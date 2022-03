Ohrfeige: Will Smith sorgt für Skandal bei der Oscarverleihung

Bei der Oscarverleihung in Los Angeles hat der Rapper und Schauspieler Will Smith für den Skandal des Abends gesorgt. Smith ist ausgerastet und hat dem Comedian Chris Rock auf der Bühne eine gedonnert. Zuvor hatte Chris Rock einen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht. Die Frau von Will Smith saß im Publikum mit einer Glatze. Wegen einer Krankheit hat sie ihre Haare verloren. Chris Rock sagte, dass er es kaum erwarten könne, sie in der Fortsetzung des Films "Die Akte Jane" zu sehen. In diesem Film spielte Demi Moore mit kahl geschorenem Kopf die Hauptrolle. Daraufhin ist Will Smith auf die Bühne gegangen und hat dem Komiker eine Ohrfeige gegeben. Dann nahm er wieder Platz und sagte: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund.

Viele wussten nicht, ob das einstudiert war oder nicht. Aber es scheint echt gewesen zu sein. Kurz danach hat Will Smith dann seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Film King Richard gewonnen. Unter Tränen hielt Smith eine sehr bewegte Rede, bei der er sich auch bei der Academy entschuldigte. Außerdem hat die Doku des The Roots-Drummers Questlove einen Oscar gewonnen. In der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ für Summer of Soul. Hier gab der Musiker sein Debüt aus Regisseur. In der Doku geht es um das vergessene Harlem Cultural Festival, auch "Black Woodstock" genannt. Diese Feier von Soul, Gospel und Funk fand 1969 an sechs Sonntagen in einem Park in Harlem statt. Die Besetzung der Konzerte war unglaublich: Stevie Wonder, Nina Simone oder BB King gehörten u.a. dazu. Das Filmmaterial lag ein halbes Jahrhundert in einem Keller, die Musikgeschichte war fast für die Welt verloren. Bis Questlove das sah.

Musikalisch hat zudem die Sängerin Billie Eilish abgeräumt. Für die James Bond-Titelmelodie "No Time to Die" gewann sie in der Kategorie "Bester Filmsong".

"Save Ukraine - #StopWar": Stars bei Streaming-Konzert für Geflüchtete aus der Ukraine

Am Abend wurde der Charity-TV-Marathon "Save Ukraine - #StopWar" gesendet. Viele internationale Stars haben sich beteiligt - etwa der portugiesische Sänger Salvador Sobral. Er hatte 2017 den Eurovision Song Contest gewonnen. Mit seinem Gitarristen saß er in einem Zimmer und hat ein Video für diese Show aufgenommen. Auch der britische Elektronikmusiker Fatboy Slim hat mit gemacht. Er hat bei einem Konzert das Publikum aufgerufen sich mit den Menschen in der Ukraine solidarisch zu zeigen.

Die digitale Live Show aus Warschau dauerte fast drei Stunden gedauert. Insgesamt haben mehr als 50 Prominente mit ihren gesendeten Videos ihre Unterstützung für Ukraine gezeigt. Die Show wurde in vielen TV Sendern und bei Youtube gezeigt. Es wurden in verschiedenen Städten geschaltet, nach Prag, Paris oder Berlin. Und zwischendurch wurden die Einspieler der Artists gesendet. Zum Beispiel eine Balade von der Ukrainischen Rockband Okean Elzy. Bei der Benefizshow wurden auch Spenden für die ukrainischen Flüchtlinge gesammelt.