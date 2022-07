Vic Mensa engagiert sich für seine ghanaischen Roots

US-Rapper Vic Mensa hat ghanaische Wurzeln. Er unterstützt mit einer Ausstellung die Künstlerinnen und Künstler aus der afrikanischen Diaspora und gibt Anfang kommenden Jahres sein erstes Konzert in Ghana, gemeinsam mit seinem Rap-Kollegen Chance The Rapper. Beide haben ghanaische Wurzeln und sind in Chicago geboren. Das Konzert soll amerikanische und ghanaische Musiker zusammenbringen und die - seiner Meinung nach - musikalische Lücke zwischen den beiden Ländern schließen. Vic Mensa engagiert sich seit Jahren für die afrikanische Diaspora. Aktuell läuft seine Debüt-Ausstellung "Skins + Masks" in Chicago. Die Ausstellung mit bildenden Künstlerinnen und Künstler hat das Ziel, die Kunst von schwarzen Menschen jenseits der Politik zu dekolonisieren. Mit dabei sind Gemälde von Künstlern aus Ghana, Südafrika, Großbritannien und den USA. Alle Einnahmen der Ausstellung spendet Vic Mensa an SaveMoneySaveLife, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Chicago, die Vic Mensa gegründet hat. Mit den Spendeneinnahmen soll ein Kunstprogramm in Ghanas Hauptstadt Accra zu finanziert werden, die dazu beitragen soll eine förderliche Infrastruktur für die ghanaische Kunstszene zu schaffen.

Ricky Martin

Ricky Martin dementiert Inzest-Vorwürfe

Ricky Martin kommt nicht aus den Schlagzeilen. Martin soll eine Beziehung mit seinem Neffen gehabt haben. Gegen ihn liegt eine einstweilige Verfügung eines puerto-ricanischen Gerichts vor. Jetzt hat sich der Sänger gegen die Inzest-Vorwürfe gewehrt. Durch seinen Anwalt teilte er mit, dass er 2natürlich nie – und würde nie – in irgendeine Art von sexueller oder romantischer Beziehung mit seinem Neffen verwickelt sein. Die Idee ist nicht nur falsch, sie ist widerlich". Dann führt er in dem Statement fort: "Wir hoffen alle, dass dieser Mann die Hilfe bekommt, die er so dringend braucht".

Laut Medienberichten sei der Kläger, der die Anordnung anonym eingereicht hat, Martins 21-jähriger Neffe, der mit dem er eine sexuelle Beziehung gehabt haben soll. Er behauptet, er sei seit sieben Monaten mit dem homosexuellen puerto-ricanischen Künstler zusammen gewesen. Vor zwei Monaten sollen sie sich getrennt haben, aber der Kläger behauptet, Ricky Martin habe die Trennung nicht akzeptiert und sei mindestens dreimal in der Nähe des Hauses des Neffen gesehen worden. Das Gericht in Puerto-Rico hatte eigentlich Anfang Juli eine einstweilige Verfügung gegen Martin erlassen weil er in dieser Affäre der häuslichen Gewalt beschuldigt wird. Der Sänger hatte sich auch selbst bei Twitter zu Wort gemeldet. Er schrieb damals dass die Anordnung "auf völlig falschen Anschuldigungen" basiere. Ricky Martin ist seit Jahren mit dem schwedisch-syrischen Maler Jwan Yosef verheiratet. Diesen Donnerstag, ist die erste Anhörung des Falls vor Gericht. Wenn ihm diese Inzest-Beziehung nachgewiesen wird, drohen Ricky Martin eine Gefängnisstrafe bis zu 50 Jahren.

Delfonics–Sänger William Hart gestorben

William Hart, ein Gründungsmitglied der Delfonics ist gestorben. "La La (Means I Love You)" war einer der Hits der US Band. Die Soul Ikone William Hart war Leadsänger von Delfonics und steckte hinter dieser Hitsingle. Mitte der 60er hat er seine erste Band gegründet und nannte sie dann um in Delfonics. Ihre Single "La-La (Means I Love You)", wurde 1968 veröffentlicht und wurde ihre erste Hit-Single, die bis auf den vierten Platz der Billboard Charts kletterte. Die Single wurde von vielen Stars unter anderem den Jackson 5 und Prince gecovert. Auch viele HipHop Stars aus den 90ern haben Samples von William Hart und seiner Band benutzt. Darunter Missy Elliott, Notorious BIG oder Ghostface Killah. Die Delfonics haben sich Mitte der 70er aufgelöst und die Bandmitglieder haben solo weitergemacht.

Im Jahr 2013 hat der Produzent Adrian Younge aus Los Angeles mit Hart an dem Album "Adrian Younge Presents the Delfonics" zusammengearbeitet. Es wurde ein "modernes" Delfonics-Album mit einem "Old-School- und HipHop-Vibe". Adrian Younge schreibt zum Tod von William Hart im Netz: "Der Meistersänger … der Meisterschreiber … der Mann, der Songs geschaffen hat, die die Welt verändert haben. Du fehlst, Ich liebe dich, Mann". William Hart wurde vergangene Woche nach Atembeschwerden in ein Krankenhaus in Philadelphia gebracht und starb an den Folgen einer Operation. Er wurde 77 Jahre alt.