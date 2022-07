Pussy Riot kündigen Mixtape mit neuem Song "Plastic" an

"Plastic" heißt die neue Single des russischen Punk-Rock-Kollektivs. Die Songtexte von Pussy Riot sind normalerweise entweder queerfeministische Hymnen oder eine Abrechnung mit Wladimir Putin. Musikalisch ist das oft schwer erträglicher Noise. Ganz anders die neue Single: Ein Beat zwischen Hochglanz-Pop und Rap. Textlich ist trotzdem viel Ironie im Spiel. Es geht um überkommene Geschlechter-Klischees, die Rolle der Frau als Plastikpuppe in einer männerdominierten Welt. Pussy Riot featuren auf dem Song den US-Rapper ILoveMakonnen.

Pussy Riot sind zwar schon lange weltbekannt. Spätestens seitdem sie 2012 in einer Moskauer Kirche einen Anti-Putin Song performten und dafür für zwei Jahre in einem Straflager eingesperrt wurden. Aber bisher gab's eben nur EPs und Singles. Das Debüt-Mixtape "Matriarchy Now" soll am 5. August rauskommen. Jeder der sieben Songs ist eine Kollaboration mit internationalen Artists, wie zum Beispiel Producer Hudson Mohawke oder der New Orleans Bounce-Ikone Big Freedia.

Sängerin Maria Aljochina ist im Mai erst aus Moskau geflohen. Seitdem sind sie auf Welttournee und spenden die Einnahmen für ukrainische Kriegsopfer. Im Juni haben sich die Musikerinnen in den USA aufgehalten. Hier haben sie im Zuge der Proteste gegen das Abtreibungsverbot vom Kapitol in Texas ein 13 Meter langes Banner mit der Aufschrift "Matriarchy Now" entrollt. Am Wochenende haben Pussy Riot schon wieder ein Konzert auf dem Rudolstadt-Festival gespielt. Im August sind Pussy Riot nochmal in Nürnberg und im September in Leipzig live zu sehen.

Britische Musikszene kommentiert Johnsons Rücktritt

Nach dem angekündigten Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson meldet sich die Musikszene des Landes zu Wort. Die Commedy-Gruppe Kunt And The Gang haben dafür eigens einen Abschiedssong veröffentlicht: "Fuck Off Boris You Cunt".

Im Songtext singen Kunt and The Gang: "Du solltest nicht morgen oder übermorgen gehen, sondern sofort." Eine Anspielung darauf, dass Boris Johnson den Sitz des Premierministers erst räumen will, wenn ein Nachfolger in der Torry-Partei gewählt wurde. Das kann noch bis Oktober dauern. Die Comedy-Texter Kunt and The Gang singen: "Du warst korrupt, hast das Parlament belogen, gefeiert als wir in der Pandemie eingesperrt waren: Es ist Zeit jetzt zu gehen."

Aber die Musikszene kommentiert Johnsons Rücktritt nicht nur mit britischem Humor, sondern auch mit klaren Forderungen. Der Chef des einflussreichen Edinburgh-Festival Fergus Linehan meldet sich im Britischen Guardian zu Wort und stellt Forderungen an Johnsons Nachfolge. Britische Musiker:innen hätten unter der aktuellen Regierung schwer gelitten. Weil sie es seit dem Brexit sehr schwer haben im Ausland zu touren. Es geht um Reisebestimmungen und Logistik. Die Artists brauchen seit dem Brexit ein Visum. Außerdem sei der Export ihrer Musik erschwert worden. Ein Desaster für die Kultur. Jetzt sei der Moment, das neu zu verhandeln, sagt Fergus Linehan.

Es hätten sich nach dem Brexit viel weniger Ausländer:innen beworben für Jobs in der Kulturindustrie, vor allem, wenn sie Familien haben. Zu unsicher seien die aktuellen Bestimmungen. Der Import von Technik auf Tourneen im Land sei sehr kompliziert. Das alles müsse wieder geändert werden, sagt Fergus Linehan.

Rapperin Mariybu wurde auf der Bühne angegriffen

Mariybu wurde am Wochenende auf der Bühne körperlich angegriffen. Die Rapperin aus Hamburg steht für queerfeministische Texte, ist auch auf der COSMO Fempower-Playlist vertreten. Bei einem Konzert am Samstagabend in Leipzig nutzte ein Aggressor eine Pause und sprang auf die Bühne, berichtet Mariybu auf Instagram: "So ein Typ ist auf die Bühne gestürmt, als ich mein Mikro weggelegt und gerade Wasser getrunken habe. Und hat mich umgehauen und weiter auf den Kopf geschlagen, bis er fixiert werden konnte. Laut seiner eigenen Aussage haben ihn Textzeilen von mir provoziert und deswegen ist er dann ausgerastet."

Zum Glück waren viele Helfer:innen vor Ort, die sich um die Musikerin gekümmert haben. Mariybu ist geschockt, will sich davon aber nicht kleinkriegen lassen. Sie sagt: "Ich kenne Hassnachrichten und Gewaltandrohungen aus dem Netz. Aber: Ich habe das noch nie in real live erlebt, dass jemand so gewalttätig mir gegenüber war und mich so angegriffen hat. Und mir ist bewusst geworden wie angreifbar ich mich mache mit queerfeministischen Texten mich auf öffentliche Bühnen zu stellen. Natürlich habe ich jetzt voll Schiss auf ne Bühne zu gehen, habe mich aber entschieden das Konzert nicht abzusagen. Und gerade deswegen jetzt weiterzumachen."

Solidarität kommt von ihren Fans, aber auch von anderen feministischen Rapperinnen wie Sookee. Sie postet in den Kommentaren: "Wenn du weiterspielen kannst: hit it! Aber du musst auch niemandem etwas beweisen. Ich glaube an dich und uns und an das ende des verdammten Patriarchats."