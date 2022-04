Umfrage zeigt: 58 Prozent der Musikhörer:innen überzeugt die Melodie

Umfrage zeigt: 58% der Musikhörer:innen überzeugt die Melodie

Eine Umfrage vom Audiostreamingdienst Deezer und dem Marktforschungsinstitut YouGov zeigt, wie sehr Menschen in Deutschland auf Songtexte achten. 58 Prozent der 1.000 Befragten überzeugt die Melodie, um einen fremdsprachigen Song zu hören. Mehr als ein Drittel der Leute braucht doch den Songtext, um das Lied wirklich zu mögen. Besonders bei jungen Leuten: Dort hört zweite Person zwischen 18 bis 34 Jahren auf den Text.

"The Power" von Snap und "Hope of Deliverance" von Paul McCartney gehören zu den Top-Songs, die bewusst oder unbewusst falsch interpretiert werden. So wird "I’ve got the power" zu "Agathe Bauer” verstanden "Hope of Deliverance" zu "Hau auf die Leberwurst”. Es kann in manchen Situationen nicht schaden, auf den Text zu hören. "I Will Always Love You" von Whitney Houston ist zum Beispiel ein beliebter Song auf Hochzeiten – allerdings ist es ein Song über Trennung.

Neu: Jussie Smollet beteuert Unschuld in "Thank You God"

2019 wurde Smollett angeblich Opfer eines Hate-Crimes. Er hatte angegeben, dass er von zwei Männern aus rassistischen und homophoben Gründen angegriffen wurde. Hinterher galt als bewiesen, dass er sie selbst bezahlt hatte, ihn zu überfallen. Das Motiv war wohl, Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Fall ging damals viel durch die amerikanischen Medien. Jussie Smollett wurde Mitte März zu 150 Tagen Gefängnis und 30 Monaten auf Bewährung verurteilt. Ein Berufungsgericht stimmte einer Aufschiebung zu und Smollett kam nach wenigen Tagen auf Kaution frei.

In dem entspannten R’n‘B Tune "Thank You God" bezieht sich Smollett auf das Gerichtsverfahren im Dezember, wo er für schuldig erklärt wurde. Er meint, die Behörden hätten den Falschen. Er rappt: "Es ist, als wären sie wild entschlossen, das Verbrechen nicht zu lösen". An anderer Stelle heißt es: "Du denkst, ich bin dumm genug, um meinen Ruf zu zerstören?" Seinem Ruf hat der Fall wirklich geschadet. Jussie Smollett ist verlor damals seine Rolle als Schauspieler bei der Serie "Empire".

Mysteriöser Roboter in Shakira Thumbnails

In den Thumbnails, dem Vorschaubild zu Shakiras Musikvideos "Girl Like Me" feat. Black Eyed Peas, "Hips Don’t Lie" feat. Wyclef Jean und "Waka Waka" auf YouTube steht ein mysteriöser Roboter hinter ihr. Der war in früheren Thumbnails nicht da und ist auch nicht in den Videos zu sehen. In den sozialen Medien wird spekuliert: Es könnte eine Marketing-Strategie sein, auf kommende Musik hinzuweisen, oder der Roboter ist ein NFT, ein digitales Kunstwerk, das mit Kryptowährung bezahlt wird. Eine weitere Vermutung ist, dass Shakira gehackt wurde. Letzte Woche wurden YouTube Accounts u.a. von Eminem und Justin Bieber gehackt. Shakira hat bisher noch nicht angegeben, dass ihr Account gehackt wurde.