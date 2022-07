FLOHIO mit neuer Single

Die Musikerin aus London mit Wurzeln in Lagos hat eine neue Single draußen. "SPF" steht für "Stop Playing with Fire", also "Hör auf, mit dem Feuer zu spielen”. Spielen passt ganz gut, denn FLOHIO hat diesen an 80s Funk erinnernden Rap-Track mit einigen alten 8-Bit-Sounds aus alten Videospielen versehen. FLOHIO hat zum Release der Single erzählt, dass sie mit Computerspielen wie "Super Mario" und "Final Fantasy" groß geworden ist. In ihrer Musik wolle sie die Nostalgie ihres Kinderzimmers wieder heraufbeschwören, wo sie im Alter von zehn Jahren mit Freunden Spiele gezockt hat.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der Text "SPF" bezieht sich nicht auf die damalige Zeit. Es geht um ihr Gemüt. Einerseits darum, das man sie in Situationen, in denen sie sich aufregt, nicht weiter reizen soll. Dann aber auch darum, dass sie überlegt, ob und wann sie sich anderen Menschen mitteilen möchte, wenn sie down ist. Der Zwiespalt zwischen seinen Schmerz teilen und andere nicht mit runter ziehen wollen. Ihr neues Album hat FLOHIO auch schon angekündigt, "Out of Heart" kommt am 7.Oktober.

EP aus "Black Panther - Wakanda Forever" Soundtrack releast

Am Montag kam der erste Trailer für den neuen Black Panther Film von Marvel. Der hat Vorfreude geweckt auf den Film und auf den Soundtrack. Jetzt gibt es eine erste EP mit Musik, die "Wakanda Forever Prologue EP". Mit drauf ist der Song aus dem Trailer, "No Woman No Cry", im Original von Bob Marley, gecovert von Tems, einem der aufstrebenden Stars der westafrikanischen Musikszene. Sie hat mit ihren Kollaborationen mit Drake und Justin Bieber auch gehörig zum Afrobeats-Hype auf der ganzen Welt beigetragen. Außerdem auf der EP ist noch ihre Kollegin Amaarae aus Atlanta. Eigentlich macht die Neo R’n’B, aber mit "A Body, A Coffin" liefert sie einen Afrobeats-Track ab. Der dritte und letzte Song kommt von Santa Fe Klan, einem Rapper aus Mexico, er vermischt auf "Soy" tiefe Bässe und Latin Percussion.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ludwig Göransson, der Filmkomponist, und Ryan Coogler, der Regisseur von "Wakanda Forever" gaben zum Release der EP ein Statement ab, in dem sie erzählen, dass sie für den Soundtrack ausgiebige Trips nach Mexico und Nigeria gemacht haben. Die Musiker dort hätten sie gelehrt, den kulturellen, sozialen und historischen Kontext ihrer Musik zu verstehen. In gemeinsamen Aufnahmesessions habe man den Soundtrack erarbeitet und für Charaktere, Storylines und Kulturen im Film ein musikalisches Vokabular kreiert. Am 9.November kommt "Black Panther: Wakanda Forever" in die Kinos.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mercury Prize Nominierte bekannt gemacht

Grammy hin oder her, der angesehenste Musikpreis der Welt ist der Mercury Prize. Der wird jedes Jahr im Vereinigten Königreich für das beste britische Album des Jahres vergeben. Dieses Jahr feiert der Mercury Prize seinen 30. Geburtstag. Anfangs ging der oft an Indie-Acts wie Portishead oder PJ Harvey, in den letzten Jahren konnten viele Rapper gewinnen wie Skepta oder Dave. Jetzt ist die Liste der Nominierten für dieses Jahr raus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Darauf befindet sich Harry Styles mit seinem Album "Harry’s House", das irgendwie allen zu gefallen scheint: Teenie-Fans, Radiohörern und Musikkritikern. Und auch der Jury des Mercury Prize, die die Vorauswahl trifft. "Harry’s House" pendelt zwischen Pop und Melancholie und behandelt in den Texten Themen des Selfcare Zeitgeists 2022. Vom Gefühl - und auch vom Albumcover - her ähnlich zur Vorjahresgewinnerin Arlo Parks, weswegen Harry Styles von der englischen Presse schon als Favorit ausgemacht wurde.

Aus dem Global Pop ist dieses Jahr nominiert Joy Crookes. Sie hat letztes Jahr ihr Debütalbum "Skin" vorgelegt, mit wunderbar heiserer Stimme und Hang zu 60er Retro-Musik. Auch nominiert ist Rapper Kojey Radical mit seinem Album "Reason to Smile", was sehr gekonnt Oldschool HipHop mit Funk-Samples, aktuellem Grime und Spoken Word Poesie vereint. Das Bindeglied zwischen beiden ist Little Simz, sie macht Neo Soul und HipHop und ist mit "Sometimes I Might Be Introvert" ebenfalls nominiert. Das ist mittlerweile ihr viertes Album, Little Simz hat sich eine eigene Welt aufgebaut, in der sie sehr experimentell an ihre Musik rangeht.

Die Geschlechterverteilung ist dieses Jahr fast ausgeglichen, sieben weibliche stehen fünf männlichen Nominierten gegenüber, in Sachen Diversität waren schon mal mehr PoC auf der Shortlist für den Mercury Prize, dieses Jahr sind es ein Drittel. Das Auffälligste an der Shortlist ist das Alter. Die meisten Nominierten sind jung, zwischen zwanzig und dreißig, nur einige jenseits der dreißig, das war sonst anders. Zehn von zwölf Acts stehen zum ersten Mal auf der Liste. Nur Indie-Gitarrist Bernard Butler ist als alter Hase mit dabei. Er hat mit seiner Ex-Band Suede den Mercury Prize schon 1993 gewonnen. Für ihn würde sich der Kreis schließen. Die Entscheidung gibt es am achten September, dann wird der Mercury Prize in London in einer großen Gala vergeben.