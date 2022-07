5.000 Dollar Ticket für Bruce Springsteen Konzert

Er ist in der Musikszene bekannt für seine exorbitanten Shows, Bruce Springsteen spielt gern mal bis zu drei Stunden. Insofern verständlich, dass die Tickets vielleicht etwas mehr kosten. Letzte Woche gab es aber den Eklat: Einige Tickets der US-Tour sollen regulär 5.000 Dollar kosten. Jetzt hat sich der US-Ticketanbieter Ticketmaster dazu geäußert. Man verfolge ein dynamisches Preissystem. Das heißt, wer zuerst kauft, kauft am günstigsten, dabei waren auch Tickets für um die 100 Dollar. Die letzten Tickets sind die teuersten und diese Platin-Tickets kosten bis zu 5.000 Dollar. Ticketmaster sagt, dabei handele es sich aber um einen verschwindend geringen Anteil von gerade mal 1%. Der Grund für die hohen Preise: Ticketmaster will verhindern, dass Karten auf dem Schwarzmarkt überteuerte Preise erzielen, weil es für ähnlich hohe Summen dann noch reguläre Karten gibt.

Der Boss selbst hat sich nicht zu den hohen Preisen geäußert, allerdings aus seiner bekannten Begleitband, der E-Street-Band, hat Steven Van Zandt, auch bekannt als Schauspieler bei den Sopranos, etwas bei Twitter dazu geschrieben. Er habe absolut nichts zu tun mit den Ticketpreisen. "Nothing. Nada. Niente.", schreibt er.

Unterdessen sind die vier Shows in Deutschland im Sommer nächsten Jahres beinah ausverkauft, auch weil viele Fans vermuten, es könnte die letzte Tour des 72-Jährigen sein. Nur am Hockenheimring Open Air gibt es noch Karten. Die billigsten kosten wie bei beinah allen Konzerten auf der Europa-Tour um die 100 Euro. Von da an ging es hoch in einen mittelhohen dreistelligen Bereich.

João Selva mit Abgesang für Jair Bolsonaro

Die Präsidentschaftswahlen in Brasilien werfen ihren langen Schatten voraus. Seit dem Wochenende ist klar: Jair Bolsonaro wird im Oktober für eine zweite Amtszeit kandidieren. Die linke brasilianische Musikszene macht sich schon mal für Proteste und Protestsongs warm, seit kurzem gibt es einen mit Ohrwurmcharakter: "Se Acabou" von Joao Selva. Ein nach außen hin fröhliches Singer/Songwriter-Stück mit einem großen Schuss Samba. "Se Acabou" heißt übersetzt: "Es ist vorbei" - womit natürlich die Amtszeit von Bolsonaro gemeint ist. Im Text feiern tierische Fantasiewesen die Abwahl des konservativen Machthabers. "Se Acabou" ist einer von vier Tracks auf der gleichnamigen EP. Daneben gibt es auch einen Remix des Stücks, einen Song, der sich über das Alter von "Bozo", wie Bolsonaro genannt wird, lustig macht, und einen der ihn schon im Gefängnis wähnt, wo er endlich mal Zeit für sich haben kann. Alles sehr leicht und poppig instrumentiert, mit Piano und Akustikgitarre und brasilianischer Percussion, auch deswegen kommt das herrlich ironisch rüber.

João Selva kommt aus Rio de Janeiro, lebt abwechselnd dort und in Lyon in Frankreich. Dort ensteht auch seine Musik, er hat zwei Alben draußen, die einen starken 70er Funk- und Disco-Einschlag hatten. Sein Produzent ist Bruno Hovart, genannt "Patchworks", den kennt man durch einige andere Projekte, wie zum Beispiel die karibische Dance-Band Dowdelin.