Halsey versteigert Bilder und unterstützt Recht auf Abtreibung

Halsey ist vor kurzem selbst Mutter geworden und sagt, gerade diese Erfahrung habe sie zu einer Befürworterin des Rechts auf Abtreibung gemacht. Ihr erster Sohn Ender ist vor knapp einem Jahr geboren. In einem Essay erzählt Halsey, dass sie davor drei Fehlgeburten hatte. Eine davon habe eine medizinisch eingeleitete Abtreibung bedurft, um einer Sepsis vorzubeugen. Auf drei ungewollte Schwangerschaften und Fehlgeburten folgte erst beim vierten Anlauf die gewollte Mutterschaft, schreibt Halsey. Die Geburt ihres Sohnes habe ihren Standpunkt nicht verändert, dass jede Frau einen sicheren und legalen Zugang zu einer Abtreibung haben sollte. Sie sagt: Meine Abtreibung rettete mein eigenes Leben und ebnete am Ende den Weg für das Leben meines Sohnes.

Sänger St Brikama Boyo pflanzt eine Million Bäume in Gambia

"One Million Trees" heißt sein Projekt. Der Name ist Programm: St Brikama Boyo hat sich mit seiner Stiftung dazu verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren eine Million Bäume zu pflanzen. Es geht hier um das Wohl aller, sagt der Sänger. "Wenn du wegen deiner Karriere eine Plattform hast, die etwas bewegen kann, dann solltest du diesen Einfluss nutzen." Die ersten Setzlinge wurden schon zusammen mit einigen Fans gepflanzt.

Das Projekt arbeitet hauptsächlich mit Frauen zusammen, die bisher Gemüse angebaut haben. Das hat viel Wasser verbraucht. Wegen wiederkehrender Dürren sind die Erträge in den vergangenen Jahren immer geringer ausgefallen. Darum setzt die neue Initiative auf klimaresistente Bäume. Das sei laut Bäuerinnen nachhaltiger. Moringa, Robinie und Orangenbäume kämen mit der Trockenheit einfach besser zurecht.

Gambia ist jetzt schon sehr vom Klimawandel betroffen, aber es passiert auch Einiges. Wegen des steigenden Meeresspiegels droht dem Land am Atlantik eine schleichende Versalzung seines Hauptflusses Gambia. Die Folgen wären Fischsterben und Probleme bei der Bewässerung der Felder. Durch die Aufforstung sollen Emissionen aus der Luft gebunden werden. Gambia will seine Treibhausgase in der Landwirtschaft reduzieren. Damit nimmt das Land in Afrika eine richtige Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz ein. Die Emissionen sollen bis 2030 deutlich reduziert werden, bis 2050 will Gambia klimaneutral sein. Riesige Solarfelder sind unter anderem in Planung.

Alhaji Waziri Oshomah feiert sein Comeback

Alhaji Waziri Oshomah macht schon seit den Siebzigerjahren Musik. Er kommt aus der kleinen Region Afenmailand im Bundesstaat Edo, das ist im Süden Nigerias. Hier leben Christen und Muslime seit langer Zeit in Frieden zusammen. Sie singen und tanzen gemeinsam und die Musik von Alhaji Waziri Oshomah ist ein genialer Beweis dafür. Denn sie vermischt eben lokale Folklore-Styles mit Highlife und westlichem Pop. In den Texten geht es hauptsächlich um die humanistischen Werte des Islam. Beim Song "Jealousy" geht es um die toxische Kraft der Eifersucht.

Der legendäre britische Produzent David Byrne hat zur zweiten Karriere verholfen. Er hat ein eigenes Global Pop-Label: Luaka Bop. "Jealousy" ist die Single eines ganzen Albums, das im September auf dem Label erscheint. Es wird "The Muslim Highlife of Alhaji Waziri Oshomah" heißen - mit insgesamt sieben Originalaufnahmen aus den Siebzigern und Achtzigern. Die Songs erzählen auch die besondere Geschichte des Sängers. Der fing nämlich erst damit an, islamische Texte mit westlicher Musik zu koppeln, als seine gläubigen Eltern ihm das Musikmachen verbieten wollten. Seine Band gründete er während des Bürgerkrieges in Nigeria. Die Musiker:innen mussten sich zu Fuß von Konzert zu Konzert bewegen, transportierten die selbstgebauten Verstärker auf dem Kopf. Betrieben waren sie mit gewöhnlichen Batterien.