Albi X bei SXSW + neuer Song "Loketo"

Albi X aus Köln ist einer der spannendsten Rapper im Global Pop aktuell. In letzter Zeit hat er einige, auch international gefeierte Songs herausgebracht. Mit einer extrem markanten heiseren Stimme, Lyrics auf Deutsch, Französisch und Lingala, eine der Amtssprachen im Kongo, wo Albi X Wurzeln hat, liefert er spannende Musik mit einem Stilmix in Richtung Afro-Trap und Drill. Nun war er einer von insgesamt 14 deutschen Artists, die sich beim renommierten Newcomer:innen-Festival und wohl größten Showcase-Festival der Welt, dem SXSW (South By Southwest) in Austin, Texas, präsentieren dürfen. Viele nationale und internationale Artists zeigen sich dort Menschen im Kreativbusiness.

"Ich hab schon viele Shows gesehen, unter anderem Fireboy und Buju. Und ich habe schon viele Kontakte. Es ist sehr spannend hier. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis mit dem ganzen Team", sagt Albi X. In der Nacht auf Freitag hat er selbst seinen zweiten Auftritt dort gehabt und kurz vorher mit "Loketo" ("Hüfte") einen energievollen Song in seinem bekannten Stil mit tief wummernden Bässen und ordentlich richtig Power veröffentlicht.

"MOTOMANI": Rosalías musikalische Transformation geht weiter

Von der Flamenco-Newcomerin zu einer weltbekannten Künstlerin, die offenbar gerne experimentiert. So könnte der musikalische Werdegang von der spanischen Global-Pop-Queen Rosalá beschrieben werden. Erst recht, nachdem heute ihr neues, insgesamt drittes und sehr vielseitiges Album "MOTOMAMI" erschienen ist. Fünfzehn Songs und ein Interlude sind darauf. Es gibt ruhige Lieder wie die sexuell aufgeladene Ballade „Hentai“. Ihre Flamenco-Wurzeln sind im Song "Bulerías" zu hören. Vor allem sind es mehrere powervolle Reggaeton-Songs wie der Opener "Saoko", die dem Album einen leichten Schwerpunkt verleihen. Darin singt bzw. ruft sie unter anderem: "Ich widerspreche mir. Ich verwandle mich. Ich bin alle diese Sachen. Ich verwandle mich." Oder auch vorher: "Ein Schmetterling. Ich verwandle mich."

Mit Graffiti-Silhouetten von Schmetterlingen wird auch der Albumtitel auf dem Cover geschrieben. Dahinter ist Rosalía zu sehen, wie sie nackt mit ihren Händen ihre Brüste und ihren Intimbereich bedeckt. Das einzige, das sie trägt, ist ein Motorradhelm. Motorräder haben in Musikvideos zum Beispiel eine Rolle bei ihr gespielt und finden sich jetzt also auf eine Art im Albumtitel wieder. Der Begriff steht offenbar für ein positives Lebensgefühl, hat Rosalía im Interview mit der spanischen Tageszeitung El País gesagt: "Motomami ist eine Energie. Ich kann eine Motomami sein. Du kannst eine Motomami sein. Es ist ein Gefühl und eine Art auf der Welt zu sein."

Mit u.a. Seeed & Meute: weitere Hilfs-Compilation für Menschen in Ukraine

Seit der Invasion der russischen Truppen mit den schrecklichen Folgen für die Menschen sind bereits einige Compilations oder einzelne Songs erschienen, deren Erlöse an Hilfsorganisationen für Menschen in und aus der Ukraine gehen. Mit "Love, Peace & Harmonies" ist jetzt wurde eine weitere angekündigt worden, auf der mit Musik bekannter deutscher und einiger internationaler Artists Solidarität bekundet und Spenden gesammelt werden soll. Insgesamt 28 verschiedene Artists, darunter zum Beispiel Die Toten Hosen, Beatsteaks, Udo Lindenberg, Seeed oder Meute sollen daran bis jetzt beteiligt sein.

Welche Songs tatsächlich darauf zu hören sein werden, ist noch nicht endgültig klar. Es sollen bereits vorhandene Songs sein, aber auch extra neue Lieder dafür geschrieben werden, hat die Initiatorin Marleen Retsina im Interview mit dem Musikmagazin "Diffus" gesagt. Sie ist selbst auch Musikerin und hätte in den vergangenen zwei Wochen die Artists kontaktiert, schreibt sie in der offiziellen Ankündigung. Es gab demnach eine überwältigende Resonanz der Musikerinnen und Musiker. Die Einnahmen durch die Compilation sollen an die Organisation Mission Lifeline gehen, die auch aktuell den Menschen aus der Ukraine hilft.