Yassin mit Soli-Video für streikende Pflegekräfte

Seit rund neun Wochen streiken Pflegekräfte der sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen. Es geht um Überlastung und die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen. Durch einen "Tarifvertrag Entlastung" soll es zum Beispiel zu mehr Personal kommen. Darüber ist bisher ohne Ergebnis verhandelt worden. Solidarität mit Streikenden gibt es jetzt unter anderem öffentlich von Rapper Yassin. In einem Instagram-Video macht er auf den Pflegenotstand aufmerksam.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Dazu liest er eine Geschichte einer streikenden Pflegekraft aus der Radiologie vor, die ihren Dienst alleine machen musste, wodurch es zu einer medizinischen Notsituation kam, als eine Patientin mit Epilepsie einen Anfall hatte.

Das mache sehr anschaulich, was auf dem Spiel steht, sagt Yassin: "Unsere medizinische Versorgung in einem der reichsten Länder der Welt ist so kaputt gespart, dass wir uns im Zweifel nicht mehr darauf verlassen können." Er fordert mehr Solidarität mit den Streikenden. Auch andere bekannte Personen nutzen unter #notrufnrw ihre Reichweite. Autor:in und Journalist:in Şeyda Kurt, Sibylle Berg und Comedian Carolin Kebekus haben ähnliche Videos hochgeladen.

Loyle Carner lässt in neuem Song "Hate" viele Emotionen raus

Loyle Carner gehört seit einigen Jahren zu einem der spannendsten Artists in der reichen Rap-Landschaft Großbritanniens. Zum neuen Song "Hate" sagt er selbst, dass es sein bisher stärkstes persönliches und politisches Statement sei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Beim Schreiben sei er wütend auf die Welt gewesen, heißt es in einem offiziellen Statement. Sehr kräftige, treibende Drums und die gemeinsamen Abwärts-Töne von Klavier und Bass lassen den Song sehr organisch klingen und unterstreichen Carners eher negative Gedanken und Gefühle.

Es sei ein Bewusstseinsstrom gewesen, der in dem Verständnis ende, dass die Wurzel des Hasses die Angst sei. "Hate" handelt von Ängsten, Wut, Frustration und übt Rassismuskritik. Für den Song war Carner nicht nur am Mic, sondern auch vor und hinter der Kamera. Er war maßgeblich an der Regie beteiligt. "Hate" ist seine erste Solo-Single seit rund zwei Jahren herausgebracht. Ob es bald ein neues Album von Loyle Carner geben soll, ist noch nicht bekannt. Sein letztes Album "Not Waving, But Drowning" ist von 2019.

ALBI X mit erstem Film-Soundtrack

Der Kölner Rapper ALBI X feiert Premiere mit seinem ersten Soundtrack für einen Kinofilm. Es geht um den niederländischen Film "White Berry", das Filmdebüt von Regisseurin Sia Hermanides. Den Trailer zum Film, in dem auch ein noch Song des Musikers zu hören ist, hat ALBI X bei Instagram hochgeladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Er sei glücklich und es sei eine Ehre für ihn, seinen ersten Soundtrack für den Film anzukündigen, schreibt er. "Der Film an sich ist schon besonders und es gibt so viele Gründe, warum ich es nachempfinden und mich selbst in dem Film sehen kann…", schreibt ALBI X weiter.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

In dem Film geht es um Grace, die als kleines Kind zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder aus Burundi nach Rotterdam in die Niederlande flieht. Grace ist eine Jugendliche mit Albinismus, die jahrelang ausgegrenzt wurde und im letzten Jahr vor dem Schulabschluss auf eine Gruppe trifft, die ihr das Gefühl vermittelt, keine Außenseiterin mehr sein zu müssen. Hauptdarstellerin ist Model und Schauspielerin Latifa Mwazi, auf deren Erfahrungen der Film zum Teil basieren soll. Kinopremiere ist am 04. August.