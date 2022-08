Pussy Riot Debüt-Mixtape "Matriarchy Now"

Das russische Protestkollektiv Pussy Riot hat sein Debüt-Mixtape "Matriarchy Now" rausgebracht. Ihr Mixtape beinhaltet sieben Songs und jedes Lied ist eine Kollaboration mit internationalen Artists – darunter Bounce-Ikone und Rappperin Big Freedia aus New Orleans, US-Rapper iLoveMakonnen oder Popsängerin Salem. Pussy Riot kritisieren zum Beispiel in dem Song "Princess Charming" das Medienunternehmen Disney. Pussy Riot wollten ihren eigenen Versuch wagen, über traditionelle Geschlechterrollen und Disney nachzudenken. QWie es uns lehrt, passiv zu sein und einfach darauf zu warten, dass jemand kommt und uns rettetQ. Das Album heißt "Matriarchy Now", weil sie das Matriarchat lieben.

Musikerin Nadya Tolokonnikova sagt: "Unsere Rechte werden angegriffen, und das ist einfach nicht nett". Wer Pussy Riot kennt, weiß, ihre Texte sind queer-feministische Hymnen oder eine Abrechnung mit Wladimir Putin. Dafür waren auch einige Mitglieder, darunter Nadya Tolokonnikova fast zwei Jahre in einem russischen Straflager. Das ist jetzt genau zehn Jahre her. Im Interview mit dem US-Sender NPR sagt die Sängerin dass sie nach der Haft noch stärker rebellisch unterwegs sind: "Ich denke, es ist eine gute Lektion für jeden Diktator, der Aktivisten und Künstler zum Schweigen bringen will. Wenn Sie sie ins Gefängnis stecken, kommen sie oft noch stärker heraus, und sie haben eine größere Plattform, mehr Einfluss".

Rassismusvorwürfe gegen Marilyn Manson

Gegen Manson läuft aktuell ein Prozess wegen häuslicher Gewalt. In Gerichtsdokumenten findet sich ein SMS-Gespräch zwischen Marilyn Manson und Schauspieler Johnny Depp. Die beiden kennen sich schon lange und sind befreundet. Darin beleidigt Manson den Smashing Pumpkins Musiker James Iha, der japanische Wurzeln hat, rassistisch. Der SMS-Chat fand 2016 statt, nachdem Mansons derzeitige Frau die Polizei eingeschaltet hat. Sie hat eine einstweilige Verfügung beantragt weil Manson sie verprügelt haben soll. Manson sagt in der SMS an Depp, sie mache einen auf Amber (Amber Heard, Johnny Depps Ex-Frau) und das nur, "weil ihr Schwager James Iha und ihre arme, fette Mutter mein Geld stehlen wollen". Im weiteren Verlauf des Chats benutzt er eine rassistische Beleidigung, die auf Menschen mit ostasiatischer Abstammung zielt. Den Texten zufolge bietet Depp Manson dann einen Platz zum "Verstecken" an, wenn er ihn braucht.

Gegen beide gibt es Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt. Johnny Depps Prozess ist beendet, Mansons Prozess läuft noch. Auch andere Frauen erheben schwere Anschuldigungen gegen Marilyn Manson. Anfang des Jahres warf Mansons Ex-Freundin ihm in einer Doku vor, sie 2007 als Minderjährige in seinem Musikvideo vergewaltigt zu haben. Auch andere Ex-Partnerinnen haben ihn bereits verklagt: Game Of Thrones-Schauspielerin Esmé Bianco wegen angeblicher sexueller Übergriffe, körperlicher Misshandlung und Menschenhandels. Auch seine ehemalige Assistentin Ashley Walters hat ihn wegen sexueller Übergriffe, Körperverletzung und Belästigung verklagt. Manson bestreitet diese Behauptungen. Nach der Veröffentlichung der Anschuldigungen wurde Manson von seinem Label Loma Vista, seinem Agenten, Manager und Publizisten fallen gelassen.

Aggro-Berlin Gründer berät Ken Jebsen

Ken Jebsen, einer der bekanntesten Verschwörungstheoretiker in Deutschland, soll laut Zeit Magazin mit Aggro Berlin Gründer Jens "Spaiche" Ihlenfeldt zusammengearbeitet haben. Jens "Spaiche" Ihlenfeldt war eine zentrale Figur bei Aggro Berlin, dem HipHop Label, das viele Stars erschaffen hat. Ihlenfeld hat verschiedene Images erstellt, darunter Bushido als den bösen Araber, Fler den Deutschen, Sido, der Rapper mit der Maske. Ihlenfeldt war von 2001 bis 2009 CEO und Mitbesitzer von Aggro Berlin und Artist und Label Manager. Mittlerweile hat Ihlenfeld eine Agentur und berät Menschen, die bei YouTube mehr Reichweite und Gewinn erzielen wollen. Laut Zeit Recherche gehört er scheinbar zum Netzwerk von Ken Jebsen. Ken Jebsen hat mit seinem YouTube-Kanal Verschwörungstheorien verbreitet, zuletzt gegen die Corona-Richtlinien. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat ein Verfahren gegen das Portal eingeleitet und der Verfassungsschutz hat ihn als Verdachtsfall eingestuft. YouTube hat bereits mehrere Videos gelöscht. Nach Zeit-Recherchen unterstützt Ihlenfeldt Ken Jebsen nach Sperrung des Kanals bei dem apolut-Portal sowie dem neuen YouTube-Kanal "Wissen ist relevant". Auf dem Kanal werden laut der Zeit "verschwörungsideologische Beiträge mit wissenschaftlichem Anstrich veröffentlicht".