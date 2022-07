Neues Album von Superstar Burna Boy: "Love, Damini"

Global Pop-Superstar Burna Boy aus Nigeria füllt mit seinen Auftritten weltweit Stadien. Jetzt hat der Grammy-Preisträger mit "Love, Damini" sein sechstes Album veröffentlicht. Rund eine Stunde lang ist das Album. Es sind insgesamt 19 Songs, die der Sänger auf "Love, Domini" zusammengestellt hat. Mit "Kilometre" und Last Last" hat es zwei Singles vorab gegeben. Zu hören gibt es auf dem Album jetzt auch Lieder, an denen viele Star-Gäste beteiligt. UK-Rapper J Hus, US-R&B-Sängerin Kehlani, Reggaeton-Musiker J Balvin aus Kolumbien sind als Feature-Gäste dabei. Mit am Start ist auch wieder Popstar Ed Sheeran. "For My Hand" heißt der eingängige Pop-Song der beiden. Sie haben 2019 auf dem Song "Own It" von Rapper Stormzy schon einmal zusammengearbeitet. Zum neuen gemeinsamen Song gab es zeitgleich zum Album-Release dann auch das Musikvideo.

"Love, Damini" ist eine Art verspätetes Geburtstagsgeschenk an sich selbst. Letzten Samstag ist Burna Boy 31 Jahre alt geworden. Eigentlich sollte das Album schon am Freitag davor rauskommen. Das Album-Cover zeigt Burna Boy auch vor Geburtstagstorten und im ersten Song gibt es ein Geburtstagsständchen für Damini. Das ist Burna Boys bürgerliche Vorname. Und mit "Love, Damini" würde er seine Briefe beenden, sagt er.

"Kleiner Prinz": Pashanim über seinen Sommer in Berlin

Der Berliner Rapper Pashanim ist einer der größten Durchstarter der deutschsprachigen Rap-Szene. Er ist Teil des Kollektivs "Playboysmafia", zu dem u.a. auch Rap-Kollege Symba gehört. Unter anderem sein Song "Airwaves" von 2020 wurde zu einem Sommerhit und ist mittlerweile mehr als 130 Millionen Mal bei Spotify gestreamt worden. Nach einigen erfolgreichen Singles 2021 hat Pashanim jetzt seine erste Single dieses Jahres herausgebracht.

"Kleiner Prinz" versprüht mit einer entspannten, gezupften Gitarre und einem insgesamt lockeren Beat mit trotzdem ordentlich viel Bass ebenfalls sommerliche Vibes. Zuständig dafür war der österreichische Produzent Stickle, der unter anderem auch Beats für Juju oder Casper gebaut hat. Pashanim rappt in "Kleiner Prinz" vom Sommer in seiner Heimatstadt Berlin bzw. Berlin-Kreuzberg. Der Sommer 2022 ist für Pashanim wohl auch besonders. Vergangenes Wochenende feierte er seine Premiere beim "splash!". Beim bekannten HipHop-Festival stand er direkt auf der Mainstage. Bilder von seinem Auftritt haben es direkt ins Musikvideo von "Kleiner Prinz" geschafft. Der Songtitel bezieht sich übrigens auf das bekannte Buch "Der kleine Prinz" von Antoine De Saint-Exupéry.