"Touché": Namika und Pajel über Streit und Trennung

"Touché" heißt die aktuelle Single mit trappigem Beat und einer für Sängerin und Songwriterin Namika typisch scheinende catchigen Gesangsmelodie von ihrem kommenden Album. Dass Songs von ihr im Kopf hängen bleiben, hat sie in der Vergangenheit mit Stücken wie "Lieblingsmensch" oder "Je ne parles pas francais" gezeigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Touché erzählt vom Beziehungsstreit und von letzten Augenblicken vor einem Abschied. Bei dem melancholischen Song wird sie von Rapper Pajel aus Neuss begleitet. Der ist 2021 mit seiner ersten Solo-Single "10 von 10" richtig durchgestartet. Der Song belegte Chart-Top-Platzierungen. Bei Spotify ist er bereits mehr als 66 Millionen mal gestreamt und ging bei TikTok viral. Anfang Mai hat Namika mit "Globus" einen leicht und locker anmutenden Song rausgebracht und ihr neues Album "Wie geht’s dir?" angekündigt, das im Herbst 2022 erscheinen soll.

20.000 Besucher:innen beim ersten Splash!-Wochenende

Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn fand am Wochenende wieder das bekannte HipHop-Festival Splash! in Sachsen-Anhalt statt. Laut den Veranstaltenden waren 20.000 Besucher:innen vor Ort. Eines der Highlights dürften für viele die Auftritte des Rap-Schwergewichts A$AP Rocky aus den USA und des britischen Grime-Superstars Skepta gewesen sein. Beide performten solo, traten aber für ihren Hit "Praise the lord" und einen weiteren bisher unveröffentlichten Song zusammen auf. Außerdem gab es Auftritte u.a. von den Rappern LGoony und Sugar MMFK oder Rapperin Badmómzjay.

Das Splash! findet wie auch das Melt!-Festival in "Ferropolis" statt, einem Gelände eines ehemaligen Tagebaus. Dort werden laut den Veranstaltenden ab Mittwoch zur zweiten Runde des Festivals dann rund 30.000 Besucher:innen Menschen erwartet.