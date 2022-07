Details zum Black Star Line Festival in Ghana

Die beiden US Rapper Chance The Rapper und Vic Mensa wollen ein Festival nach Ghana bringen. Beide sind in Chicago geboren und haben ghanaische Wurzeln. Auf Twitter sagt Chance The Rapper, dass beide bereits Shows in den USA, in Europa, Asien, Süd- und Mittelamerika gegeben haben aber nie die Gelegenheit hatten in Afrika und besonders in Ghana ein Konzert zu geben, "vor Leuten zu spielen, die uns am meisten unterstützen.2

Die Rapper haben das Festival vor einem lokalen Designer-Laden in Ghanas Hauptstadt Accra bekanntgegeben: "Wir laden Euch ein nach Westafrika, zum Tor in eine andere Kultur, nach Ghana, am 6. Januar zum Black Star Festival. Die größten Stars der Welt werden nach Ghana kommen und vor 38.000 Menschen spielen. Es wird ein Fest für schwarze Menschen." Das Line-Up des Festivals ist noch nicht bekannt, aber der Name hat sich geändert. Inspiriert durch Marcus Garvey, einem jamaikanischen Politiker, der eine kurzlebige Reederei Namens Black Star Line hatte wird das Festival in "Black Star Line Festival" umbenannt. Die Rederei wurde 1919 gegründet und von Schwarzen betrieben. Ziel war es Amerika, die Karibik und Afrika mit globalen Schifffahrts- und Tourismusmöglichkeiten zu verbinden. Das Konzert soll amerikanische und ghanaische Musiker zusammenbringen und die - seiner Meinung nach - musikalische Lücke zwischen den beiden Ländern schließen. Beide Musiker haben etliche Charitiy Projekte und gelten als Good Guys des HipHop.

Nino Cro vor Düsseldorfer Club krankenhausreif geschlagen

Nino Cro ist ein Rapper aus Dortmund mit afrikanischen Wurzeln. Auf seiner Instagramseite gibt der Musiker an, dass er in Düsseldorf offenbar Opfer rassistischer Gewalt wurde. Man sieht Nino Cro, im Krankenhausbett liegend, mit bandagiertem Kopf. Er schreibt: "Meine Freunde und ich (drei männliche People of Colour) standen letzten Samstag vor dem Rudas Studios Club in Düsseldorf. Wir wurden am Eingang von der Security abgewiesen und uns wurde mitgeteilt 'Das sei kein Club für Schwarze." (btw. an diesem Abend lief Afrobeats)“. Als sie dann anfingen zu diskutieren wurden die Türsteher gegenüber seinen Freunden handgreiflich, schreibt Nino Cro. Der Musiker wollte dazwischen gehen und wurde, wie er schreibt, von insgesamt fünf Türstehern krankenhausreif geschlagen. "Heute liege ich mit doppelt gebrochenen Kiefer, zwei gebrochenen Zähnen und weiteren Hämatomen am ganzen Körper im Krankenhaus."

Der Club hat auf Nino Cros Anschuldigung reagiert und teilte via Instagram mit: "Die Ereignisse des Abends bedauern wir sehr und wünschen den Beteiligten eine gute und schnelle Genesung. Bezugnehmend auf den Vorwurf des Rassismus stellen wir klar: In den Rudas Studios gibt es keinen Platz für Rassismus! Die Rudas Studios sind seit über zwölf Jahren ein weitbekannter Club mit internationalem Publikum aller Herkünfte, Hautfarben, Religionen, Weltanschauungen und sexuellen Orientierungen oder der Gleichen." Sie schreiben weiter: "Die Unterstellung, 'Das sei kein Club für Schwarze' weisen wir strikt zurück. Die Äußerung ist stigmatisierend und ihr fehlt jegliche Grundlage. Die sachliche Lage des Geschehens wird durch polizeiliche Ermittlungen aufgeklärt."

„Bombe“ von Navid Zardi und Arash

Navid Zardi, ein kurdischer Popstar aus Düsseldorf hat einen neuen Song rausgebracht: In „Bombe“ hört man den Sänger mit dem iranischen Popstar Arash - die erste Kollaboration zwischen den beiden. Navid Zardi kam 2010 als Geflüchteter nach Deutschland. Angefangen hat er mit Rap änderte dann aber seine Musikrichtung und wurde ziemlich erfolgreich. In einem Interview sagte er, dass Rap sich im kurdischen Musikmarkt nicht verkaufe. Seine Videos werden vor allem im kurdischen Teil im Irak gesehen. Er hat Millionen Fans auf der ganzen Welt und ist viel unterwegs. Er füllt große Hallen und hat neben Düsseldorf auch immer wieder in Kurdistan im Irak gelebt, auch in Norwegen, Italien, Schweden. Ebenso kosmopolit unterwegs ist Arash, der zur Zeit in Malmö lebt. Seinen Durchbruch hatte er mit dem Song "Boro Boro". Er mischt iranische Popmusik mit Dancehall, Punjabi-Sounds oder HipHop. Arash hat mit Stars wie Snoop Dogg oder Shaggy zusammengearbeitet. Im Video zum Song sieht man Arash und Navid Zardi, mal tanzen sie im Club, mal stehen sie in einer Wüste oder mal vor einem überdimensionalen Auto und erzählen, dass sie eine hübsche Frau, süß wie "Honig" kennengelernt haben. Sie sei eine "Bombe" – im Persischen heißt es, dass sie besonders hübsch ist.