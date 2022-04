Skandalfreie Grammy-Verleihung in Las Vegas

Grammys vermeiden Skandale

Heute Nacht wurden in Las Vegas die wichtigsten Musikpreisen des Jahres verliehen. Abgeräumt hat die Supergroup Silk Sonic bestehend aus Bruno Mars und Anderson.Paak mit vier Grammys. Leave the Door Open wurde unter anderem zum Record of the Year und Song Of the Year gekürt.

Jon Batiste gewinnt in der wichtigen Kategorie Album of the Year für "We are". Damit schlägt er seine Konkurrenten wie Kanye West, Billie Eilish oder Lil Nas X. Jon Batiste war Favorit- elf Mal nominiert und gewann insgesamt fünf Grammys. Zum Beispiel auch für das Beste Musikvideo und den besten Roots Song. Und in seiner Dankesrede sagt er: "Es gibt keinen besten Sänger, Song, Tänzer, Artist. Aber die Kunst und Musik kommt zu einem, wenn man sie am meisten braucht".

Die 19 jährige Pop-Sängerin Olivia Rodrigo gewann insgesamt drei Grammys, darunter den als beste neue Künstlerin. Sie performte auch ihren Mega-Hit "Drivers License".

Eine andere sehr wichtige Kategorie ist Best Pop Duo/ Group Performance. Der ging an Kiss Me More, von Rapperin Doja Cat und Sängerin SZA. Außerdem wichtig für alle Rap Fans. Bestes Rap-Album geht für Call Me If You Get Lost an Tyler, The Creator. Die beste Rap-Performance geht an Family Ties, von Baby Keem feat. Kendrick Lamar.

Diesmal Platz für Krieg in Ukraine

Bei der Oscar-Verleihung vor einer Woche war nicht nur Will Smith Thema. Sondern auch, dass der Krieg in der Ukraine kaum Platz fand. Die Grammys haben beides besser gemacht. Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj ließ sich per Video zu der Grammy-Verleihung in Las Vegas schalten. "Nichts ist gegenteiliger zu Musik als die Stille von zerstörten Städten und getöteten Menschen", sagte er. Russland bringe mit seinen Bomben eine schreckliche Stille in die Ukraine. Füllt die Stille mit eurer Musik, füllt sie heute, um unsere Geschichte zu erzählen. Danach sang Soul-Sänger John Legend gemeinsam mit ukrainischen Musikerinnen einen der Ukraine gewidmeten Song.

Mitgefühl statt Skandale

Somit haben eine Woche nach den Oscars die Grammys auf viel Empathie gesetzt. Keine Skandale. Stattdessen Musik und Feingefühl. Das war die Devise heute Nacht in Las Vegas. Moderator Trevor Noah sagte gleich am Anfang: Wir werden Musik hören, tanzen, singen, aber wir werden die Namen anderer Menschen nicht in den Mund nehmen. Eine Anspielung auf den Oscar-Eklat.

Global Pop wenig innovativ

Bei der Ehrung in den Global Pop-Kategorien zeigte sich die Accademy wenig innovativ. Das Beste Música Urbana-Album geht an den puertorikanischen Reggaetonero Bad Bunny für El Ultimo Tour del Mundo. Das beste Global Music Album an Angelique Kidjo aus dem Benin für Mother Nature. Das Best Dance/Electronic-Album geht an den südafrikanischen House-Produzenten Black Coffee. Somit stehen drei Big-Names im Fokus, die auch schon bisher international mit Preisen überschüttet wurden.

Elon Musk geht nicht ins Berghain

Es ist das Stadtgespräch des Berliner Clubbetriebs und natürlich der Netzwelt. Die Nacht vom Samstag auf Sonntag ist Tesla-Chef Elon Musk durch die Clubs gehüpft. Er war nach Presseberichten im Fetisch-Club KitKat und im alternativem Elektro-Laden Sisyphos. Aber Musk ist nicht ins Berghain gegangen. Warum? Darüber scheiden sich jetzt die Geister. Es gibt einfach zwei Perspektiven: Elon Musk hat noch in der Nacht auf Twitter kritisiert, dass der legendäre Techno-Tempel Berghain das Wort "PEACE"- also Frieden- in riesigen Lettern an seine Front geschrieben hat. Er twittert: Im Berghain haben sie 'Peace' an die Wand geschrieben! Ich verweigerte den Zutritt. Und später fügt er hinzu: Frieden. Frieden? Ich hasse dieses Wort. Diejenigen, denen der Frieden am Herzen liegt (mich selbst eingeschlossen), brauchen es nicht zu hören. Und diejenigen, denen Frieden nicht wichtig ist? Nun ...

Elon Musk hat sich entschieden auf die Seite der Ukraine gestellt

Elon Musk verurteilt den russischen Angriffskrieg, unterstützt klar die Ukraine, hat sein Satelliten-Internet Starlink dem angegriffenen Land zur Verfügung gestellt. Zuletzt hatte Musk ebenfalls via Twitter Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum Einzelkampf herausgefordert. Aber es gibt auch die andere Interpretation: Er wurde einfach nicht reingelassen. Das Berghain ist für seine strenge Türpolitik weltbekannt. Wer nicht zur Veranstaltung passt, kommt nicht rein. Das ist das Credo. Davor schützen weder Prominenz noch Milliarden auf dem Konto. So twittert ein User: "Ist das deine Art, uns zu sagen, dass du im Berghain abgelehnt wurdest?"

Ein anderer schreibt: Du bist doch gegangen, weil du keine Lust hattest in der riesigen Schlange anzustehen.

Und ein anderer: Du wurdest rausgeworfen. Haha. Dazu gibt es einen Haufen Memes und Tausende von Kommentaren. Die Tendenz ist eher: Sei ehrlich, du bist an der Tür gescheitert. Gib es einfach zu.