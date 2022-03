Clubszene solidarisiert sich mit Ukraine

Das ukrainische Rave Kollektiv Veselka postet in der Bio einen Link zu Tipps, wie Menschen aus dem Ausland Ukraine unterstützen können: Unter anderem mit Spenden, medizinischer Versorgung und ukrainischen Menschen auf der Flucht helfen, indem ihnen eine Unterkunft und Arbeit gesucht wird.

Moskaus queere Technoparty Popoff Kitchen startete eine Petition gegen den Krieg. Das Londoner Label Stereohype sammelte mit einem Livestream Spenden für Kinder in der Ukraine. Das Onlinemagazin für elektronische Musik, Resident Advisor, berichtet von der vom Krieg betroffenen Menschen aus der Clubszene. DJ und Veranstalter Nikita Kozachinsky erzählt zum Beispiel davon, dass er noch ein Festival in seiner Stadt Dnipro plante und sich plötzlich in einem Krieg befand. Er meldete sich daraufhin als Soldat, schoss das erste Mal mit einer Waffe und fokussiert sich auf medizinisches Training und hilft Geflüchteten in Dnipro, Essen und Unterkünfte zu besorgen.

Dnipro liegt in der Zentralukraine und ist die viertgrößte Stadt des Landes. Heute Morgen (11.03.2022) wurde Dnipro zum zweiten Mal angegriffen. Laut ukrainischen Medien ist bei den Angriffen ein Mensch gestorben. Beim Luftangriff sollen Ziele in der Nähe von einem Kindergarten und einem Wohngebäude getroffen worden sein.

Neu: The Black Keys – "Wild Child"

The Black Keys, eine der aktuell bekanntesten Rock-Blues Bands, meldet sich mit "Wild Child" zurück. Die zwei Musiker bezeichnen sich im Song als wild, weil sie alles machen, um ihre Traumfrau zu erreichen und sich mit ihr "austoben" wollen - auf Rock’n‘Roll und Blues-Vibes.

Mit "Wild Child" kündigt die Band ihr neues Album "Dropout Boogie" für den 13. Mai 2022 an. Das neue Album soll den nüchternen Blues Rock widerspiegeln, den sie am Anfang der Karriere gemacht haben. Schließlich machen sie bereits seit 20 Jahren Musik.

Der Erzählfaden des wilden Kindes zieht sich auch durch das Musikvideo zum neuen Song. Die zwei Musiker, Dan Auerbach und Patrick Carney, werden jeweils als Koch und Hausmeister an einer Schule eingestellt und arbeiten hart. "Für unser Album", sagen sie im Intro. Dafür wischen sie Kotze von Schüler:innen weg und kochen ekliges Kantinenessen. Dabei sehen sie die richtig wilden Kinder von heute: Die, die sich kloppen oder rumknutschen. Die, die das Schulsystem hacken.

Shenseea mit Debütalbum "ALPHA"

Shenseea ist gerade die Stimme der Dancehallszene. Mit ihrem Debütalbum "ALPHA" verbreitet sie locker luftige Vibes und positive Energie durch hypnotisch rhythmische Dancehall-Tunes und ihre klaren Vocals. Mit "Lick" feat. Megan Thee Stallion hat sie endgültig das globale Publikum erreicht, da er durch den expliziten Songtext kontrovers diskutiert wurde. Denn der Song ist eine Ode an Oralsex. Für ein Debütalbum ist "ALPHA" eindrucksvoll aufgestellt: Rapper, wie 21 Savage, Tyga und Sean Paul sind dort zu Gast.

Ihren ersten Song nahm Shenseea 2016 auf. Danach bekam sie immer mehr Aufmerksamkeit und arbeitete sogar mit Kanye West an seinem Album "Donda".

