Marteria unterstützt Gedenken an Rostock-Lichtenhagen

Vor genau 30 Jahren ereigneten sich die rassistischen Ausschreitungen in Rostock Lichtenhagen. Der aus Rostock stammende Musiker und Rapper Marteria sagt: Die Erinnerung und Mahnung daran sind wichtig. Er war damals neun Jahre alt und hat hautnah miterlebt wie vom 22. bis zum 26. August 1992 Anwohner und Neonazis die Zentrale Aufnahmestelle für Asylsuchende und ein Wohnheim für vietnamesische Arbeiter angegriffen und in Brand gesetzt haben. Tausende Schaulustige haben applaudiert. Die Polizei bekam die Lage nicht unter Kontrolle und wurde sehr für das lange Stillhalten kritisiert. Marteria sagt in der FAZ am Sonntag: " Es ist wie ein Stempel, den die Stadt nie ganz abkriegt, da kannst du machen, was du willst". Dies sei vielleicht ganz gut so. Auch wenn sich so vieles getan hat. Es sei wichtig, sich zu erinnern. "

Marteria: In der Summe ist die Geschichte der Stadt seither ein Erfolg

Marteria meint: Rostock hat sich nicht aufgegeben und nicht seine Straßen den Kaputten überlassen. Er selbst hat seine Stadt immer verteidigen müssen und für ein besseres Image gekämpft. "Wir haben da schließlich auch gelebt, wir waren auf den Straßen in diesen Jahren und haben gegen die Nazis geboxt." Die Ausschreitungen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Bilder von Flammen im Sonnenblumenhaus gingen um die Welt. In dieser Woche wird daran erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird in Rostock erwartet und es ist eine Gedenk-Demo im Stadtteil Lichtenhagen geplant.

Schweizer Band Lauwarm darf wieder nicht spielen

Die Debatte um kulturelle Aneignung geht weiter. Am Wochenende wurde die Reggae-Band erneut am Auftritt gehindert. Bereits Anfang Juli mussten Lauwarm ein Konzert in ihrer Heimatstadt Bern abbrechen. Der Vorwurf: Kulturelle Aneignung, denn zwei Musiker tragen Dreadlocks und traditionelle Muster aus Afrika. Besucher der Venue Brasserie Lorraine fühlten sich damit unwohl.

An diesem Samstag (20.08.22) sind Lauwarm plötzlich vom Line-Up des Stadtteil-Fests "Lorraine Chilbi" verschwunden. Lauwarm wurden am selben Tag durch eine andere Band ersetzt. Jesse Meyer, der Schlagzeuger sagte der NZZ: " Die Entscheidung lag nicht in unseren Händen ". Meyers Kollege Dominik Plumettaz schreibt auf Instagram, man sei «gecancelt» worden.

