Lass mit bewegendem Song über Flucht: "Metina"

Er vereint wie kein Zweiter das Erbe der großen afrikanischen Sänger und aktuellen Afro-Pop – Sänger Lass aus Senegal. Heute präsentiert er seine neue Single "Metina" gemeinsam mit Sängerin Flavia Coelho aus Brasilien. Der Songtitel steht in der westafrikanischen Sprache Wolof für Schmerz. Mit sehnsuchtsvollen Gesang und samtiger Stimme singt er von dem Gefühl seine Heimat verlassen zu müssen. 2008 ist Lass von seiner Heimatstadt Dakar nach Lyon geflohen: "In 'Metina' geht es um Exil und Sklaverei. Es geht darum, deine Liebsten zurückzulassen – alles aufzugeben, was du dir aufgebaut hast, um neu anzufangen. Das war nicht leicht für mich. Ich kann mir aber nicht einmal im Ansatz vorstellen, wie viel Leid damit verbunden sein muss, wenn man zur Flucht gezwungen ist.", erzählt er.

Angesichts des Krieges in der Ukraine hat Lass sein Mitgefühl ausgedrückt mit den Menschen, die gerade fluchtartig das Land verlassen. Auch Gastsängerin Flavia Coelho zeigt sich solidarisch: "Für mich ist es Teil meiner Arbeit in einem solchen Moment einen Song rauszubringen. In einem Moment, in dem Kriegt herrscht - nicht weit weg von uns. Es ist eine so beängstigende Situation – wirklich schwer zu ertragen. Unsere Musik bietet dabei nur wenige Sekunden zum Durchatmen. Ich sehe es aber als Teil unserer Rolle als Kulturschaffende." Flavia Coelho ist die wichtigste Musikbotschafterin Brasiliens in Europa. In Metina singt die Singer-Songwriterin mit Wahlheimat Paris von der Saudade – der Sehnsucht und dem Heimweh, den sie empfindet. Metina ist die erste Single vom kommenden Debütalbum von Lass, das dieses Jahr erscheinen wird.

Clubs dürfen nach Coronapause wieder öffnen

Die Pandemie hat die Clubkultur zu erliegen gebracht, jetzt findet der Wiederstart während des Kriegs in der Ukraine statt. Ohne Maske und mit 2G Plus, auch Geboosterte und Genese müssen einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen, darf wieder getanzt werden. Die Freude hält sich bei vielen Clubbetreibenden in Grenzen. "Niemandem kann jetzt nach Feiern zumute sein." schreibt der Club Gretchen in Berlin-Kreuzberg bei Instagram. Aber sie öffnen trotzdem wieder die Türen. Vielleicht sei es gut, dass sie gerade jetzt ihre Räume für Gemeinschaften zur Verfügung stellen können. Damit Menschen zusammenkommen können und mit ihrer Erschütterung, Angst und Wut nicht allein sind, heißt es weiter. Als Teil der Wiedereröffnung der Berliner Clubs startet auch eine Solidaritäts-Kampagne für die Ukraine.

Mit "Club Culture United – Stand Up For Ukraine" werden Spenden gesammelt. Manche Clubs geben einen Teil ihrer Einnahmen ab, andere beziehen die Gäste mit ein und sammeln. "Clubs sind Orte der Solidarität und des politischen Aktivismus." Bezieht die Berliner Clucommission Stellung. "Artists und Kulturstätten in der Ukraine sind in einer sehr prekären und lebensbedrohenden Lage. Auch bei den großen Herausforderungen, vor denen Berliner Clubs nach diesen zwei Jahren der Pandemie stehen, ist es selbstverständlich, dass Berliner Clubs jetzt Unterstützung für die Ukraine organisieren." Manche Clubs verlegen ihre Eröffnung aber auch auf nächste Woche, das hat auch organisatorische Gründe. Oftmals fehlen noch Mitarbeitende oder Programm. Gabriel Riquelme vom Kölner Club Bahnhof Ehrenfeld hat erst vor zwei Tagen das finale Go bekommen: "Generell sind es eher drei Monate Planungsvorlauf ,die man braucht um Veranstaltungen, Konzerte, Partys vernünftig zu organisieren. Zwei Tage sind da sehr sportlich, deswegen konnten wir diese Woche noch nicht durchstarten, sondern starten erst nächste Woche." Aber darauf, dass es wieder losgehen kann, freut er sich.

Waffen statt Gitarren: Sänger der ukrainischen Band Boombox kämpft im Krieg

Normalerweise spielt die ukrainische Band Boombox vor tausenden Menschen ihre Konzerte. Schon seit der Krim-Annexion haben sie von Russland Abstand genommen und sind dort nicht mehr auf die Bühne gegangen. Jetzt verteidigt der Sänger der Band, Andriy Khlyvnyuk, die Ukraine vor russischen Soldaten. Er ist 42, seine Kinder hat er zur Oma an einen sicheren Ort gebracht, weit weg von Kiew, erzählte er Euronews. Er meint: Musikerinnen und Musiker sind Friedenstifter, aber der Krieg hat das geändert. Jetzt sei es an der Zeit, die Gitarren gegen Waffen einzutauschen. Auf seinem Instagram-Account hält er seine Fans auf dem Laufenden. Auf Fotos sieht man ihn in Tarnhose, mit gelber Binde um den Arm und mit einer Waffe von der Schulter hängend. Die habe er sich selbst gekauft, erzählte er der Journalistin Nataliya Gumenyuk in einer Polizeistation in Kiew. Dort halten sich auch die freiwilligen Kämpfer:innen über Nacht auf. "Vom Westen braucht die Ukraine nichts", findet Khlyvnyuk. Der Westen würde die Ukraine brauchen, weil beide die gleichen Werte hätten: gleiche Rechte für alle, Wahlrecht, Menschenrechte, Moral, Intellekt. Er ist der Meinung: Der Westen braucht die Ukraine. Als Schild um das alles zu beschützen.

Neue Single von Priya Ragu – "Illuminous"

Priya Ragu will mit ihrer neuen Single "Illuminous" Mut machen. Die tamilisch-schweizerische Künstlerin ist überzeugt, dass wir alle Wesen des Lichts sind: "Wir tragen alle eine einzigartige Gabe in uns, die uns zu unserer wahren Bestimmung führen kann. Sobald wir sie gefunden haben, strahlt das Licht in uns so hell, dass wir unbesiegbar werden." So würde sie sich aktuell fühlen. Kein Wunder, Priya Ragu mischt gerade die internationale Musikszene auf. Mit ihrem Mix aus tamilischer Musik und R’n‘B haben sie sämtliche Musikstationen letztes Jahr als DIE Durchbruchkünstlerin gefeiert und auch bei COSMO hat sie mit ihren Debüt-Mixtape "damnshetamil" ein Album der Woche gelandet.

"Illuminous" ist jetzt ihre erste Single danach. Mit dem Song will sie andern Mut machen diese besondere Gabe in sich selbst zu finden. Dazu lohnt sich auch das Musikvideo zum Song. Wie bei ihr üblich ist das bunt, aufwendig und jeder Shot wie ein Kunstwerk. Priya Ragu feiert darin ihre künstlerische Stärke. Ihr Kopf sitzt dabei auf dem Körper eines eingeölten Bodybuilders. Sie flext umgeben von Gemälden, die an blauen Wänden hängen, die Muskeln. Die nächsten Konzerte von Priya Ragu sind auch schon geplant: Am 23.04. ist sie in Köln beim c/o Pop Festival, Ende Mai spielt sie in Berlin (25.05.), Hamburg (27.05.) und Köln (29.05. den Support für Jungle.)