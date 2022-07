Trailer zu Black Panther 2 veröffentlicht

Black Panther 2 Trailer mit Musik von Tems

Die Erwartungen waren groß und wurden sogar noch übertroffen: Am Wochenende wurde auf der Comic-Con in San Diego, der größten Comic-Messe der Welt, der erste Trailer für den zweiten Teil von "Black Panther" enthüllt. Und der ist superemotional - auch dank der Musik.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die nigerianische Sängerin Tems nimmt sich einen echten Klassiker vor: "No Woman No Cry" von Bob Marley in einer verlangsamten, reduzierten Version, die sich dann zum Finale des Trailers ordentlich aufbaut und verschmilzt mit einem modernen Klassiker: "Alright" von Kendrick Lamar. Tems ist eine der aufstrebenden Stars der westafrikanischen Musikszene, hat mit ihren Kollaborationen mit Drake und Justin Bieber auch gehörig zum Afrobeats-Hype auf der ganzen Welt beigetragen.

Klassiker in Akustikversionen sind nicht unüblich für Kino-Trailer, weil die Zuschauer mit etwas Altbekanntem in gefühlvoller Version emotional berührt werden sollen. Bei "Black Panther 2: Wakanda Forever" ist das aber schon eine besondere Geschichte. Nach dem Welterfolg des ersten Teils 2018 ist Hauptdarsteller Chadwick Boseman seinem Krebsleiden erlegen.

Im neuen Trailer sehen wir noch nicht, wer ihn als Black Panther ablösen wird, es ist zu vermuten, dass die Suche nach einem neuen Black Panther einen gehörigen Teil der Story des Films ausmachen wird. Angeführt wird diese Suche von seiner Schwester Prinzessin Shuri, gespielt von Letitia Wright, die im Trailer Wakanda zum Kampf aufruft gegen das Unterwasserreich von Namor, gespielt vom mexikanischen Schauspieler Tenoch Huerta. Am 9.November kommt "Black Panther: Wakanda Forever" in die Kinos.

Französische Musiker rufen zu Boykott eines Restaurants auf

Dem Pariser Nobel-Restaurant Manko wird Rassismus vorgeworfen, weil an der Tür schwarze Frauen abgewiesen wurden. Deswegen rufen einige Musiker aus der französischen HipHop-Szene jetzt zum Boykott auf, unter anderem DJ Snake, Sänger Vegedream und einige französische Rapper wie Naza, Mokobé oder Hatik. Hatik postet bei Tik Tok ein Video mit dem Türsteher, der die Frauen abgewiesen hat, da drüber steht "Boycott Total dem Restaurant Mankos". Mokobé schreibt bei Twitter, er wünsche dem "Scheiß-Restaurant" , dass es bald schließen muss und allen, die dort essen gehen, ein übersichtliches Menü.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

DJ Snake repostet die Tik Tok Videos einer der drei Frauen, die abgewiesen wurden. Und die lassen keinen Zweifel daran, dass Rassimus im Spiel war.

Tiguii Diallo (@tiguiidiallo) beschwert sich noch beim Türsteher des Mankos, dass sie ja verstehen könne, abgewiesen zu werden, wenn sie in Jeans gekommen wäre, aber sie und ihre Freundinnen würden ja schicke Abendkleider tragen. Sie und ihre Freundinnen sind auch nicht die einzigen, die abgewiesen wurden: Mehrere Gruppen mit schwarzen Männern oder Frauen müssen draußen bleiben, während die ganze Zeit Menschen mit anderer Hautfarbe ohne Kontrolle in das Restaurant gehen.

Das Manko hat inzwischen reagiert und ein Statement gepostet, in dem sie sich für die Vorfälle entschuldigen. Man sei gegen Rassismus und für Gleichberechtigung und Toleranz. Die entsprechenden Maßnahmen nach diesem Vorfall seien unverzüglich und dauerhaft vollzogen worden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Gili Yalo mit neuer Single

Eigentlich ist ja Freitag der Tag für neue Musik, insofern waren wir positiv überrascht, dass wir am Sonntag einen neuen Song vom äthiopisch-israelischen Musiker Gili Yalo entdeckt haben. Wobei das bei ihm so überraschend gar nicht ist. Gili Yalo ist Jude, für ihn ist von Freitagspätnachmittag bis Samstagabend Schabbat. Die neue Woche begann Gili Yalo also gleich mit einem neuen Song. In dem geht es auch um einen bestimmten Tag: "Yom Ehad Yavo" heißt übersetzt: "Der Tag wird kommen" und ist eine Art biblischer Ausspruch und ein Wunsch nach Frieden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Den trägt Gili Yalo ganz anders als sonst vor. Gili Yalo ist mit einer Kombination aus psychedelischer 70er Musik mit traditionellen äthiopischen Elementen und Ethio Jazz bekannt geworden. Diesmal aber sehr reduziert, er mit Akustik-Gitarre, seine warme Stimme ist im Vordergrund. Erst zum Ende hin baut sich der Song etwas größer auf. Alles in allem immer noch eine ziemlich einzigartige Kombination.

Gili Yalo ist Israeli, geboren in Äthiopien, als kleiner Junge kam er mit seinen Eltern als Geflüchteter nach Israel. Heute ist Gili Yalo Anfang 40 und hat sich mit einer Reihe von EPs und seinem Debütalbum 2017 als wunderbarer Sonderling in der israelischen Musikszene etabliert. "Yom Ehad Yavo" ist bereits die dritte Single, die dieses Jahr von ihm rauskommt.