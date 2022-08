Dua Lipa wird Ehrenbotschafterin des Kosovo

Am Wochenende wurde die Pop Sängerin Dua Lipa zur Ehrenbotschafterin des Kosovo ernannt. Geboren wurde Dua Lipa in London, wohin ihre Eltern - der Vater ist Kosovo-Albaner, ihre Mutter Bosnierin - vor dem Krieg in Jugoslawien geflohen waren. Die Zeremonie zur Ernennung als Ehrenbotschafterin fand in der Hauptstadt Pristina statt. Auf ihrem Instagram-Account mit über 85 Millionen Fowollwern hat die 26jährige Sängerin eine Fotogalerie geteilt mit der Urkunde und Auszeichnung und mit einem Medaillon der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani, die auf ihrem Account schreibt: „Dua Lipa ist zu einer Inspiration und einem Vorbild für Mädchen auf der ganzen Welt geworden. Sie nutzt ihre unglaubliche Stimme und ihr Talent, um der Welt nicht nur Songs zu bieten, die Spuren hinterlassen, sondern auch, um überall auf der Welt das beste Image des Kosovo zu präsentieren". Dula Lipa schreibt: "Es ist eine Ehre und ein Privileg, mein Land auf der ganzen Welt vertreten zu können und meine Arbeit und Bemühungen weltweit fortzusetzen, um zu sehen, dass wir unsere Spuren hinterlassen und etwas bewegen". Dabei wird sie ganz konkret: "Die Jugend des Kosovo verdient das Recht auf Visa-Liberalisierung, Reisefreiheit und große Träume“. Die Menschen aus dem Kosovo brauchen nämlich ein Visum, wenn sie in den Schengen-Raum einreisen wollen. Am Wochenende war Dua Lipa in ihrer Heimatstadt Prishtina, weil sie dort mit ihrem Vater das "Sunny Hill Festival" veranstaltet hat, das größte Festival im Kosovo.

Afghanische Casting-Show aus Berlin

Seit der Machtübernahme der Taliban vor einem Jahr ist Musik in Afghanistan so gut wie verboten. Um die afghanische Musik am Leben zu halten, haben sich in Berlin einige afghanische Artists zusammengetan und eine Talentshow gestartet. "New Voice" oder auf Persisch "Sedaye No" heißt die Castingshow. Rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aus unterschiedlichen Ländern haben sich beworben; die meisten sind nach Berlin gekommen, es gab aber auch Online-Castings. 100 Teilnehmende kamen in die nähere Auswahl. Heute wählt eine Jury daraus die besten 28 und in einem weiteren Schritt, gemeinsam mit der Hilfe von bekannten afghanischen Artists, wird deren Zahl auf vierzehn reduziert. Diese Vierzehn starten dann zu einer Live-Tour auf der eine Gewinnerin, ein Gewinner rmittelt wird. Der Preis: eine Album-Aufnahme im Wert von 15.000 Euro.

Unterstützt wird die Casting-Show u.a. vom Kulturhaus Afghanistan in Berlin und verschiedenen, afghanischen Künstler wie Shekib Mosadeq. Mosadeq lebt in Hamburg. Er flüchtete vor zwölf Jahren nach Deutschland, wo er sich als Aktivist und Musiker für die Rechte von Geflüchteten einsetzt. Bevor er floh, lebte er überwiegend in Kabul und war dort Jury-Mitglied bei der Castingshow "Afghan-Star". Auch bei der neuen Castingshow sitzt Shekib Mosadegh in der Jury: "Die Botschaft der Sendung ist klar: Die Kunst gibt es seit Jahren und Jahrhunderten. Die Kunst gab es immer. Eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur kann niemals gesund sein. Weder die Taliban noch eine Ideologie oder Religion können die Kunst stoppen". Die Show haben die Macher erstmal selber finanziert und sind jetzt in Verhandlung mit verschiedenen afghanischen Sendern, damit die Show dort ausgestrahlt werden kann. Geplanter Sendestart: Herbst 2022.

Beyoncé und Madonna ehren Sängerinnen

Das neue Album von Beyoncé "Renaissance“ ist vor einer Woche gedropped. Den Song "Break my Soul" gibt’s sogar in vielen unterschiedlichen Fassungen. Zum Beispiel in "The Queens Remix". Darin singt Beyoncé mit einer weiteren Queen of Pop, Madonna. Beide ehren ehren darin, all die Schwarzen Musikerinnen, die sie inspiriert haben, u.a. Santigold, Lizzo, Nina Simone, Aretha Franklin.

Das freut die Geehrten. Santigold schreibt zum Beispiel bei Twitter: "Danke Beyoncé Queen Bey, dass du mich zwischen dieser Größen genannt hast". Sie schreibt weiter: "Die Menschen über all diese schwarzen Frauen wissen zu lassen, mächtige Spirits, also mächtige Seelen, von denen viele nie die Anerkennung erhalten haben, die sie verdient haben!"

Die Rapperin und Sängerin Lizzo textet begeistert bei Twitter "Bitch Beyoncé hat meinen Namen gerufen!". "Ich habe immer an mich geglaubt, jetzt tut das auch Beyoncé". Dazu erzählt sie eine kleine Anekdote von früher: "Ich erinnere mich, als ich der Mutter meiner Freundin erzählte, was mein Hauptfach am College sein würde, und ich sagte ihr, dass ich Musik als Hauptfach studieren würde, und sie lachte mir ins Gesicht", erinnerte sich Lizzo. "Sie sagte: ‚Musikaufführung? Wie Beyoncé?’ und lachte mir ins Gesicht. Ich habe nur eins zu sagen: BYE."