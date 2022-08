Bad Bunny über Faible für Frauenklamotten

Der puerto-ricanische Reggaeton-Sänger ist auf dem Cover der Icons Ausgabe der Modezeitschrift Bazaar, als erster männlicher Latino-Star überhaupt. Er trägt darauf Louis Vuitton. Ganz in Weiß: ein Herrensakko, dazu ein langer, ausladender Rock, vorn kürzer als Hinten. Passende weiße Boots dazu und Perlenohrringe. Also der typische Clash zwischen Maskulin und Feminin, zwischen elegant und casual. So ist Bad Bunny schon oft über den roten Teppich gelaufen. Schon früh hat er angefangen mit Genderrollen zu brechen, zum Beispiel mit seinem Faible für Nail-Art. Seither ist Nagellack auch bei Männern absolut salonfähig.

Und Bad Bunny ist nicht nur auf dem Cover, er gibt auch ein ausführliches Interview, in dem er zum ersten Mal darüber spricht, warum er sich schon immer für Frauenmode interessiert hat. Das habe bei ihm schon in der Kindheit angefangen, als seine Mutter ihn mit durch die Mode-Boutiquen genommen hat. Bad Bunny sagt: " Ich erinnere mich daran, dass die Stücke aus den Frauen-Kollektionen mir einfach besser gefallen haben, außerdem haben sie mir besser gepasst und es gab so viele verschiedene Variationen. " Wenn man älter würde, sähe man die Welt natürlich auch mit anderen Augen. Und es wäre ihm schon klar, dass er sich so kleiden kann wie er wolle, weil er sein Leben so lebe, wie er es eben tue. " Bis zu einem gewissen Punkt gibt mir der Ruhm und meine Position das Selbstvertrauen, all diese Dinge zu tun ." sagt Bad Bunny.

Unchristlich

In Nigeria sorgt Tiwa Savage, die Queen der Afrobeats gerade für Gesprächsstoff. Und zwar mit ihrer neuen Single "Somebody’s Son". Eine ruhige Ballade, aber nicht etwa ein Liebeslied wie man vielleicht meinen könnte. Das hat Tiwa Savage dem nigerianischen Publikum gerade bei einem Live-Konzert auf der Bühne verraten. Man habe ihr gesagt, ihre neue Single würde niemals ein Hit werden, weil es um "Jemandens Sohn" gehen würde, und Männer könnten bei solchen Liedern ja nicht mitsingen... Es gehe aber nicht um irgend einen Sohn, sondern um Gottes Sohn – Jesus! Dafür gab es großen Applaus im Publikum.

Hat aber nicht lange gehalten. Kurze Zeit später folgte große Empörung. Tiwa Savage hat nämlich ein Video von der Aftershowparty des Konzerts geteilt. Darin feiert sie mit ihren Freunden und trägt ein durchsichtiges Kleid, ohne was darunter. Außerdem ist durch einen erweiterten seitlichen Schlitz auch noch der größte Teil ihres Hinterns frei zur Schau gestellt. Unchristlich - finden ihre nigerianischen Fans. Seither wird im Netz über sie geschimpft

Man wirft ihr vor Jesus nur ins Spiel gebracht zu haben, um die neue Single besser verkaufen zu können, aber hinter den Kulissen weiter einem sündenhaften, skandalösen Leben zu frönen. Ganz schön streng die Fans von Tiwa Savage. Da dürften sie bei den US-amerikanischen Stars wie Cardi B, Megan Thee Stallion und Co auch nicht so genau hin schauen, die bezeichnen sich nämlich auch als christlich. Cardi B ist sogar katholisch und sagt: "Ich bin eine Frau Gottes."

Härtere Drogengesetze nach Festival in Rumänien

In Rumänien sollen die Drogengesetze verschärft werden, nachdem es bei einem Festival im Juni laut Berichten ein Todesopfer gegeben hat. Bei der besagten Veranstaltung geht es um das SAGA Festival in Bukarest. Ein dreitägiges, noch ganz junges EDM Festival. Dieses Jahr hat es zum zweiten Mal stattgefunden. Mit dabei Techno und Deep-House Größen wie Tiesto oder Carl Cox. Dabei soll es zu zahlreichen Rettungsdiensteinsätzen und Festnahmen in Zusammenhang mit Drogenmissbrauch gekommen sein. Ein 25-jähriges Todesopfer habe es gegeben, wobei in der Berichterstattung zwischendurch sogar von zwei Toten die Rede war.

Die Vorfälle beim SAGA Festival nehmen Abgeordnete der rechtsgerichteten Nationalliberalen Partei in Rumänien jetzt zum Anlass schärfere Gesetze zu propagieren. Wenn es nach ihnen ginge, stände bald nicht mehr nur auf den Verkauf von Drogen eine Gefängnisstrafe, sondern auch auf den Konsum - sogar von weichen Drogen wie Cannabis. Nur so könne man das Problem eindämmen. Das Bedürfnis für höhere Strafen käme aus der Gesellschaft selbst. Drogenabhängigkeit sei ein zentrales Problem im Land. Verlässliche Statistiken gibt es dazu allerdings nicht, da Drogenkonsum in Rumänien ein Tabu-Thema ist. Die Situation ist schwer einzuschätzen.

Der rumänische Verband für Psychiatrie und Psychotherapie hat indes einen Offenen Brief geschrieben, in dem sie die Kriminalisierung von Drogenkonsum scharf verurteilen. Sie fordern den Staat auf, lieber in medizinische Forschung zu investieren, statt die Konsumenten wegzusperren. Sie verweisen auf Gegenbeispiele wie Portugal, Tschechien, die Niederlande oder die Schweiz, Länder mit lockerer Drogenpolitik, die im europäischen Vergleich kein größeres Drogenproblem haben.