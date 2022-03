R.I.P. Hety, Rapper von San Andrés

Hety, ein Teil des karibischen Dancehall-Duos Hety & Zambo ist tot. In seiner Heimat San Andrés ist Fabian Pérez, wie der Rapper eigentlich hieß, einem Schusswechsel zum Opfer gefallen. Der hat sich schon am Wochenende ereignet, Hety lag seitdem auf der Intensivstation. San Andrés ist eine Insel in der Karibik, die zu Kolumbien gehört. Zur besseren Versorgung sollte Hety ins Landesinnere verlegt werden, er ist aber vorher an Komplikationen in Verbindung mit dem Schusswechsel verstorben. Die Gewalttat wird aktuell von Behörden untersucht.

Hety & Zambo sind Volkshelden in ihrer Heimat und haben die kleine Insel San Andrés überhaupt erst auf die Landkarte des Global Pop gebracht. In ihrem alternativen Dancehall haben sie 15 Jahre lang die kreolische Musik von San Andrés mit Elementen von Festland Kolumbien vermischt, aber auch mit US Hip Hop und Musik anderer kreolischer Kulturen. Ihr besonderer Stil hat Hety and Zambo zur wichtigsten Stimme der Raizal-Kultur gemacht, so nennt man die Kultur ihrer Heimat-Insel. Sie haben Konzerte eröffnet für Buraka Som Sistema und auf Ministry of Sound Parties gespielt und sie waren auch allgegenwärtig hier bei Cosmo, wir haben sie Mitte des letzten Jahrzehnts rauf und runter gespielt und ihre Songs sind immer noch fest verankert in unserer Playlist.

Neue Musik von Radiohead-Sänger Thom Yorke

"5.172 heißt der neue Track, der irgendwie aus dem Nichts kam. Denn eigentlich haben Radiohead gerade Sendepause und Thom Yorke und Gitarrist Jonny Greenwood aus der Band konzentrieren sich auf ihr Nebenprojekt The Smile. "5.172 ist aber ein Thom Yorke Solo-Release, wahrscheinlich unter Mithilfe von Jonny Greenwood. Es wird vermutet, dass der Song in der finalen Staffel von Peaky Blinders laufen soll, das hat zumindest der Regisseur Anthony Byrne angedeutet. Im Soundtrack der Serie ist schon der ein oder andere Song von Radiohead vorgekommen. "5.17" klingt wie eine Mischung der vielen Soundtrack-Arbeiten, die Thom Yorke und Jonny Greenwood schon solo für Hollywood-Filme gemacht haben: Das elegische Piano und der melancholische Gesang von Yorke treffen auf die nervösen Streicher-Arrangements von Greenwood.

Human Margareeta über Hilfs-Compilation

Human Maragreeta ist Kulturmanagerin, Promoterin und DJ aus der ukrainischen Haupstadt Kyiv, die bekannt ist für eine pulsierende Clubszene. Monatelang hatte sie an ihrem minimalistischen Techno-Song "In Your Face" gearbeitet. Bei instagram schreibt sie in Bezug zum Songtitel dazu unter anderem: "Russische Besatzer – ich lache in euer Gesicht." Wie viele andere Menschen, musste auch sie aus der Ukraine fliehen. Trotzdem versucht sie zu helfen, so gut sie kann. Das tun Artists aus der Ukraine auf unterschiedliche Wege, hat sie uns gesagt: "Einige Musiker gehen zur Armee oder zur ‚Territorialen Verteidigung‘ , um unser Land zu schützen. Andere produzieren schusssichere Westen oder bauen zwölf Stunden am Tag Panzersperren. Oder sie helfen bei humanitären Diensten. Die, die nur Musik machen können, versuchen Geld zu sammeln, indem sie zum Beispiel Compilations veröffentlichen, um Geld zu sammeln." Human Margareetas Song ist Teil der Compilation "РАЗОМ ЗА УКРАЇНУ / TOGETHER FOR UKRAINE" der ukrainischen Musiklabels Standard Deviation und Mystictrax. Insgesamt 65 Songs in Richtung z.B. Minimal Techno, Ambient oder House von ukrainischen und internationalen Artists aus der elektronischen Musikszene sind darauf zu hören. Die Einnahmen sollen an ukrainische Hilfs-Organisationen gehen.