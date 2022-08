"Leben nach dem Leben" - Bilanz nach einem Jahr Taliban-Herrschaft in Afghanistan

"Leben nach dem Leben"

Ein Jahr ist in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban vergangen. Musiker und Musikerinnen ziehen dazu heute Bilanz. Rapperin, Singer/Songwriterin und Aktivistin Sonita Alizada zum Beispiel. Auf Facebook hat sie einen Akustik-Song geteilt. Ungewöhnlich melancholische Klänge. Berühmt geworden ist die 26-Jährige 2014 mit ihrem wütenden Rap über Zwangsheirat. In ihrem jüngsten Song träumt sie davon heimzukehren nach Afghanistan, mit leichtem Herzen, von unbeschwerten Nächten, vom kopflos Verliebt-sein… In ihren Songzeilen schwingt große Sehnsucht schwingt mit.

Seit sieben Jahren schon lebt Sonita Alizada im Exil in den USA. Von dort aus beobachtet und kommentiert sie das Geschehen in ihrer Heimat. Ein Jahr ist vergangen, sagt sie, aber die Vision vieler Afghaninnen und Afghanen sei geblieben. Die Hoffnung auf ein besseres Morgen sei ihr Antrieb weiterhin aufrecht zu stehen, sich nicht zu beugen. Das wichtigste dabei sei der Glaube an ein friedliches Afghanistan, diesen Glauben haben die Taliban ihnen nicht nehmen können.

Auch Popstar Aryana Sayeed hat sich gemeldet. Sie kritisiert die Inkompetenz der Taliban und die Gewalt mit der sie regieren. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir über ihre Flucht berichtet. Sie saß mit im überfüllten US-Militärflugzeug – das Bild ist damals ja um die Welt gegangen. Damals wusste man noch nicht, dass einer der größten Pop-Stars Afghanistans mit in der Maschine war. Seither lebt sie mit ihrem Mann in Istanbul. Auch sie will die Hoffnung nicht aufgeben eines Tages zurück nach Afghanistan zu können. Heute Abend erscheint zum Thema auch noch eine Doku: "Leben nach dem Leben", darin erzählen afghanische Musikerinnen wie es ihnen seit der Machtübernahme der Taliban ergangen ist. Premiere ist um 19 Uhr auf Youtube.

Megaloh mit Song für seinen Sohn

Megalohs neue Single "Licht" ist ein Feature mit der berliner Pop-Sängerin MONSOUN und gleichzeitig ein Versprechen an seinen kleinen Sohn. Der Rapper beteuert im Song, für immer an seiner Seite zu bleiben. Im Musikvideo hat der Nachwuchs des 41-Jährigen sogar einen kleinen Auftritt. Im Intro hört man ein Telefongespräch zwischen Vater und Sohn. Megaloh hat COSMO außerdem exklusiv verraten, was ihn dazu bewegt hat den Song zu schreiben: "Ich habe mich mit der Ungewissheit auseinandersetzen müssen – natürlich wie jeder – nicht zu wissen was das Leben noch bietet und die Angst einfach nicht lang genug da zu sein für mein Kind. Und aus der Perspektive heraus habe ich einen Song geschrieben: Was wäre wenn ich früher gehen müsste… was sind Dinge die ich dir noch mit auf dem Weg geben möchte, die dir hoffentlich in Zukunft Trost spenden können, auch wenn ich in physischer Person nicht mehr da sein sollte!"

Megaloh hat ja auch mal in einem Interview erzählt, dass sein Sohn ein maßgeblicher Impuls für ihn war. Von ihm habe er gelernt niemals aufzugeben. Und zwar in der Phase als der Kleine gerade Laufen gelernt hat. Dieser eiserne Wille nach jedem Mal Hinfallen wieder aufzustehen und es nochmal neu zu versuchen. Das habe ihn dazu inspiriert, selbst mutiger zu werden und sich zu trauen, auch mal etwas auszuprobieren. Vorher - sagt Megaloh – sei seine Rap-Karriere mehr ein Marschieren als ein Fliegen gewesen. Produziert ist Megalohs neue Single von Truva – mehrfach ausgezeichnetes Produzenten-Duo. Der Song ist letzter Vorbote vom neuen Album. Das kommt nächsten Monat raus.