine Million Mal shazamt wurde. Er hält den Rekord als der Global-Pop-Song, der am längsten auf Platz eins der Suchanfragen stand. Insgesamt wurde die App Shazam seit Bestehen über 70 Milliarden Mal für Suchanfragen von den User:innen benutzt - das ist knapp zehn Mal die gesamte Weltbevölkerung.

Shazam deckt Musik Trends weltweit auf und ermöglicht unbekannten Artists eine internationale Karriere. Das sagt Sänger CKay in einem Statement: "Shazam hat eine große Rolle in meiner Karriere gespielt. Durch den Dienst haben Millionen Menschen mich und den einzigartigen Sound aus Nigeria entdeckt. Und zwar schon bevor ich anfing international zu touren."

Der kanadische Rapper und Sänger Drake hält bisher den Rekord als am meisten shazamter Artists. Mit über 350 Millionen Suchanfragen auf all seine Songs verteilt. Sein Über-Hit "One Dance" von 2016 wurde alleine 17 Millionen Mal gesucht. "Dance Monkey" von Tone ist mit 41 Millionen Suchanfragen der am häufigsten shazamte Song. "Butter" von BTS knackte dafür am schnellsten die Million-Marke in nur neun Tagen. Shazam startete vor zwanzig Jahren als SMS-Service - damals musste man noch etwas kompliziert einen vierstelligen Code versenden. Mit dem Durchbruch des Smartphones trat Shazam seinen Siegeszug an.

Loredana Bertè kritisiert rechtsextreme Kandidatin Giorgia Meloni

In Italien ist Ministerpräsident Mario Draghi mit seiner Koalition der Nationalen Einheit zurückgetreten. Die größten Chancen für Draghis Nachfolge bei den kommenden Wahlen hat die Postfaschistin Giorgia Meloni. Die kriegt jetzt Kontra von Musik-Ikone Loredana Bertè.

Bei der Tirade der legendären Musikerin gegen die rechtsextreme Politikerin geht es um das Logo der Partei Melonis, der Fratelli d'Italia: Es ist eine Flamme in Farben der italienischen Flagge. Das Symbol stammt von den Neofaschisten und ist zurückzuführen auf das Jahr 1946. Ausgedacht haben sich das Symbol ehemalige Regierungsmitglieder des Diktators Benito Mussolini.

Die Flamme hat klaren Bezug zum Faschismus im Zweiten Weltkrieg. Liliana Segre ist Senatorin auf Lebenszeit und Holocaustüberlebende. Sie hatte darum gebeten, das Symbol aus dem Parteilogo zu entfernen. Dabei wird sie nun von Loredana Bertè unterstützt. Eigentlich postet die Sängerin nämlich gar nicht in den sozialen Medien, zu diesem Anlass ist ihr aber nun in einem Instagram-Video der Kragen geplatzt: "Signora Meloni, weg mit dem Parteiabzeichen. Wenn eine ehrenhafte Senatorin wie Liliana Segre fordert, das Logo zu ändern, dann ist das das Mindeste. Aus Respekt vor einer Frau mit ihrer Vergangenheit, aus Respekt vor allen Holocaustopfern. Sie sollten sich was schämen!"

Giorgia Meloni lehnt die Forderungen nach einem neuen Logo ab, behauptet die Flamme stehe lediglich für glühenden Patriotismus. Auf der anderen Seite möchte sie Ängste vor ihren postfaschistischen Fratelli d'Italia zerstreuen. Meloni verurteilte die Unterdrückung der Demokratie durch den Faschismus und dessen antijüdischen Gesetze. Kritiker:innen wie Loredana Bertè und Liliana Segre sagen aber: Meloni distanziere sich eben nicht vom Faschismus als Ganzes. Der Streit um die Flamme ist der Beweis.

Neue MeeToo-Vorwürfe gegen Jan Gorkow von Feine Sahne Fischfilet

Feine Sahne Fischfilet-Sänger Jan Gorkow wird seit Wochen von der anonymen Gruppe "Niemand muss Täter sein" sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch vorgeworfen. Jetzt ist die Gruppe der mutmaßlichen Opfer größer geworden.

Der MeeToo -Fall sorgt seit Wochen für Diskussionen in der deutschen Musikszene. Feine Sahne Fischfilet-Frontmann Jan Gorkow gilt als politisch besonders engagiert - die Band ist ein Bollwerk gegen Neonazi-Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern. Die anonyme Gruppe "Niemand muss Täter sein" hat im Juni zum ersten Mal den Vorwurf erhoben, Jan Gorkow habe in fünf Fällen sexualisierte Gewalt ausgeübt. Die mutmaßlichen Opfer und ihre Geschichten werden bisher anonym gehalten. Jetzt schreibt die Gruppe in einem neuen Instagram Post: "Fünf Betroffene sexualisierter Gewalt haben uns dazu veranlasst, Jan Gorkow als Täter zu outen. Sechs weitere Personen haben sich seither bei uns gemeldet – das sind elf Menschen! Von denen jede:r eine Geschichte erzählt, die sie lange begleiten wird.“ Die Gruppe schreibt außerdem, dass die ihnen vorliegenden Taten übergriffiges Verhalten überschreiten würden.

"Niemand muss Täter" sein schreiben ihr Ziel sei es, sexualisierter Gewalt ein Ende zu setzen. Übergriffe dürften nicht weiter geduldet werden. Gleichzeitig wird der Rechtsstaat kritisiert, weil es schwierig sei, das Thema anzustoßen, ohne dass Verleumdungsklagen drohen. Es wird nicht geschrieben, ob es zu einer Anzeige gekommen ist oder ob das beabsichtigt wird. Es fehlen auch konkrete Vorwürfe, was und wo genau passiert sein soll.

Die Gruppe fordert jetzt auch Clubs und Veranstalter zum Handeln auf. Sie werden angesprochen: "Was sagt ihr zu diesem Thema?" Die Gruppe nennt auch das Musiklabel Audiolith, bei denen die Band unter Vertrag ist. Insgesamt ist es juristisch eine schwierige Situation: Es wurden bisher keine konkreten Vorwürfe erhoben, keine Namen der Opfer genannt. Die Band streitet bisher alle Vorwürfe ab.