Belle & Sebastian: Solidarität durch Ukraine-Musikvideo

Die Indie-Pop-Band Belle and Sebastian aus Schottland widmet ihren aktuellen Song den Menschen in der Ukraine. Das Lied "If They’re Shooting At You" vom kommenden Album "A Bit of Previous" trägt dabei einen schaurig wirkenden Titel in der aktuellen Lage. Die Band möchte auf die Situation aufmerksam machen und helfen. Das dazugehörige Musikvideo ist eine Foto-Slideshow mit aktuellen Bildern aus der Ukraine. Zu sehen sind zum Beispiel Menschen, die offenbar in Gruppen Schutz in Kellerräumen suchen, junge und ältere Leute mit Waffen oder Kinder, die mit ihren Eltern vor dem Krieg zu fliehen scheinen. Es sind Bilder, die Leid und Zerstörung zeigen und nahegehen. Inmitten dessen zeigen sie auch Lichtblicke wie etwa ein junges Paar, das sich lächelnd umarmt. Um sie herum sind Menschen, scheinbar auf der Flucht vor dem Krieg, die auf Smartphones schauen.

Lead-Sänger Stuart Murdoch hat uns zum Hintergrund des Musikvideos gesagt: "Wir konnten natürlich nicht einfach mit einem Lieferwagen in die Ukraine fahren. Aber wir wollten irgendwie helfen. Unser Song 'If They’re Shooting At You' stand so oder so kurz vor dem Release und passte auf traurige Art perfekt für die Situation. Meine Frau ist Fotografin. Sie hat ihre Kollegen in der Ukraine kontaktiert und die waren super happy, uns ihre Fotos von vor Ort zur Verfügung zu stellen. Denn die Menschen dort wollen ja, dass die Welt so gut es geht mitbekommt, was passiert." Aus dem Global Pop gibt es seit der Invasion der russischen Truppen viele Spendenaktionen, so wie auch dieser Song. Alle Einnahmen sollen ans Rote Kreuz gehen, sagt die Band. Sie rufen auch dazu auf, an weitere Hilfsorganisationen vor Ort zu spenden. Mit dem Song wollen sie ihre Solidarität ausdrücken und einen Beitrag leisten, sagen sie. Das tun sie auf stimmungsvolle Weise mit einem andächtigen und auf gewisse Art hoffnungsvoll wirkenden Sound und Lyrics vom Zuspruch und Wunsch nach Frieden in Zeiten der Bedrohung.

"Home Maker": Neuer Song von Sudan Archives

Die US-amerikanische Musikerin und Produzentin Brittney Parks a.k.a. Sudan Archives ist bekannt für ihren experimentellen Hip-Hop-lastigen DIY-Pop-Sound. Den hat sie schon zu Beginn bei sich zu Hause produziert, zum Beispiel mit Haushaltsgegenständen und Tablet. Mittlerweile hat sie sich ein professionelles Homestudio in Los Angeles aufgebaut. Dorthin ist sie von ihrer Heimatstadt Cincinnati aus hingezogen und hat dort mittlerweile ein Haus mit ihrem Partner gebaut. Der Weg zum "zu Hause"-Gefühl ist auch Thema des Songs. ""ch musste mich einnisten - ein Haus bauen, in Partner investieren, die meine Investition wert waren -, um meine Ängste und Depressionen zu überwinden", sagt Sudan Archives. "Dieser Song handelt von der Anstrengung, eine Beziehung zum Funktionieren zu bringen und der Liebe einen Platz zum Leben zu geben." Schlicht gehaltener Drum-Beat, Synthesizer, viel Hand Clapping kombiniert sie mit Geigenklängen, die zum Sound der Geigerin und Sängerin einfach dazugehören, die für Unabhängigkeit und Kreativität steht und das auch im dazugehörigen Musikvideo, passend zum Songtitel in einem Möbelhaus gedreht, widerspiegelt.

Rosalía über Liebe zum Sex in "Hentai"

Kurz vor dem Release ihres dritten Studio-Albums "Motomami" kommenden Freitag, liefert die Pop-Größe Rosalía aus Barcelona mit "Hentai" die dritte Single-Auskopplung daraus und besingt relativ offen ihre Faszination für Sex. Der Titel "Hentai", der Begriff für einen pornografischen Manga oder Anime, also einen japanischen Comic oder Zeichentrickfilm, deutet es an. Rosalía findet für ihren offenen Umgang mit Sexualität in dem Song Umschreibungen wie "Te quiero ride como a mi bike". Die deutsche Übersetzung des Spanisch-Englisch-Mixes ("Ich möchte dich fahren wie mein Motorrad") funktioniert zwar nicht ganz, aber das Bild, das Rosalía zeichnet, sollte eindeutig sein. Im Interview mit der spanischen Tageszeitung El País sagt sie: "Für mich ist oft das mehr interessant, das nicht explizit ist und Hentai, allein dadurch dass er gezeichnet ist, wirkt auf mich sehr gefühlvoll und sehr schön". Musikalisch ist "Hentai" eine ruhige Ballade, in der Rosalías Gesang lediglich vom Klavier begleitet wird. Maschinell klingende, perkussive Sound-Effekte geben dem Song gegen Ende einen futuristischen Touch, den die anderen beiden Reggaeton angelehnten Singles "Chicken Teriyaki" und "Saoko" wesentlich ausgeprägter haben. Sie stehen für Rosalías Stil-Entwicklung zunehmend weg vom Flamenco und für die "Verspieltheit", wie sie im Interview mit Apple Music-Moderator Zane Low gesagt hat, die sie beim neuen Album für sich wiederentdeckt hat.