Face als "ausländischen Agenten" eingestuft

Einer der größten Rapper aus Russland, Face, wurde vom russischen Justizministerium als "ausländischen Agenten" eingestuft. Auf Instagram schreibt Face, dass er sich "geehrt" fühle, da es ein Indikator dafür sei, dass er alles richtig gemacht habe. Face ist sehr regierungskritisch und die Stimme vieler jungen Menschen, weil er ihre Hoffnungslosigkeit zwischen Armut und einer nicht vorhandenen Meinungsfreiheit darstellt.

Face verließ Russland, als die russischen Angriffe in der Ukraine anfingen und hat nicht vor, zurückzukehren. Gesetzlich können Menschen in Russland als "ausländische Agenten" eingeordnet werden. Im dem Fall wird jede Veröffentlichung, auch auf Social Media, mit einem Haftungsauschluss gekennzeichnet, der darauf hinweist. Alle sechs Monate müssen Berichte zu Finanzen und Aktivitäten an die Regierung abgegeben werden. Der Kreml nutzt dieses Label seit 2012, um politische Gegner, wie die freie Presse und kritische Stars, mundtot zu machen. Erst 2019 weitete Wladimir Putin das Gesetz aus, um weiter gegen Regierungskritische vorzugehen.

Französische Global-Pop-Szene ruhig bei Wahlen

Der aktuelle Präsident Emmanuel Macron und die rechtspopulistische Marine Le Pen gehen am 24. April in die Stichwahl. Die französische Musikszene ist überraschend ruhig bei den Wahlen. Für die mächtige Rapszene, der Musik der Jugend, ist das besonders ungewohnt, weil das früher anders war. Sängerinnen wie Aloise Sauvage und Charlotte Gainsbourg posteten lediglich auf Instagram, dass sie wählen waren. Besonders auffällig ist die Ruhe bei den Linken und Grünen. Denn dort gab es früher viel Support zum Beispiel aus dem Chanson, Reggae oder der französisch-afrikanischen Szene. Früheres Model und Sängerin Brigitte Bardot ist offene Le Pen Supporterin.

Künstler:innen sind sehr vorsichtiger geworden. Rapper Soufiane begründet das so: "Ich bin vom Wahlkampf enttäuscht. Zu viel Aggressivität, das Niveau der Debatten ist nicht gut , es kommt mir alles so vor, als ob wir es mit Rappern zu tun haben. Vom morgens bis abends hat jeder Kandidat Beef mit einem anderen, haut einen Videoclip nach dem Anderen raus, alle sind Social-Media süchtig… ich denke, wir haben Besseres verdient. In Fernsehdebatte werden Kämpfe ausgetragen, das ist verrückt."

Trotzdem meint er, dass alle sollten wählen gehen sollten. Jetzt, wo es in der Stichwahl um Le Pen und Macron geht, gibt es die Erwartung, dass doch noch etwas passiert. Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon qualifizierte sich fast für die Stichwahl. Er rief dazu auf, nicht für die rechtsextreme Le Pen zu stimmen.

Debut-Album: Omar Apollo mit "Ivory"

Omar Apollo, der US-amerikanische Sänger mit mexikanischen Wurzeln, hat sich mittlerweile einen Namen in der Global-Pop-Szene gemacht. In seinem Debut Album "Ivory" Omar Apollo bleibt er seinem Genre RnB treu, so wie z.B. in "Killing Me". In dem Track geht es um sexuelle Lust auf schwebenden Sounds, die sich durch das Album ziehen. Immer wieder präsent sind die sanften Gitarrenklänge, die gelegentliche Prise Indie und mexikanische Einflüsse. Es ist ein perfektes Tagträumer-Album, mit emotionaler Tiefe zwischen Englisch und Spanisch.

Ab und zu bricht Omar Apollo seinen Sound, z.B. mit der Ballade "En El Olvido". In einem Interview mit dem National Public Radio sagt Apollo, dass er seine warme Tenorstimme mag. Mit dem Song zeigt er seine Bewunderung für Juan Gabriel, einem der größten mexikanischen Musiklegenden aus den 70er. Die Ballade ist ein Herzschmerstück darüber, dass er die Erinnerungen an seine frühere Geliebte vergessen möchte. Für "Ivory" arbeitete Omar Apollo mit dem Produzenten Pharrell Williams an "Tamagotchi" und der kolumbianisch-US-amerikanischen Grammy Gewinnerin Kali Uchis.

Jockstrap mit spacigem Song, inspiriert von David Bowie

In "Concrete Over Water" hören wir wieder diese wunderbare Weirdness heraus, die das Londoner Duo Jockstrap auszeichnet. 80er Synthies treffen auf einen Kirchenorgelsound, der Song wiegt einen erst in Sicherheit, ehe er immer mehr durchdreht. Dazu passt auch der Text: In den Lyrics erzählt Sängerin Georgia Ellery von einigen spacigen Charakteren namens Moongirl, Voyager und Magma Boy, frei nach von David Bowie. Wer Schwierigkeiten hat, sich die Charaktere vorzustellen – zu dem Song gibt es auch ein von ihnen selbst produziertes Video.

Darin sehen wir Georgia als Pierrot und in einem Outfit, das an eine Pilotin des 1.Weltkriegs erinnert, beides vor einem analogen Sonnensystem oder türkisenen Laserstrahlen. Zusammen mit Bandkollege Taylor Skye bildet sie mit Jockstrap gerade eines der spannendsten Musikprojekte Englands.