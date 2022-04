"Worte des Schweigens" Gaël Faye ´s Ruanda- Film

Gaël Faye hat mit Musik und Literatur Karriere gemacht. In seinem neuen Dokumentarfilm geht es um den Völkermord in Ruanda. Zusammen mit Filmemacher Michael Sztanke erzählt Gaël Faye die Geschichte dreier ruandischer Frauen. Ihre Biographien sind gezeichnet vom Völkermord der Hutu an den Tutsi im Jahr 1994. Aber sie sagen auch aus, Vergewaltigungs-Opfer zu sein. Die Täter seien französische Soldaten der Opération Turquoise. Eine militärisch-humanitären Aktion, die 1994 entsandt wurde, um den Völkermord zu stoppen.

Die drei Frauen haben ihre Fälle schon 2009 und 2012 der französischen Justiz vorgestellt. Seitdem ruhen die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Täter.

Die Filmemacher sagen, sie wollen die Erinnerung der Frauen aufarbeiten. Ein Tribut an den Mut dieser Überlebenden. Die drei Überlebenden stellen sich ihrer Vergangenheit. Sie reisen zurück an den Ort des Grauens. Im Film geht es um das Unaussprechliche, die Macht der Worte und das Gewicht der Stille. Gaël Faye sagt: "Die Geschichte eines Völkermords sei nie zu Ende geschrieben worden. Und die Zeugen, die die Katastrophe überlebt haben, gehen das Risiko ein, uns Geschichten zu erzählen, von denen nur noch Ruinen übrig sind, Geschichten, deren Worte Schweigen sind."

Gaël Faye ist selbst Sohn einer Ruanderin. Sie mussten ihre Heimat, das Nachbarland Burundi, verlassen - auch da hat der Völkermord an den Tutsi stattgefunden. Als Teenager hat Gael Faye den Rap entdeckt. In den vergangenen Jahren hat er sich zu einem der spannendsten frankophonen Artists entwickelt. Mittlerweile lebt Gael Faye im Heimatland seiner Mutter, in Ruanda, und hat auch die dortige Sprache Kinyarwanda gelernt.

Ab 18. April läuft "Worte des Schweigens "in der ARTE Mediathek und am 28. April im Arte Fernsehen.

Badmómzjay erste deutsche Rapperin auf Vogue-Cover

Wie viel ihr das bedeutet, hat die 19-Jährige ihren Fans jetzt per Insta-Story mitgeteilt. „Das, Leute, ist nicht nur ein Cover, Das ist der Beweis, du kannst es schaffen, wenn du daran arbeitest und daran glaubst. „Für die Rapperin läuft es derzeit richtig rund. Ende vergangenen Jahres wurde sie bei den MTV Europe Music Awards zum Best German Act gekürt. Bei Spotify hat sie inzwischen monatlich knapp zwei Millionen Hörerinnen und Hörer. Badmómzjay ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen- als Kind polnischer Einwanderer in Brandenburg.

Vogue honoriert Haltung der Rapperin

In dem neuen Heft geht es um das Thema Haltung. Der Titel lautet "Stand Up, Speak Out". Die Vogue schreibt: Sie rappt gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie. Die Künstlerin bekennt sich offen zu ihrer Bisexualität. "Im Cover-Interview wird sie zum Beispiel gefragt, ob es Momente gibt, in denen man lieber den Mund halten sollte. "Ich finde das sollte jeder selber entscheiden, ich gehe mit meiner Meinung sehr laut um. Einfach auch weil ich dafür lebe und es sehr wichtig finde das zu sagen. Und wenn ich finde hier läuft gerade was falsch und ich will Leute aufklären, dann mache ich das sehr laut, weil mich das emotional auch sehr mitnimmt. "

Man dürfe sich aber selber nie zu ernst nehmen und die ganze Zeit gegen etwas ankämpfen. Dann verliere man schlicht den Spirit. Die Rapperin spricht außerdem über ihren frühen Erfolg und darüber wie sie mit Hate im Netz umgeht.

Yahritza y Su Esencia: Aus dem Nichts in den Latin-Pop-Olymp

"Soy el Único"- also ich bin der Einzige. heißt der unscheinbare Song der Chicano-Band aus den USA. Die Latin-Pop-Welt reibt sich gerade die Augen. Denn Sänger Yahritza ist gerade mal fünfzehn Das hat es vorher einfach nicht gegeben. Ein Fünfzehnjähriger Nobody aus Washington. Sohn mexikanischer Einwanderer aus Michoacán Mexiko stößt das Duo Carol G und Becky G mit ihrem Song "Mamiii" nach sechs Wochen vom Platz 1 der Billboard Hot Latin Songs.

Mit einer unscheinbaren Liebesschnulze- die auch noch seine Debut-Single ist. Seine zarte Stimme, begleitet von der Gitarre. Etwas Ranchero-Melancholie. Die Message des Songs ist auch denkbar simpel: "Egal was passiert - ich bin der Einzige in deinem Leben, werde für immer deiner sein." Sänger Yahritza selbst wurde von einem Produzenten auf Tiktok entdeckt, wo der Song schon viral gegangen ist. Danach kam erstmal ein Plattenvertrag. Seine Band ist ein Trio: Bass, Gitarre, Drums. Der letzte Senkrechtstart dieser Größenordnung eines Latin Artists war Bad Bunny. Heute einer der allergrößten Reggaetoneros überhaupt. Sänger Yahritza selbst sagt in einem Statement: "Es ist eine der größten Errungenschaften in meinem jungen Leben, und eine Erinnerung an uns alle, dass wir unsere Träume erfüllen können. Es ist ein Privileg Carol G und Becky G auf Nummer 1 zu folgen. Becky folgt mir jetzt auch schon auf Insta. Das fühlt sich ganz gut an."