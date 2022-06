Headie-Awards in den USA

Die Headies, die Awards für Afrikanische Musik, bekommen zum ersten Mal internationale Bühne. The Headie Awards, einer der begehrtesten Preise für afrikanische Artists, würdigen seit 2006 herausragende Leistungen ursprünglich in der nigerianischen Musik. Dieser Preis wurde dann weiterentwickelt weil natürlich afrikanische Musik auf dem gesamten Kontinent weiter wuchs und Megastars wie Wizkid, Sarkodie oder Yemi Alade hervorgebracht hat.

In der 15-jährigen Geschichte wird die Show jetzt zum ersten Mal in den USA produziert. Das Besondere: Die kühne Talentschau wird in fast 90 Ländern auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Darunter 44 Länder auf dem afrikanischen Kontinent, über Satellit und über mehrere digitale Plattformen aber auch auf der ganzen Welt. Wir wissen, dass afrikanische Artists in den letzten Jahren ein riesiges Publikum geschaffen und enorme Erfolge im US-amerikanischen Äther erzielt haben. Deswegen ist die diesjährige Ausrichtung von The Headies die beste Zeit, um Musik als Afrika stärker in den Fokus zu rücken.

Insgesamt gibt es 22 Kategorien und in diesem Jahr wurden The Headies sogar auch um die Kategorie "Internationaler Künstler des Jahres" erweitert. Die ersten internationalen Nominierten sind u.a. Beyonce, Chris Brown, Drake, oder Nas. Aus Afrika sind neben Wizkid auch Burna Boy oder Davido nominiert. Die Headies 2022 finden am 4. September in Atlanta statt.

Video von Sidhu Moosi Walla gelöscht

Vom indischen Punjabi-Rapper Sidhu Moosi Walla, der vor einem Monat erschossen wurde, wurde jetzt ein Video zum Song "SYL" auf Youtube entfernt. "SYL" ist die Abkürzung für einen Wasserkanal. Der steht im Zentrum eines Wasserstreits zwischen Punjab, dem Heimatstaat des Sängers, und dem benachbarten Haryana. Das Video wurde Posthum veröffentlicht. Inhaltlich geht es auch um andere heikle Themen wie die tödlichen Unruhen gegen die Sikh-Gemeinde 1984 und die Erstürmung eines wichtigen Sikh-Tempels durch die Armee im selben Jahr. Nach offiziellen Angaben kamen damals mehr als 3.000 Menschen ums Leben.

Das Video hat wohl der Regierung nicht gefallen. In einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP sagte ein Youtube-Sprecher: "Man habe den Song nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und den Nutzungsbedingungen“ entfernt. Das Video hatte innerhalb von ein paar Tagen über 30 Millionen Klicks bekommen. Bei uns in Deutschland ist es zu sehen, aber wenn man in Indien danach sucht, dann kommt die Meldung: "Dieser Inhalt ist aufgrund einer rechtlichen Beschwerde der Regierung nicht verfügbar".

Sidhu Moose Wala war einer der berühmtesten Rapper des Landes. Ende Mai wurde er laut Berichten Opfer einer Vergeltung in einem Bandenkrieg und im Auto erschossen. Die Familie von Moose Wala findet es "ungerecht", dass das Video entfernt wurde. Sie sagen: "Sie können das Lied verbieten, aber sie können Sidhu nicht aus den Herzen der Menschen nehmen."

Bicep bringen Meli (II) raus

Das Elektro DJ Duo Bicep aus London hat endlich eine neue Single rausgebracht: "Meli (II)". Der Track ist die Weiterentwicklung von dem Song "Meli (I)" aus dem vergangenen Jahr. In Teil 1 gab es noch keinen richtigen Beat, nur einen Klangteppich und sphärischen Sounds und Synthesizer-Klängen. Bicep sagen: "Um ehrlich zu sein, konnten wir während der Pandemie einfach keine richtige Drum-Version im Studio hinbekommen, es gab viele gescheiterte Demoversionen, während wir an unsere Platte gearbeitet haben".

"Meli (II)" habe sich langsam bei den Livegigs auf Festivals gebildet, sagen Bicep. Jede Woche haben sie die Drums und die Struktur ein wenig geändert und haben an einem Livepublikum getestet, wie das bei denen ankommt. Es habe sich wie eine sehr organische Arbeitsweise angefühlt, sagen die beiden Musiker. Der Song katapultiert uns in die 90er zurück. Bicep erinnern an die Clubsounds der 90er. In ihre sphärischen Produktionen fließen Breakbeat, TripHop, Techno und House ein. Das ist der Sound, mit dem die beiden groß geworden sind – damals noch, als sie in ihrer Heimatstadt Belfast clubben waren, Pioniere der Dancemusik haben auflegen sehen und über sie auf ihrem Musikblog geschrieben haben.