"Traumazine" - Megan Thee Stallion mit neuem Album

"Traumazine" - Neues Album von Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion-Fans bekommen heute eine legale Dosis "Traumazine2 - so heißt das neue Album der US-Rapperin. Auf ihrer zweiten nach dem Debüt vor zwei Jahren hat sie achtzehn Tracks mit vielen Gästen. Mit dabei sind etwa Popstar Dua Lipa, Key Glock, Rapperin Rico Nasty. Sie schreibt auf Instagram: "Ich bin so glücklich über das Album. Es ist für die heißen Feger (hotties).Es ist ehrlich, das bin ich, es ist real."

Die Rapperin und dreifache Grammy-Gewinnerin aus Houston, Texas ist aktuell auf den größten europäischen Festivals unterwegs, und hat parallel aus dem Album schon drei Songs rausgehauen. Jetzt freuen wir uns auf das ganze Werk. Dem Rolling Stone Magazin hat sie über das Album gesagt: "Am Anfang warst du beim twerken, jetzt weinst du vielleicht2. Ein schwarz-weiß-Foto auf dem ihr Gesicht dreimal zu sehen ist: schreiend, neutral und nachdenklich. Unter den Albumtitel „Traumazine“ versteht Megan Thee Stallion nach eigenen Angaben "die Chemikalie, die im Gehirn freigesetzt wird, wenn es gezwungen ist, mit schmerzhaften Emotionen umzugehen, die durch traumatische Ereignisse und Erfahrungen verursacht werden".

Kafvka singen über "Das Ende der Welt"

Die Berliner Band Kafvka hat eine neue Single rausgebracht. In "Das Ende der Welt2 bleiben sie ihrem Sound und ihrer Botschaft treu. Kafvka sind vier Musiker aus Berlin. Die haben sich vor neun Jahren zufällig in einem Startup Unternehmen kennengelernt. Ihre Musik ist ein Crossover zwischen Punk und Rap. Der Song "Das Ende der Welt" ist gesellschafts- und systemkritikisch. Es geht um die BILD Zeitung, Superreiche und den Klimawandel, es geht aber auch darum wie sich Menschen mit Konsum, Hedonismus, Selfcare, Yoga und digitalen Medien bei Laune halten. Quasi Weltuntergangsstimmung verpackt in einen Popsong. Am Sonntag kommen Kafvka nach Köln und spielen im Gebäude 9. Das ist ihre erste Clubshow seit der Coronapandemie.

Frontmann Jonas veriet, dass sich alle Bandmitglieder auf den Auftritt freuen; ihre Message sei klar: "Wir versuchen immer mit allen benachteiligten Menschen zu sein gegen alle unterdrückenden Menschen, gegen rechts natürlich. Wir versuchen, dass unsre Konzerte so Safe es geht ein Space für alle sind, die Lust haben miteinander zu feiern, ihren Schmerz weg zu tanzen. Über das ganze System, über die ganzen Probleme, mit denen wir alle unseren Alltag, unseren Umgang finden müssen2. Kafvka haben sich diese Woche auch bei Instagram gegen sexuelle Gewalt insbesondere in der deutschen Hip Hop Szene eingesetzt und sie solidarisieren sich mit allen Betroffenen und den Bewegungen @deutschrapmetoo und @keinermusstaetersein

Frei.Wild bei einer Bejarano-Lesung?

Ist es eine absurde Idee, bei einer Lesung über die jüdische Musikerin Esther Bejarano einen umstrittenen Musiker aus der rechten Ecke einzuladen? Das ist der Plan für eine Lesung in der jüdischen Gemeinde, die am 22. September in Gelsenkirchen stattfinden soll. Es geht um das Buch "Nie schweigen" und das Vermächtnis von Esther Bejarano. Sie war eine deutsche jüdische Überlebende des Konzentrationslagers in Auschwitz. Sie hat dort im Mädchenorchster gesielt. In den letzten Jahren war sie oft mit der Kölner HipHop Band Microphone Mafia unterwegs. Bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr hat sie sich immer auf der Bühne gegen rechts eingesetzt und meinte, das darf nie wieder vorkommen.

Viele sind wütend, dass ausgerechnet Phillip Burger, Frontmann der Band Frei.Wild bei der Podiumsdiskussion dabei sein soll. Frei.Wild, eine Band aus Südtirol sind sehr umstritten, ihre nationalistischen Texte sprechen Rechtspopulisten, Neo-Nazis und Wähler der rechten Partien wie AfD oder FPÖ an. Die Netzgemeinde kocht deshalb vor Wut. Kutlu Yurtseven von Microphone Mafia schreibt bei Facebook: "Eine Lesung zu Ehren Esthers in allen Ehren, aber nicht mit diesem 'Line Up' und ohne den Anstand Esthers Familie zu fragen oder zu informieren! Unglaublich und unerträglich". Auch die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-BdA hat ein Statement veröffentlich. Darin heißt es: "Es ist n Dreistigkeit kaum zu übertrumpfen. Wir fordern die Veranstalter auf, Philipp Burger schnellstens wieder auszuladen". Wir von Cosmo übrigens auch! Die Veranstalter haben sich dazu noch nicht geäußert.