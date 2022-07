Barack Obamas Sommer-Playlist

Einmal im Jahr ist es soweit: Dann veröffentlicht Ex-US-Präsident Barack Obama seiner Sommer-Playlist, mit Musik, die ihn durch den Sommer begleitet. Die Playlist ist State of the Art, was Musikgeschmack im Global Pop, Soul und HipHop aber auch in der Gitarrenmusik angeht. Aus dem Global Pop ist mit drauf Afrobeats-Star Burna Boy aus Nigeria. Der hat gerade die USA mit seinem Grammy-Gewinn und seinen Konzerten im Madison Square Garden in New York erobert. Seine Kollegin und Landsfrau Tems ist mit drauf, genauso wie Dancehall Prinzessin Koffee oder das junge Indie Duo Wet Leg aus England. Dann natürlich Kendrick Lamar, der politisch relevanteste Rapper unserer Ära und die beiden erfolgreichsten Stars dieses Jahres bisher: Harry Styles und Bad Bunny.

Sampa the Great, alternative R'n'B-Künstlerin aus Australien mit sambischen Roots, ist auch mit drauf und hat Barack Obama zurückgetwittert, nachdem er die Liste gepostet hat. Sie bedankt sich, mit dabei zu sein, dass sei total verrückt.

Barack Obamas Playlist greift immer gekonnt den Zeitgeist auf, das schließt auch altbekannte Superstars mit ein. Wie Bruce Springsteen, der mit drauf ist, weil er seine Tour angekündigt hat oder Prince, von dem es vor kurzem Veröffentlichungen alter Konzertaufnahmen gab.

Stromae und Camila Cabello auf "Love Island"

Stromae ist bekannt für seine große musikalische Experimentierfreude und seine tiefgründigen Lyrics. In seinen Videos beweist er aber immer wieder, wie komisch er auch sein kann. So auch im neusten zu "Mon Amour". Für Song und Video hat er sich einen besonderen Gast-Star geholt: Camila Cabello, US-Sängerin mit mexikanisch-kubanischen Roots und einer der größten Pop-Stars unserer Zeit. Beide singen zusammen "Mon Amour", der in der Solo-Version schon auf Stromaes aktuellem Album mit drauf war. Es geht darin um die Sünden, die man in einer Beziehung begeht, und für die man sich immer wieder entschuldigt. Stromae zählt fiktiv auf, mit wem er Camila betrogen hat und die wiederum sagt, Reggaeton-Star Bad Bunny habe ein böses Mädchen aus ihr gemacht.

Das Video dazu ist ein echtes Highlight, es ist eine Parodie auf "Love Island" oder "Ex on the Beach", also Reality TV Shows, bei denen Singles und oder Paare in einer sonnigen Villa unter Palmen flirten und neue Beziehungen eingehen. Stromaes Version heißt "Villa Mon Amour". Wir sehen ihn in superlässiger Langhaar-Alpha-Männchen-Verkleidung und Camila Cabello im 90er-Retro-Look und noch ein paar andere Männer und Frauen - eben Stromaes Verflossene, die er aufzählt im Songtext. Die alle feiern oder machen rum oder streiten sich, es gibt Aufnahmen von einer Nachsichtkamera aus dem Schlafzimmer oder Bilder von Koffern, die vom Balkon in den Pool geworfen werden. Besonders gelungen sind die Einzel-Interviews, die als Lip Sync an den Gesang angepasst sind. Da machen Stromae, Camila und die anderen Gesten, lachen, regen sich auf oder verziehen das Gesicht wie in den echten Shows.

Spotify mit steigenden Zahlen

Der größte Streaming-Anbieter der Welt hat seine Quartals-Zahlen veröffentlicht - und die fallen positiv aus. Spotify hat sogar noch mehr zugelegt als erwartet. Zum einen hat der schwedische Streaming-Gigant einen gehörigen Zuwachs an Nutzern erreicht. Fast 20 Prozent mehr Menschen weltweit nutzen Spotify, insgesamt nun 433 Millionen. Davon sind etwas mehr als 188 Millionen zahlende Abonnenten, 14 Prozent mehr als Ende März. Auch der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro.