Jova Beach Partys ein Umweltrisiko?

Jova Beach Partys Umweltrisiko?

Am Wochenende steigt in der kleinen Küstenstadt Vasto an der Adria eine von Jovanottis berühmten Beach Partys. 2019 hat der Cantautore und Popstar angefangen mit seiner Musik von Strand zu Strand zu ziehen. Damit hat er zig-tausende Fans angelockt. Dieses Jahr geht es weiter, allerdings gibt es ein paar Leute, die Jovanotti dabei am liebsten einen Strich durch die Rechnung machen würden. Umweltschützer fürchten nämlich um die Strände als sensible Ökosysteme. Die letzte Ausgabe der Jova Beach Party hat Anfang Juni zum Beispiel in Roccella in Kalabrien stattgefunden. An einem Strand, der für das Nisten von Schildkröten bekannt ist. Nur ein Aspekt von vielen, laute Musik an Stränden ist auch für die Fische im Wasser stressig. Durch die Lärmverschmutzung reagieren sie langsamer, schwimmen bei Gefahr, wie zum Beispiel vor Raubfischen nicht weg. Die Umweltschützer in Italien fordern, dass Großveranstaltungen wie Jovanottis Beach Partys an Stränden komplett verboten werden.

Jovanotti hat sich zu den Beschwerden der Umweltschützer auch selbst schon gemeldet. Der Sänger sagt, dass er und sein Team nach den Partys alles sauber machen. Dass der Strand danach besser aussieht als vorher. Und dass er es eklig findet, wie ihm Leute Greenwashing vorwerfen. Er ist sich sicher, dass das Festival ein gutes Öko-Konzept hat. Die Leute sollten nicht labern, sondern vorbei kommen und sich das mit eigenen Augen anschauen. Es sei alles legal. Das Publikum würde super mitmachen und sei achtsam mit der Natur. Er wirft den Umweltschützern vor, dass sie ihm die Aufmerksamkeit nehmen wollen und bezeichnet sie als Öko-Nazis. Tatsächlich hat Jovanotti ein Team von 1.000 Leuten, die sowohl bei der Vorbereitung, als auch beim Aufräumen an den Stränden mithelfen. Auch vom Bürgermeister der letzten Spielstädte Roccella bekommt Jovanotti Support. Dass er die Strände sauber hinterlässt, heißt allerdings trotzdem nicht, dass das Ökosystem nicht gestört wird.

Großbritannien goes Südafrika

In einem neuen Projekt haben sich Club-Produzenten aus London und Johannesburg zusammengetan und gemeinsam Musik gemacht. Unter dem Motto: Mix It Up. Vier Produzenten aus Großbritannien und vier südafrikanische Amapiano Musiker, zwei Songwriter und Sängerin Jackie Queens. Diese elf Artists haben es sich zur Aufgabe gemacht die Clubsounds ihrer jeweiligen Szene verschmelzen zu lassen. Dafür sind die Producer aus London nach Johannesburg gereist. Gemeinsam haben sie sich im Studio eingeschlossen und sich so richtig ausgetobt. Und am Ende hatten alle nur gutes übereinander zu sagen.

Die Johannesburger waren geflasht von UK Sounds wie Grime, Garage und UK Funky, die Londoner beeindruckt von der Auffassungsgabe ihrer südafrikanischen Kollegen und den herrlich schwerelosen Amapiano-Vibes. Entstanden ist bei der Session eine ganze EP. Vier Songs, deren Einnahmen an "Bridgers For Music" gehen, eine Non-Profit Organisation die junge kreative und benachteiligte Communitys durch Musik empowert. Zum Release der EP gabs in Johannesburg auch direkt eine kleine exklusive Amapiano Party. Vom ganzen Trip und den Studio-Sessions gibt’s außerdem eine kleine Mini-Doku.

Russicher Rockstar Juri Schewtschuk verurteilt

Mit nachdenklichen Rockballaden ist der 65-Jährige Musiker Juri Schewtschuk seit den 80er-Jahren in allen Ländern der früheren Sowjetunion berühmt geworden. Und auch zwischen den Songs nimmt er bei seinen Konzerten kein Blatt vor den Mund. Das wurde ihm nun zum Verhängnis. Bei einem Auftritt im Mai hat er sich offen gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgesprochen. Dafür muss er jetzt eine Geldstrafe von 50.000 Rubel bezahlen, das sind umgerechnet etwa 800 Euro. Eine Verwarnung, sollte er wiederholt mit Aussagen gegen die Regierung auffallen, könnte Schewtschuk ins Gefängnis kommen.

Die Gerichtsverhandlung musste ohne ihn stattfinden, bei der ist der Rock-Musiker nicht aufgetaucht. Er hat aber über seinen Anwalt erklären lassen, dass er immer gegen Krieg gewesen sei, in jedem Land und zu jeder Zeit. Alle politischen Probleme zwischen Ländern und Völkern müsse man mit Diplomatie und nicht mit Waffengewalt lösen.

Im Mai hatte Schewtschuk bei einem Konzert verkündet: Heimat sei nicht der Arsch des Präsidenten, den man ständig küssen müsse, und damit eine Friedensrede gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine eingeleitet. Dafür gab es vom Publikum tosenden Applaus. Ganz schön mutig, Schewtschuk lebt nämlich selbst noch in Russland, in St. Petersburg. Viele systemkritische Musiker sind mittlerweile ins Exil geflohen, so wie Sängerin und Aktivistin Nadjeschda Tolokonnikowa von Pussy Riot. Wer einmal auf dem Radar der Regierung gerät, hat es aktuell noch schwerer als sonst.