Santigold würdigt in "Shake" schwarze Bürgerrechtler

Die US-amerikanische Sängerin Santigold hat ihre neue Single "Shake" veröffentlicht. Es ist die vierte Singleauskoppelung aus dem kommenden Album "Spirutals2. Santigold war in den 00er-Jahren Mitglied der New Yorker Punkband Stiffed, die in den Szenekreisen vergöttert wurde. 2008 erschien ihr Solo-Debütalbum. Sie hat u.a. für Lily Allen Songs geschrieben, mit Künstlern wie Kanye West, Diplo oder Mark Ronson gearbeitet.

"Shake" ist eine Dance-Nummer, die nur 1:42 Minuten lang ist. In dem Video dazu steht Santigold ganz in weiß gekleidet vor einer weißen Wand und tanzt während sie von einem Hochdruckschlauch bestrahlt wird. Die Inspiration dazu kam davon "dass Bürgerrechtler während ihrer friedlichen Proteste mit Hochdruckwasserschläuchen gestört und von den Behörden angemacht wurden". Santigold sagt: "Die Kraft und Standhaftigkeit, die sie brauchten, um das zu ertragen, und weiterzumachen, ist monumental". "Dieses Video ist eine Hommage an sie, in dem ich versuche, dieses Lied zu singen, während ich die Schmerzen eines Hochdruckwasserschlauchs ertrage."

Santigolds Album soll "Spirituals" heißen. Ihre Fans warten schon seit sechs Jahren darauf. Die Aufnahme des Albums, das am 9. September erscheint, sei ein Weg zurück zu sich selbst gewesen sagt Santigold. Sie sei im Überlebensmodus gefangen gewesen. Sie sagt: "Kalifornien brannte, wir versteckten uns vor einer Seuche, die Proteste für soziale Gerechtigkeit entfalteten sich. Ich hatte noch nie in meinem Leben schneller Texte geschrieben".

Cool Fawa schaft es ohne Internet zum Star

Für die meisten Artists ist es mittlerweile fast unmöglich ohne Internet ihre Musik zu verbreiten und berühmt zu werden. Cool Fawa - eine Rapperin aus der Zentralafrikanischen Republik hat das aber geschafft. Cool Fawa - auf Deutsch Cooles Mädchen - ist eine 27-jährige Rapperin aus Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik – wohl eines der schwierigsten Länder der Welt für eine Rapperin, um Ruhm zu erlangen. Das abgelegene Land ohne Zugang zum Meer wird seit mehr als neun Jahren vom Bürgerkrieg heimgesucht. Seine Bevölkerung gehört zu den ärmsten der Welt. Nur zehn Prozent der rund fünf Millionen Einwohner haben Zugang zum Internet. Deshalb hat Cool Fawa auch nur etwa 4.600 Follower bei Instagram oder meist einige tausend Aufrufe für ihre Videos bei YouTube. Solche Zahlen sind natürlich ein Witz für ein Artist im Vergleich zu den großen Stars aus Deutschland oder den USA. Aber Cool Fawa ist zufrieden. Als Cool Fawa vor zehn Jahren mit der Musik anfing, gab es keine lokalen weiblichen Stars und man habe sie nicht ernstgenommen. Sie sagte: "Meine Musik war verpönt – es gab Eltern, die nicht mehr wollten, dass ihre Töchter mit mir verkehren".

Innerhalb weniger Jahre ging ihre junge Karriere in Rauch auf, weil nach dem Sturz des damaligen Präsidenten ein Bürgerkrieg ausbrach. ”Die Menschen hatten Angst rauszugehen“. Nachdem die Gewalt deeskaliert wurde, hat Cool Fawa ihre Karriere wiederbelebt. Sie macht hauptsächlich Songs über Beziehungen zwischen Männern und Frauen mit einem „Zouk-Love“-Rhythmus –– ein Musikstil aus der Karibik. Cool Fawa hat zusammen mit ihrer Schwester ein kleines Geschäft. Sie verkaufen Perücken, Schuhe und Taschen. Dadurch finanziert sie ihre Musikaufnahmen im benachbarten Kamerun. Ihr Ziel ist es, ihr erstes Album zu veröffentlichen.

Zeytinli Festival in der Türkei abgesagt

Eigentlich sollte in einer Woche das Zeytinli Rock Festival starten. Es wurde jedoch abgesagt. Experten vermuten, weil es dort zu viel westliche Kultur und Lebensstil zu erleben gibt, was konservativen Kreisen missfällt. In der offiziellen Begründung der Bezirksgouverneurschaft Burhaniye heißt es: "Die Absage sei wegen den Beschwerden der Bürger. Das Festival soll für die öffentliche Sicherheit und Gesundheit, den öffentlichen Frieden und den Umweltschutz nicht 'angemessen' sein".

Das jährliche Musik-Event bei Balıkesir am Marmara-Meer, hat sich in den letzten Jahren zum größten Festival in der Geschichte der Türkei entwickelt. Geplant waren Auftritte Ska-Punk Band Athena aus Istanbul. Außerdem sollten Duman, Sertap Erner und andere Stars sowie junge Talente auftreten. Das ist leider nicht die erste Musikveranstaltung in der Türkei, die in letzter Zeit abgesagt wurde. Es gab schon einige, immer aus Gründen der „öffentlichen Sicherheit“ , wie es offiziell heißt. Gerade in den Städten, in denen die konservative AKP Partei regiert, ist es seit dem Frühjahr leider zum Trend geworden – zumal wenn alevitische oder kurdische Artists auftreten sollen. In diesem Jahr wurden laut Medienberichten das Anadolu Fest, das Festival, das in Kocaeli stattfinden sollte und das in Zonguldak aus absurdesten Gründen abgesagt.