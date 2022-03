Farhot mit Nowruz-EP

Producer Farhot liefert den Soundtrack zum persischen Neujahr

"Frohes Neues Jahr!" hieß es überall am Wochenende, auch in Deutschland, bei allen Familien mit persischen Wurzeln. Jetzt liefert der deutsch-afghanische Producer Farhot etwas verspätet den Soundtrack dazu. Farhot kennt man eigentlich vor allem aus dem HipHop, er hat mit so geschätzten Artists wie Haftbefehl oder Marteria zusammengearbeitet. Aber auch mit Neo-R'n'B Sängerinnen wie Nneka oder Rita Ora. Jetzt kommt er mit seiner eigenen EP "Nowroz 1401". Auf der hört man die HipHop Beats auch noch raus - aber vor allem die afghanischen Roots von Farhot, der in Hamburg lebt. In dem Track "Ashiq Shodam" hören wir die aktuell angesagten Singer Songwriter Calid und Sängerin Elaha Saroor. Sie lassen Passagen von "Laili Jan" in den Song miteinfließen, einen im persischen Raum sehr bekannten Love-Song von Ahmad Zahir, ein Star des psychedelischen Pop, der in den 70er Jahren aus Afghanistan kam. Auf "Tanha Tanha" ist Zahir selbst auch in einem Sample zu hören.

In Anbetracht der Lage in Afghanistan ist diese Musik auch ein politisches Statement. Ahmad Zahir in den 70ern und auch die afghanischen Musiker heute stehen für ein freies Afghanistan. Die EP soll an die reichhaltige Kultur des Landes erinnern, eine Kritik an den Taliban, die Musik bis auf alle religiösen Gesänge gerade verbieten.

Diese Neujahrsplatte ist aber auch eine sehr persönliche Sache für Farhot, der sich selbst und andere, die seit Jahrzehnten im Ausland leben, daran erinnern möchte, seine persischen Wurzeln nicht zu vergessen.

Charity Song von Alina Pash

Eigentlich sollte die ukrainische Sängerin für ihr Heimatland beim diesjährigen Eurovision Song Contest an den Start gehen. Sie hat ihre Teilnahme aber dann zurückziehen müssen, weil sie wegen einer illegalen Einreise von Moskau auf die Krim Schwierigkeiten mit den ukrainischen Behörden hatte. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland berührt also direkt die Karriere von Alina Pash.

Stattdessen singt sie jetzt auf dem Elektronik-Stück "Carpathian Ritual", einen Song über die Karpaten, die Bergregion in der Ukraine, und über die sogenannten Molfare, das sind die Schamane, die dort leben. Der Track ist auf der neuen "Ritual" EP des Pariser Produzenten Paul Ritch, die er unter dem Namen seines Projekts Hysteria Temple Foundation veröffentlicht. Er klingt sehr düster, sehr kraftvoll und naturgewaltig.