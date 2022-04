Ukraine auf dem Coachella Festival

DJ Matoma unterstützt Ukraine mit Billboard-Kauf

Der norwegische DJ Matoma hat am Wochenende eine coole Aktion gestartet. Er hat auf dem Coachella Festival in den USA gespielt und eine Reihe von Billboards, also diese Werbetafeln auf dem Weg zum Festivalgelände, gekauft um Spenden für die Ukraine zu sammeln. Auf den Billboards steht in Farben der ukrainischen Flagge, Gelb und Blau, unter anderem "Drop beats not bombs". Außerdem schreibt Matoma bei Instagram: "Erst vor ein paar Jahren habe ich auf einem Festival Namens Atlas Weekend in der Ukraine vor einem wunderbaren Publikum gespielt. Und dann schreibt Matoma weiter "Diese Tage der Freiheit sind für sie leider vorbei, und jetzt regnen Bomben auf ihre Städte. Dieselben Leute vom Atlas Festival haben ihren Nachtclub in der Ukraine in ein humanitäres Zentrum umgewandelt, das Versorgung für diejenigen bereitstellt, die ihre Hilfe benötigen. "Dies ist eines der inspirierendsten Dinge, die ich je gesehen habe, und gibt mir dringend benötigte Hoffnung."

Neben DJ Matoma gab es auf dem Festival noch weitere Highlights. Lizzo und Kendrick Lamar kamen als Überraschungsgäste zum Coachella und haben das Festival gecrashed. Rapperin Lizzo war die Überraschung beim Auftritt von Harry Styles. Und Rap-Star Kendrick Lamar kam während des Auftritts von Rap-Kollege und Cousin Baby Keem auf die Bühne. Im Hintergrund auf der Bühne wurde das Ganze von Wänden aus digitalem Feuer begleitet. Und die Stimmung beim Publikum kann man sich natürlich vorstellen, die war durchaus sehr impulsiv. Die Leute sind ausgerastet.

Alyona Alyona Song zu Ostern in der Ukraine

Viele Christen feiern zur Zeit das orthodoxe Osterfest, auch in der Ukraine. Rapperin Alyona Alyona hat mit ihrer neuen Single daran erinnert wie schwierig dieses Jahr das Fest wird. Im Song "Ridni Moyí" - übersetzt "Mein Schatz" singt Alyona Alyona von der Familie. Es geht darum, dass viele Ukrainer und Ukrainerinnen dieses Jahr nicht wie sonst über Ostern ihre Verwandten besuchen konnten. Die Rapperin Alyona Alyona ist eine Stimme der Menschen in der Ukraine. Sie ist eine Kultfigur in ihrer Heimat. Die ehemalige Kindergärtnerin ist grade seit dem Kriegsbeginn sehr aktiv in ihren Social Media Kanälen. Zusammen mit der ukrainischen Sängerin Jerry Heil hat sie diesen Song "Ridni Moyi" ("Mein Schatz") veröffentlicht. In einem Statement schreibt Alyona Alyona: "Die wärmsten Erinnerungen der meisten Menschen in der Ukraine während ihres Lebens sind herzliche Familientreffen zu Ostern. Gelegenheit, vom Geschäft wegzukommen, Verwandte zu besuchen, die Gerichte der Mutter oder Großmutter aus der Kindheit zu probieren". Und dann schreibt sie weiter: "Dieses Jahr hat uns radikal verändert. Viele Familien werden nicht mehr zusammenkommen, viele Großeltern werden ihren Enkeln keine Freude mehr machen und viele Öfen werden Ostern nicht mehr backen. Wir haben unsere Werte geändert. Aber wir werden ausnahmslos die Traditionen unserer Nation und unserer Familien durch die Jahre tragen". Also der Song handelt von Schmerz, Traurigkeit, Erinnerungen und familiärer Wärme.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Eko Fresh spricht über Ghostwriting für Bushido

Eko Fresh ist ein erfolgreicher Kölner Rapper mit vielen Talenten. Jetzt hat er sich erstmals zum Disstrack geäußert, den er für Rap-Kollege Bushido 2013 geschrieben hatte. Im Song "Leben und Tod des Kenneth Glöckler" disst Bushido den ehemaligen Kollegen Kay One. Eko Fresh war Gast beim YouTube-Kanal "TV Strassensound" und wurde zu allen möglichen Themen befragt. Darunter seine Zusammenarbeit mit Bushido und dessen ehemaligem Partner Arafat Abou-Chaker. Es war bekannt, dass Eko Fresh auch für Bushido geschrieben hat. Dafür sollte er eine "lächerliche Summe von 600 € bekommen, die Bushido erst auf Nachfrage überwiesen habe". Und Eko Fresh wurde dann gefragt, ob er sich erniedrigt gefühlt hat. Seine politische Antwort: " Damit habe ich schon innerlich abgeschlossen, was nicht heißt, dass ich die nicht mag. Ich habe für jeden von denen einen Platz in meinem Herzen. Weil wir haben auch sehr schöne Zeiten gehabt. Ich würde sagen, es kann sein, dass der Nerd in der Klasse manchmal hinten sitzen muss. Aber wenn es drauf ankommt, wird er dann halt gebraucht. " Eko Fresh hat für viele Rapper als Ghostwriter Songs geschrieben. Ghostwriter, weil es in der HipHop Szene nicht gut ankommt und nicht glaubwürdig ist, wenn ein anderer Songs über deine Erlebnisse auf der Straße schreibt. Eko Fresh hat auch Pop Songs geschrieben, zum Beispiel für Yvonne Catterfeld. Dafür hat er viel Kritik aus der HipHop Community bekommen.