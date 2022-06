30 Jahre Haft für R. Kelly

Das war der größte Skandal in der Popmusik, bei dem es am Ende so ein Urteil gegeben hat: R'n'B Superstar R. Kelly muss für 30 Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in New York hat das Strafmaß verkündet, nachdem er letztes Jahr schon in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde. Der 55-jährige Sänger hatte regelrecht ein kriminelles Netzwerk geschaffen. Jahrzehnte lang - von 1994 bis 2018 - hat der Sänger aus Chicago Frauen sexuell, mental und physisch missbraucht. Er hat sie gekidnappt und eingesperrt und das, obwohl manche sogar noch minderjährig waren. Viele der Frauen haben noch mal vor der Verkündung des Strafmaßes ausgesagt - oft unter Tränen. Sie haben ihm meist dabei direkt ins Gesicht geschaut. Sie sagten zum Beispiel "Robert, du hast so viele Menschen zerstört!" oder eine andere meinte: "Du bist ein Missbrauchstäter, du bist schamlos, du bist ekelhaft!". Nachdem der Prozess vorbei war, waren sie alle froh.

Lizzette Martinez war 17, als sie von R. Kelly missbraucht wurde. Die heute 45-Jährige hatte niemals gedacht, dass R. Kelly eines Tages verurteilt werden würde: "Ich bin dankbar, dass Robert SylvesteR. Kelly weg ist und weg bleiben wird und nicht mehr in der Lage sein wird, anderen Schaden zuzufügen". R. Kelly selbst saß regungslos auf der Anklagebank und hat geradeaus geschaut oder sich mit den Verteidigerinnen unterhalten. Bis zuletzt hat er die Taten nicht gestanden. Anschuldigungen gegen ihn gab es immer wieder, aber den Stein ins Rollen hat die Doku "Surviving R. Kelly" aus dem Jahr 2019 gebracht. Die hat noch mal viele Anschuldigungen zusammengefasst: Darunter sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung. Viele Opfer haben ausgepackt, viele Beweise kamen ans Tageslicht. Mit mehr als 140 Millionen verkauften Alben war er einer der erfolgreichsten Musiker der Gegenwart. Jetzt ist R. Kelly ein verurteilter Sexualstraftäter. Und es ist noch nicht ganz vorbei: Gegen R. Kelly laufen noch drei weitere Verfahren. Mitte August startet der nächste Prozess in Chicago.

Die besten Videospielsounds

Eine neue Studie kam zum Ergebnis: Die 90er hatten den besten Videospielsound! Das Lied aus Mortal Kombat, "Techno Syndrome" aus dem Jahr 1992, hat dabei am besten abgeschnitten. Die Studie von BestCasinoSites hat die Videoaufrufe bei Youtube analysiert und dabei kam heraus, dass der Song von Mortal Kombat, die meisten Aufrufe hatte: fast 142 Millionen mal. Es wurde dann festgestellt, dass die 2000er das zweitbeliebteste Jahrzehnt für Videospielmusik waren, gefolgt von den 2010er und zuletzt die 80er Jahre. Die Studie ergab auch, dass Kampf, Abenteuer und Puzzle die drei Genres von Videospielen waren, in denen Musik am beliebtesten war.

Noch eine Nachricht aus der Game-Szene der 90er: Jetzt wurde offiziell bestätigt, dass Michael Jackson die Musik für Sonic 3 gemacht hat. Immer wieder wurde gesagt, dass "angeblich" der King of Pop daran beteiligt war. Anscheinend wurde Jackson während der Entwicklung von Sonic 3 angeheuert , um Musik zu komponieren, verließ das Projekt jedoch scheinbar im Zuge der Kindesmissbrauchsvorwürfe von 1993 und wurde seitdem nicht mehr im Abspann aufgeführt. Jetzt hat der Sonic Schöpfer mit einem Tweet den Gerüchten ein Ende gesetzt und bestätigt, dass Michael Jackson mit dabei war.