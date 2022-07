Rosalía wegen neuem Song in der Kritik

Spaniens größter Global-Pop-Star ist gerade mit ihrem Album Motomami auf Welttournee. In Sevilla hat sie gerade einen neuen Song performt: "Despecha" - ein Merengue. Beim Auftritt hat sie angekündigt den Song auch schon bald zu veröffentlichen. Produziert wurde "Despecha" von Chris Jedi, der auch schon Musik für Cardi B oder Daddy Yankee geschrieben hat. Das Besondere: Es handelt sich um einen Merengue. Also ein klassischer Rhythmus von der Dominikanischen Republik. Dazu Rosalias typischer Gesang aus Pop, Flamenco und Rap.

Video geht viral

Es gibt natürlich Hunderttausende Views. Tausende Likes. Aber vor allem von Social-Media-Usern aus Lateinamerika hagelt es Kritik. Der Vorwurf: Das ist Kulturelle Aneignung. Merengue kommt aus der Karibik. Rosalí aus Barcelona. Sie habe nichts mit dieser Musik zu tun und solle doch bitte die Finger davon lassen. Sich nicht mit fremden Federn schmücken. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Rosalía diesen Vorwurf gefallen lassen muss.

Zuletzt für ihren Reggaetón "Con Altura" zusammen mit J Balvin oder für "La Fama" zusammen mit The Weeknd. Der Song spielt wiederum mit Anleihen von Bachata. Rosalía wird bei vielen großen Musikpreisen in der Kategorie "Latin" gelistet, obwohl sie eben nicht aus Lateinamerika stammt. Das sorgt bei manchen Kulturpuristen und Verfechtern der "Cultural Appropriation"-These für Aufregung. Andere Fans feiern Rosalía genau für diesen Mix. Sie ist immerhin die erste Spanierin, die all diese Stile spielerisch miteinander fusioniert und in die Charts bringt. Bei dem Thema scheiden sich einfach die Geister.

Iranischer Protestsong gegen Kopftuchpflicht

Im Iran geht es momentan politisch hoch her, eine neue Verhaftungswelle von Künstler:innen und Aktivist:innen sorgt für Unruhe. Zudem hat die Regierung den 12.07. zum Tag des Hijabs erklärt. Deswegen gibt es eine Gegenkampagne #NoHijabDay. Aktivist:innen posten viele regimekritische Kommentare im Netz. Und jetzt gibt es den passenden Song dazu: "Shalagh" ist eine Kollaboration der beiden Rapper Toomaj und Justina.

"Shalagh" ist ihr gemeinsames Statement gegen den Kopftuchzwang im Iran. Viele Frauen im Land haben am Dienstag (12.07.) Videos aufgenommen, in denen sie ihren Hijab abnehmen und sagen: Wir wollen endlich frei sein. Seit der islamischen Revolution vor 43 Jahren müssen Frauen ein Kopftuch tragen, wenn sie das Haus verlassen. Rapperin Justina ist auch darum ins schwedische Exil gezogen. Justina hat die Repressionen vor ihrem Exil selbst erlebt. Sie wurde verhaftet und zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, weil sie gesungen hat. Sie sagt im COSMO-Interview: "Ich wollte im Song meine Wut zeigen, die ich als iranische Frau in mir trage. Ich bin eine Frau, die seit ihrem siebten Lebensjahr ein Kopftuch tragen musste - bis ich mein Land verlassen habe!"

Peitsche

Der Song heißt übersetzt "Peitsche", weil Oppositionelle und Kritiker:innen im Iran oft ausgepeitscht werden, zum Beispiel wenn Frauen das Kopftuch nicht richtig tragen. Toomaj ist der einzige Rapper, der sich noch traut im Iran Musik gegen das Regime zu machen. "Das Ziel des Songs 'Shalagh' ist gegen den Kopftuchzwang zu kämpfen, nicht gegen das Kopftuch an sich. Ich habe einen kleinen Beitrag zu der Protestaktion der Frauen geleistet. Er ist allen Mädchen und Frauen gewidmet, die frei entscheiden wollen was sie anziehen. Unsere Kritik betrifft aber weit mehr als nur freie Meinungsäußerung und Kleiderwahl."

Thai-Rap-Song zensiert

Ein Rap-Song wurde jetzt in Thailand als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft. "Patiroob" (zu Deutsch: Reform) von der Band "Rap Against Dictatorship". Die Nummer ist zwar schon zwei Jahre alt, aber nach einem Gerichtsurteil wurde der Song und das Video jetzt aus dem Internet in Thailand gelöscht.

Die Band Rap Against Dictatorship - kurz R.A.D. - rappt seit Jahren gegen das Militärregime und die Konstitutionelle Monarchie an. Ihre Forderung geht ja schon aus dem Songtitel hervor: Reformen, Demokratie und Soziale Gerechtigkeit. Ein Gericht beschrieb den Text des Liedes als "obszön" und interpretierte die Strophen als Drohungen gegenüber dem Premierminister und dem König. Das Gerichtsurteil kritisiert auch, dass sich in den Socials der Band Monarchie-kritische Kommentare unter dem Song gehäuft haben. Das Musikvideo zeigt eben Aufnahmen einer regierungskritischen Demo in Bangkok.

Mit einem Post auf Facebook reagieren Rap Against Dictatorship auf das Urteil "Etwas zu erschaffen, um zu reformieren, verbessern oder zu ändern, scheint in einem totalitären Land aktuell schwierig zu sein, aber die Zeit wird bald kommen". Die Rapper von R.A.D. wollen mit ihrem Anwalt gegen das Urteil in Berufung gehen.

Bedeutung für Musikszene des Landes

Es ist ein Maulkorb-Urteil, denn im Songtext geht es auch um Korruption, den Militärputsch oder die Polizeigewalt auf Demos. R.A.D.-Anwalt Tittasat Soodsan zeigte sich in einem Interview besorgt. Denn das Urteil richtet sich eben nicht nur gegen den Text, sondern auch gegen die Kommentare der Fans im Netz. Es kann also einerseits zur Schere im Kopf bei den Artists führen, aber andererseits auch zu Angst und Verunsicherung unter den Fans.