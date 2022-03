Universal Music schließt vorübergehend in Russland

Russische Künstler und Künstlerinnen werden erstmal nicht mehr finanziert. Aufnahmeaktivitäten, Produktionen und Marketingkampagnen sollen sofort eingestellt werden. Außerdem würden alle Büros geschlossen werden.

Die Mitarbeiter:innen bekommen weiterhin ihre Gehälter und die nicht-russischen Mitarbeiter:innen sollen das Land verlassen. Die Begründung fasst Labelgigant Universal Music folgendermaßen in einem Pressetext zusammen: "Wir fordern ein schnellstmögliches Ende der Gewalt in der Ukraine." Auch weitere große Labels wie Sony und Warner überlegen in Russland ihre Büros zu schließen, wie Insiderquellen dem Wall Street Journal verrieten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Anfang des Monats kündigte der Tour- und Festivalveranstalter Live Nation an, dass er keine Shows oder generell keine Geschäfte in Russland mehr macht. In einem Statement schreiben sie, dass sie Russlands Invasion in der Ukraine verurteilen. Spotify schloss als Reaktion das Büro in Moskau auf unbestimmte Zeit. Und entfernte alle Inhalte der russischen Staatsmedien Russia Today und Sputnik. Spotify gibt es aber weiterhin, um einen "globalen Informationsfluss" aufrechtzuerhalten.

Brasilianische Global Pop Stars bei riesigen Umweltprotest

Nach dem Aufruf eines der Top-Musiker des Landes, Caetano Veloso, protestierten Global Pop Stars mit indigenen Menschen und Umweltaktivist:innen vor dem Nationalkongress in Brasilien gegen fünf Gesetzesentwürfe. Tausende Menschen gingen mit dem Slogan #AtoPelaTerra (auf deutsch: "Steht auf für die Erde") auf die Straßen und setzten damit ein Zeichen gegen fünf Gesetzesentwürfe. Wenn sie genehmigt werden, würde das Land von indigenen Völkern durch kommerziellem Bergbau und Landwirtschaft zerstört werden. Es würde die Nutzung von Pestiziden und die starke Abholzung des Regenwaldes im Amazonas weiter erlauben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Unter dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro wurde so viel Regenwald zerstört wie noch nie. Aktivist:innen sprechen bei den geplanten Gesetzesentwürfen von einer "Todeskombination" . Die Global Pop Stars waren sogar mit im brasilianischen Senat, um ihren Widerstand zu zeigen. Daniela Mercury sagt in einem Video auf Twitter: "Wir haben das Gefühl, dass dieser Druck wirklich Wirkung zeigen wird. Und jetzt werden wir den Senat um Hinweise und Maßnahmen bitten und diese Gesetzesentwürfe auf jeden Fall stoppen."

Nach der Demo gab es ein Konzert mit nahmhaften brasilianischen Artists, wie Sänger Criolo und Rapper Emicida. In den kommenden Wochen entscheidet der Senat, ob die Gesetze zugelassen werden.

Fans dürfen auf BTS-Konzerten nicht klatschen und schreien

Mittanzen, singen, schreien, klatschen – solche Fanaktivitäten sind vor und auf einem K-Pop Konzert Standardprogramm. Allerdings sind sie auf den BTS-Konzerten am 10./12. und 13. März aufgrund der Pandemie nicht erlaubt. Es sind die ersten Live Auftritte der Band in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, seit der Pandemie.

Die Fans bekommen einen Sitzplan und können Klatschgeräusche durch Plastikhänden mit einem Schwenk oder mit mechanischer Technik erzeugen. Die Band sagte laut der News Seite France 24 dazu: "Wir wollen unsere Fans hören, aber sind dankbar, dass wir sie sehen können."

Ein Fan findet die Beschränkungen auch hart, glaubt aber, dass die Beschränkungen in der Situation nötig seien. Trotzdem ist die Vorfreude auf das Konzert groß. Die Fans standen bereits Stunden vor dem Konzertbeginn in BTS T-shirts und mit Fan-Plakaten an, während die Band gerade noch Soundcheck hatte. Südkorea kämpft mit Omikron. Allein heute (10.03.22) werden über 300.000 neue Ansteckungen gezählt.