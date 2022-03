Kae Tempest spricht erstmals über das nicht-binär Sein im Interview

Ein großer Schritt für einen der talentierten britischen Artists im Rap und der Lyrik: Kae Tempest (früher: Kate Tempest) reden zum ersten Mal in einem Interview übers Coming Out als nicht-binäre Person. Nicht-binär bedeutet, wenn sich jemand weder ausschließlich als Frau oder Mann sieht. Kae benutzen die Pluralpronomen "sie/ihnen". Der britischen Tageszeitung The Guardian erzählen Kae, wie belastend es im Alltag war, nicht sie selbst sein zu können. Dadurch hätten sie mit ADHS, Depressionen und Panikattacken zu kämpfen gehabt. "Es fiel mir schwer, mit meinem Gehirn in diesem Körper zu existieren", sagen sie. Der Rap, die Musik und die Lyrik waren Kaes Rettung. Durch die Musik verlegte sich das Interesse vom Körper auf die Kunst. Bevor Kae Tempest sich August 2020 öffentlich als nicht-binär identifizierten, wurden sie weiterhin bei Musikpreisen in Kategorien als Frau nominiert. Aber Kae haben das ignoriert, weil sie so erpicht darauf waren, erfolgreich zu sein. Sie hätten sich immer versteckt, weil sie sich geschämt und Homophobie und Transphobie verinnerlicht hätten. Sie spüren die Kraft sichtbar zu sein. Diese Sichtbarkeit wirke sich bei Kae auf das kommenden Album aus: "The Line is a Curve" ist eine introspektiver und persönlicher, geht mit dem lyrischen Merkmal von Kae in die Tiefe. Kae schätzen die Lyrik und sagen: "Sie ist selten und tiefgründig, größer als meine oder deine Erfahrung." "The Line is a Curve" wird am 8. April veröffentlicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Oxxxymiron mit Wohltätigkeitskonzerten für die Ukraine

Einer der größten russischen Rapper macht der Krieg richtig sauer: Oxxxymiron. Der Rapper macht Wohltätigkeitskonzerte unter dem Namen "Russians against War", kurz RAW. Das erste Konzert findet am 15. März 2022 um 21.30 Uhr in Istanbul in der Türkei statt. Er erzählt im Instagram Video von seiner Motivation: "Ich bin sauer, weil es immer noch abgefuckt ist, weil der Krieg in der Ukraine immer noch stattfindet. Und es gibt Zehntausende russische Menschen, die den Krieg kategorisch ablehnen. Das sollte so laut wie möglich gesagt werden." Weiter erzählt Oxxxymiron, dass Antikriegskonzerte gerade illegal in Russland seien und nennt das eine "totale Zensur". 100 Prozent der Einnahmen, u.a. durch Konzerttickets, gehen an eine gemeinnützige polnische Organisation gespendet wird, die Kindern von ukrainischen Geflüchteten hilft. Die Konzerte können auch über YouTube, Instagram und Twitch gestreamt werden. Oxxxymiron ist bekannt für seine Putin-kritische Haltung. Als die Invasion Ukraine startete, sagte er aus Protest sechs ausverkaufte Konzerte in Russland ab.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Lizzo kritisiert Anti-Trans-Gesetz und Abtreibungspolitik in Texas

In ihrer Rede bei einem der größten Musik-, Film- und Medienfestivals kritisierte Lizzo das Anti-Trans-Gesetz und die Abtreibungspolitik des Bundesstaats Texas. Deswegen sei sie stolz die Stadt Houston zu repräsentieren, aber nicht den ganzen Bundesstaat Texas. Dort verbrachte sie einen großen Teil ihrer Jugend. Im neuen Anti-Trans-Gesetz steht, dass geschlechtsangleichende medizinische Behandlungen bei Transgender Jugendlichen "Kindesmissbrauch" seien. Ärzte, Krankenschwestern und Lehrpersonal seien gesetzlich verpflichtet, Eltern zu melden, die Kinder bei so einer Behandlung unterstützen. Lizzo bezeichnet das Gesetz als "aggressiv": "Sie nehmen jungen Kindern das Recht, authentisch und als sich selbst zu leben. Es ist eine Menschrechtsverletzung. Transrechte sind Menschenrechte." Auch viele große Unternehmen wie Google und Apple haben das Anti-Trans-Gesetz kritisiert.

Lizzos Kritik richtet sich auch gegen das neue Abtreibungsgesetz in Texas. Dort ist ein Schwangerschaftsabbruch ab der sechsten Woche verboten. Es gibt keine Ausnahmen für Schwangerschaften, die u.a. durch eine Vergewaltigung verursacht wurden. Bei illegalen Abtreibungen drohen Strafen von mindestens 10.000 Dollar. Lizzo sagt ganz klar: "Kümmere dich um deinen Kram. Bleib weg vom meinem Körper. Der ist nicht politisch."