Camilla Cabello: "Familia" - Back to the Roots

Der neue Longplayer "Familia" ist ein Album über familiäre Beziehungen und die eigene Herkunft. Cabellos Vater ist Mexikaner, ihre Mutter Kubanerin. Und tatsächlich: Der Opener "Celia" ist ein Gruß an die großartige Salsa-Legende Celia Cruz. Stilistisch und thematisch aber natürlich voll im hier und jetzt. Camila Cabello singt über den Alltag auf der Zuckerinsel. Die Träume junger Menschen die auswandern wollen, das zwielichtige Geschäft mit dem Tourismus, aber auch über die Ausgelassenheit und Liebenswürdigkeit der Menschen. Und vor allem singt sie wieder ganze Songs auf Spanisch! Die Latin Community jubelt. Denn die ersten beiden Alben waren auf Englisch.

Nach ihrer Hitsingle "Havan" ist Cabello in den totalen US-Pop-Mainstream gerutscht, hat nur noch auf Englisch gesungen. Jetzt geht es mit "Familia" wieder back to the roots. Im COSMO-Interview sagt sie: "Ich habe viel Latin gehört als ich aufgewachsen bin, es hat mich also sehr geprägt. Diese Latin - Musik von damals inspiriert mich immer noch sehr zu der Musik, die ich heute mache. "

Nicht nur die Karibik, auch nach Mexiko geht´s. Zur Mariachi-Tradition. Witzigerweise im Duett mit ihrem Vater. Es sind aber erwartungsgemäß auch Stars drauf, die sie featuren. Ed Sheeran oder der Orishas-Sänger Yotuel. Der Song "Lola", erzählt vom Schicksal einer Prostituierten aus der Karibik in den Straßen von Barcelona. Aber auch andere Songs haben textliche Tiefe: Hasta los Dientes handelt von Selbstzweifeln. Musikalisch ist Camila Cabello auch gewachsen. Von Reggaetón, über Roots-Latin zu Disco und lupenreinem Pop. Sie zeigt ihre ganze Bandbreite und scheint irgendwie angekommen als eigene, selbstständige Künstler Person.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Romaday in Berlin mit Parade, Kunst und Musik gefeiert

Die Romaday-Parade – startet um 16 Uhr am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Also direkt am Reichstag. Mit dabei auch Mal Élevé – Ex-Sänger der Polit-Rapper Iries Révoltés. "Mein Papa ist ja Manusch, die Sinti in Frankreich – wir nennen uns Manusch. Deswegen liegt mir das natürlich sehr stark am Herzen. Und ich bin auch gut connected mit dem RomaTrial. Wir sind hier und ich werde da auftreten!" Die NGO Romatrial ist der Hauptveranstalter der Events.

Der Romaday erinnert an den ersten Welt-Roma Kongress vor über 50 Jahren. Seitdem kämpfen Roma weltweit – für Gleichberechtigung. Gerade gibt es ja in Deutschland einen ziemlichen Erfolg: vor wenigen Wochen hat die neue Bundesregierung einen Antiziganismus-Beauftragten berufen. Die Veranstalter sagen: Die meisten Ausstellungen und Filme über Roma und Sinti wurden vor Kurzem noch von Weißen gemacht. das habe sich geändert – und es ist noch nie besser gewesen. Doch es gibt trotzdem weiter sehr akute Gefahren für die Roma weltweit.

Einen Monat lang Programm

Es ist ein politisches und künstlerisches Programm in Berlin, das in die Zukunft blickt. Im Mittelpunkt: Eine Kunstausstellung im Club Acud Macht Neu, die heute Abend eröffnet wird: "Still Hope in Paradise?" heißt sie. Abends gibt’s ein Konzert von Romnja Rap – einer feministischen, serbischen Rap-Crew. Außerdem gibt´s auch Programm im Maxim Gorki Theater. Mit Performances, Vorträgen, Diskussionen, Filmaufführungen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Criolo mit Programm für Kleinunternehmen

Der brasilianische Rapper Criolo ist für sein soziales Engagement bekannt. Jetzt ist er das neue Gesicht einer Kampagne, die Solo Selbstständige und Kleinunternehmen im Lebensmittelsektor unterstützt. Vom Hot.Dog-Verkäufer in der Fußgängerzone bis zur Bäckerin in der Favela. Kleinunternehmen sind ein wichtiger Sektor der brasilianischen Wirtschaft. Über die Hälfte aller registrierten Arbeitsplätze und über 40 Prozent aller Gehälter in Brasilien kommen aus diesem Sektor. Rund ein Viertel des BIP in Brasilien fußt auf Kleinunternehmen. Ihr Geschäft ist aber oft ein großes soziales und finanzielles Risiko. Viele sind nicht versichert und kommen nur schwer an Kredite.

Förderpreis

Und darum gibt es in Brasilien einen jährlichen Förderpreis. Dabei werden finanzielle Förderungen und unternehmerische Job Trainings vergeben. Rapper Criolo aus hat dazu bei einer Webserie mitgemacht. In der werden drei Gewinner:innen dieses Förderpreises aus den letzten Jahren vorgestellt. Sie berichten, wie sich ihr Leben seither verändert hat. Hier erzählt eine Frau, die gefüllte Maiskuchen von ihrem Fahrrad aus verkauft: „Der Förderpreis war für mich eine totale Veränderung. Ich konnte mir einen modernen Ofen kaufen, außerdem gab es Workshops zum Marketing und Wareneinkauf. Wie ich besser investieren kann um mein Geschäft aufzubauen. " Criolo interviewt die Kleinunternehmer:innen und lässt sich ihren Arbeitsplatz zeigen und erklären. Bis Ende des Monats können sich die Bewerber für den diesjährigen Preis noch anmelden.