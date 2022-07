Lizzo berichtet über Aktivismus

Im Interview für Apple-Music ging es weniger um Lizzos neue Musik, stattdessen drehte sich alles um ihren politischen Aktivismus. Sie erklärte, warum es ihr so wichtig ist, sich zu engagieren. "Ich muss einfach etwas tun. Wenn die Leute wütend sind und auf die Straße gehen, dann will ich mit ihnen sein. Ich kann nicht einfach nur herumsitzen. Ohne Geld fühlte ich mich lange hilflos. Aber, ab dem Zeitpunkt, wo ich finanziell dazu in der Lage war und über eine eigene Plattform verfügte, habe ich mir gesagt: Jetzt ist die Zeit gekommen!"

Lizzo spricht über ihre Internet-Plattform Lizzolovesyou.com

Die hat Lizzo nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd 2020 gegründet. Um die Schwarze Community in den USA mit Informationen zu versorgen und auf Unterstützer-Netzwerke hinzuweisen. Seit Kurzem unterstützt Lizzolovesyou.com außerdem Planned Parenthood. Die NGO bietet in Hunderten Kliniken des Landes medizinische Dienste an. Und zwar in den Bereichen: Sexualmedizin, Gynäkologie und Familienplanung. Lizzo kündigte an, eine halbe Million Dollar von den Einnahmen ihrer Albumtour an Planned Parenthood zu spenden. Außerdem wolle sie andere Organisationen Unterstützen, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzen.

Neue #metoo-Vorwürfe gegen Tim Westwood

Seit Wochen muss sich der britische DJ und Radiomoderator Tim Westwood mit #meetoo-Vorwürfen konfrontieren. Jetzt berichten weitere Frauen, als Minderjährige von Westwood sexuell missbraucht worden zu sein. Die mutmaßlichen Opfer von Tim Westwood werden immer mehr und vor allem immer jünger. Insgesamt sind es schon zehn. Nach Berichten der BBC und des Guardian erzählte eine der Frauen, das sie 14 war, als sie Tim Westwood zum Sex bedrängt haben soll. Und das mehrmals. Das wäre nach britischem Gesetz illegal. Damit steigt der Druck auf Westwood. Denn schon im April sprachen mehrere Frauen mit Guardian und BBC, die Tim Westwood sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch vorwarfen. Nach der Recherche meldeten sich jetzt weitere Frauen. Neben der damals 14-Jährigen berichtet eine damals 16 und zwei weitere keine 18 Jahre alt gewesen zu sein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Radio-Koryphäe mit großem Einfluss

Tim Westwood ist einer der legendärsten britischen Radio DJs, dessen Karriere vor 40 Jahren begann. Er hat bei verschiedenen Sendern moderiert. Zu einer Kultfigur wurde er bei BBC Radio 1 und Radio 1Xtra. In seinen Sendungen gehen die Rap-Stars ein und aus. Von Jay-Z bis Nicki Minaj. So wurde der mittlerweile 64-Jährige zu einer Ikone des britischen Raps und einem Veteranen der HipHop-Szene.

Seine Meinung zählte viel

Westwoods Meinung entschied Jahrzehnte über den Erfolg oder Misserfolg von aufstrebenden Artists. Die Frauen, die sexuell belästigt worden sein sollen, berichten, dass Westwood seine Position in der Musikindustrie ausgenutzt hat, um sie zu missbrauchen. Diese Fälle sollen sich zwischen 1990 und 2020 abgespielt haben. Mehrere schildern ein ähnliches Vorgehen: Zuerst signalisierte er Interesse für die Musik der Personen oder schrieb sie als Fans auf die Gästeliste seiner Veranstaltungen. Es endete dann aber in seiner Privatwohnung, wo es zu den sexuellen Übergriffen kam. Bisher schweigt Tim Westwood zu den Vorwürfen. Von den 10 Frauen sind nur zwei miteinander befreundet. Die anderen kennen sich nicht. Alle Frauen sind Schwarz.

Aquamarine von Black Thought, Danger Mouse und Michael Kiwanuka

Wenn drei Ausnahmetalente plötzlich zusammen Musik machen, muss es was werden! Die neue Single Aquamarine von Black Thought, Danger Mouse und Michael Kiwanuka ist ein kleiner Hit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Rapper Black Thought kennen die meisten als Frontmann der Roots. Danger Mouse ist ein legendärer HipHop-Produzent von MF DOOM. Seine großen Erfolge liegen aber schon etwas zurück. Seit knapp zwei Jahren arbeiten die beiden HipHop-Veteranen schon am gemeinsamen Album "Cheat Codes" und Aquamarine ist die neue Single dazu. Das Besondere ist eben der Gastauftritt des britischen Sängers Michael Kiwanuka. Der singt mit seiner verträumten Soul-Stimme den Refrain und sorgt für einen melancholischen Touch. Kiwanuka und Danger Mouse sind zwei Generationen, zwei unterschiedliche Genres: Aber sie haben davor schon zusammengearbeitet. Danger Mouse war als Produzent an beiden Kiwanuka-Alben beteiligt. In einem Statement zu seinem Gesangspart sagt Kiwanuka: "Als ich die Musik zum ersten Mal gehört habe, wollte ich über etwas singen für das ich einstehe. Ich wollte einer Linie folgen. Das ist dabei rausgekommen. Wenn du dein Ding machst, dann kommt es dir manchmal vor als wärst du von Gegnern umgeben. Dann fühlt sich das Leben sehr zerbrechlich an. Als ob alles abbrennt. Die Akkorde haben mich in diese Gefühlslage gebracht."