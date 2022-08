Deichkind mit zivilisationskritischer Parabel

Die Hamburger Rap-Gruppe meldet sich mit neuer Single "In der Natur" zurück. Zynisch wie eh und je, sogar gejodelt wird zwischendurch. Im Song bekommt so mancher sein Fett weg. Die Großstadt Hippster, die teure Outdoormarken tragen, aber in der Wildnis keinen Tag überleben würden. Die Influencer, die Tech-Millionäre, die Börsen-Spekulanten, die Umweltsünder…

Deichkind selbst bezeichnen "In der Natur" als zivilisationskritische Parabel. Porky erklärt: "Diese Bedrohlichkeit und diese Hilflosigkeit, das wollten wir eigentlich (ausdrücken). Wir wollten nicht wieder einfach einen Party-Song machen, so 'Yippie Yippie Yeah' die Hundertste, sondern es war ja auch eine interessante, anstrengende Zeit die letzten drei Jahre. Interessant insofern, weil man auch auf sich selbst zurück geworfen wurde. Natürlich war das unangenehm und viele Leute haben echt Stress gehabt. Und das spiegelt der Song eigentlich wieder. Es ist so ein bisschen dieses Angst-Ding, was auch viele ins Schwurbeln getrieben hat. Dieses Ohnmachtsgefühl, das ist ja das was so unangenehm ist, was man versucht nicht zu spüren. Deswegen lenkt man sich ab mit Apps und Medien."

Deichkind schaffen im Song einen richtigen Rundumschlag. Sie kritisieren Social-Media-Verhalten, Querdenkertum, Greenwashing, den laxen Umgang mit Waldsterben und Klimakatastrophe und zum Schluss sogar den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch das Musikvideo ist großes Kino. "In der Natur" ist Vorbote vom neuen Deichkind-Album. Das ist dann mittlerweile auch schon ihr achtes. Kommt im Februar nächsten Jahres raus.

"Decriminalizing Artistic Expression Act"

In Kalifornien wurde der "Decriminalizing Artistic Expression Act" verabschiedet. Ein Gesetz nach dem Texte von Rap-Songs nur noch in ganz bestimmten Fällen als Beweismittel vor Gericht geltend gemacht werden können. Ein identisches Gesetz wurde im Mai auch in New York verabschiedet - der "Restoring Artistic Protection Act". Vorlage für die Gesetzesentwürfe war die Beweisführung gegen die US-Rapper Young Thug und Gunna. Beide stehen aktuell in Atlanta vor Gericht. In ihrem bisherigen Prozess haben sich die Staatsanwälte stark auf die Rap-Texte der beiden Musiker gestützt.

Ihnen wird vorgeworfen Teil einer kriminellen Straßengang in zu sein, die unter anderem auch in Zusammenhang mit Mord gebracht wird. Indizien dafür, wollte die Anklage eben auch in den Songs der beiden gefunden haben. Die Taktik Lyrics als Beweismittel aufzuführen wird überproportional oft gegen afro-amerikanische Rapper eingesetzt. Der Kongressabgeordnete Jamaal Bowman der das neue Gesetz mitentworfen hat, sagt dazu: " Unser Justizsystem kriminalisiert das Leben von Schwarzen und People of Colour auf unterschiedliche Weise, einschließlich ihrer Kunst. Wir können unsere talentierten Artists nicht dafür einsperren, dass sie ihre Erfahrungen ausdrücken, noch werden wir zulassen, dass ihre Kreativität unterdrückt wird. "

Es war also ein historischer Moment als das Gesetz vor dem Senat in Kalifornien verabschiedet wurde. Ab sofort dürfen im Bundesstaat Rap-Texte vor Gericht nur noch dann als Beweismittel geltend gemacht werden, wenn klar bewiesen werden kann, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den Lyrics und einer bestimmten Tat gibt. In New York ist das schon seit Mai der Fall. In der Vergangenheit wurde mehrfach auch schon eine bundesweite Regelung gefordert.

Young Thug steht in Atlanta vor Gericht, ihm kommt das frisch verabschiedete Gesetz also erstmal nicht zugute. Sein Anwalt wird für den nächsten Verfahrenstermin Anfang nächstes Jahr aber einen Folgeantrag stellen, seine Songtexte für den Prozess unzulässig zu erklären. Sein Antrag auf Kaution aus der Untersuchungshaft in den Hausarrest zu kommen, wurde gerade zum dritten Mal abgelehnt.

Future Now Festival

Am Freitag (19.08.) startet in Wuppertal das Future Now Festival, ein feministisches Musik und Performance Festival. Mit dabei Tice, deutsche Rapperin mit türkischen Roots. Sie steht am Sonntagabend (21.08.) beim Future Now Festival auf der Bühne. Im Vorfeld hat Tice auch schon einen Rap-Workshop gegeben. Das Besondere am Festival ist, dass auf, sowie hinter der Bühne ausschließlich Frauen und Flinta arbeiten, also weibliche, queere, inter, nicht-binäre, trans oder Agender Menschen. Von der Technik übers Catering bis zu den Artists. Das Line-Up ist außerdem ganz international. Die Künstler kommen zum Beispiel aus Brasilien, China, dem Kongo und Bulgarien zum Beispiel.

Musikalisch geht es im Line-Up einmal quer durch die Genres, erzählt Becky Beh, Gründerin vom Future Now Festival: " Da trifft ja bei uns Klassik auf Death Metal, auf HipHop. Wir versuchen tatsächlich ein queer feministisches Festival zu machen was transnational ist und alle Leute mitnimmt ." Man kann richtig was entdecken beim Future Now Festival. Aus Kamerun ist zum Beispiel Sängerin Mahoussi zu Gast. Sie hat 2018 für ihren Sound auch den Discovery Award vom Goethe Institut gewonnen.

Mahoussi nennt ihre Musik Voodoo Mystic, eine Fusion zweier Musikkulturen. Aus Benin, dort ist Mahoussi nämlich geboren und aus Kamerun, dort lebt die Sängerin und Musikerin. Ein sehr körperbezogener Sound. Während sie singt begleitet sich Mahoussi mit Bodypercussion, nutzt ihren Körper also als Perkussionsinstrument, außerdem hat sie an ihren Fußknöcheln Glocken und Rasseln. Ihr Konzert ist am Sonntagnachmittag (21.08.) beim Future Now Festival in Wuppertal.

Die Bühne steht in Utopiastadt im Zirkuszelt auf der Nordbahnstraße und es geht um 18 Uhr los. Es gibt auch Tagestickets fürs Festival.