Googoosh Stipendium

Googoosh ist Irans größte Popsängerin und lebt im Exil in den USA. Auf ihrer Instagrammseite gab sie bekannt, dass sie Studierende mit einem Stipendium unterstützen will. Zuvor hatte sie bereits auf ihrem Konzert in San Diego bekannt gegeben: „Dieses Stipendium ist speziell für iranische Studierende, die Musik oder Darstellende Kunst studieren. Ich hoffe, dass wir durch Ihre Hilfe die zukünftigen iranischen Artists unterstützen können“.

Googoosh hat in San Diego eine gemeinnützige Organisation kennengelernt, die seit über dreiundzwanzig Jahren iranischen Studierende hilft. Der Iranian American Scholarship Fund hat bisher über 750.000 Dollar in rund 370 Stipendien vergeben. Sie fühle sich geehrt, dass in ihren Namen nun ein Stipendium eingerichtet wurde, erzählte sie stolz auf der Bühne und rief zu Spenden für das Stipendium auf. Unterstützung ist ihr gewiss. Googoosh ist sehr populär bei ihren Fans, die nicht nur aus dem Iran sondern auch aus Afghanistan oder Tadschikistan stammen. Seit ihrem dritten Lebensjahr steht sie auf der Bühne und singt für drei Generation. Nach der islamischen Revolution musste sie im Iran bleiben und durfte nicht singen. Aber nach 20 Jahren konnte sie das Land verlassen und singt jetzt seit 23 Jahren. Bald ist sie wieder auf Tour und spielt unter anderem im September in Berlin.

Rage Against The Machine setzen sich für indigene Völker ein

Rage Against The Machine, eine Crossover-Band aus L.A., setzen ein Zeichen gegen Gewalt gegen indigener Völker Kanadas. Bei ihrem Konzert in Ottawa beim Bluesfest haben sie auf der Leinwand hinter sich auf der Bühne verschiedene Botschaften eingeblendet. Zum Beispiel: "Eine indigene Person in Kanada wird mehr als zehnmal häufiger von einem Polizisten erschossen als eine weiße Person." Oder “Der Kolonialismus der Siedler war Mord”. Rage Against The Machine mischen in ihrer Musik Metal, HipHop, Punk und Funk. Ihr gleichnamiges Debütalbum feiert diesen November 30-jähriges Jubiläum.

Die Band hat bereits Spuren in der Musikgeschichte hinterlassen. Nicht nur wegen ihrer unglaublichen Mischung aus eingängigen Riffs, kompromissloser Härte und tanzbarem Groove, sondern auch wegen ihrer politischen Haltung. Politik hat Tradition in der Band. Der Vater von Gitarrist Tom Morello hat im kenianischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft, der Großvater von Sänger Zack de la Rocha war Zapatist.

Auf der Bühne haben Rage Against The Machine auch schon mal die Aufhebung des Abtreibungsrechts in einigen US-Bundesstaaten kritisiert. Sie haben diesen Monat in Wisconsin ihre erste Live-Show seit elf Jahren gestartet. Auf der Bühne zeigten sie ein Video geteilt, in dem sie ihren Widerstand gegen die Aufhebung des Abtreibungsrechts in einigen US-Bundesstaaten zum Ausdruck gebracht haben. Da stand zum Beispiel drauf: „Zwangsgeburt in einem Land, das das einzige wohlhabende Land der Welt ist, ohne garantierten bezahlten Elternurlaub auf nationaler Ebene“.

Alo Wala kritisiert Bankensystem

Die neue Single von Alo Wala. „To The Bank“ erscheint nach langen Jahren des Wartens auf neue Musik. Kopf der Band Alo Wala ist die indisch-amerikanische Punjabi Rapperin Shivani Ahlowalia, die unter anderem in Südafrika und Guinea gelebt hat. Dann ist sie in Kopenhagen hängen geblieben und wurde mit zwei dänischen Musikern auf einem portugiesischen Label gesignt. Mehr Global Pop geht nicht. Alo Wala vergleicht man gerne mit M.I.A.. Beide sind ein langjähriger und unverwechselbarer Bestandteil der globalen Clubmusik. Alo Wala bedeutet in einer Mischung aus Hindi und Bengali „der Lichtverkäufer“ .In diesem Fantasy-Protestlied nippt Alo Wala an „Chai-Tee“, während sie die wenigen Auserwählten, die von dem Chaos profitieren, den ganzen Weg „zur Bank“ zuruft. Es sind alles Anspielungen und Absichten, Korruption und Untergang der Banken heraufzuschwören. Alo Wala beschreibt, wie das Geld zur Bank fließt - immer und immer wieder. Der Beat besteht aus einen durchgeknallten Loop, der einen fröhlich auf die kostbare 80er-Soul-Funk Disco-Tanzfläche zurück katapultiert.