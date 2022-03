Ukrainischer Rapper OTOY: "Der echte Rap wird gerade erst geboren"

Der Krieg in der Ukraine ändert auch den ukrainischen HipHop. "Der echte Rap wird gerade erst geboren", meint der Künstler OTOY aus Kiew. Und die Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Vor dem Krieg standen viele Artists in der Ukraine vor dem Problem, dass sie sich entscheiden mussten: Rappe ich auf Russisch und werde auch in Russland gehört oder rappe ich auf Ukrainisch und erreiche möglicherweise weniger Menschen? OTOY hat sich für das Ukrainische entscheiden. Er hat COSMO-Reporter Henrik Schütz erzählt, dass das sein Weg ist, um die ukrainische Kultur mit der Welt zu teilen. "In der Ukraine hatten die, die auf Russisch rappten keine Probleme mit Ukrainer:innen oder ukrainisch-sprachigen Rapper:innen. Ich denke, dass viele das jetzt ändern und ihre Texte auf Ukrainisch schreiben werden. Zurück zum Russischen ist jetzt nicht mehr möglich." Rappen auf Ukrainisch als ein Zeichen gegen die russische Einflussnahme auf die Kultur. Jetzt im Krieg nutzt die HipHop-Community in der Ukraine ihre Reichweite auch, um zu helfen. Hilfe für Notunterkünfte, Krankenhäuser, Transfer für Menschen, Benzin für die Armee, Flaschen für Molotows - dafür hat OTOY seine Verbindungen bisher genutzt. Jetzt will OTOY einen Schritt weiter gehen und in den Krieg ziehen. Er meint: "Es gibt keinen anderen Weg."

Spotify schließt Büros in Russland

Spotify reagiert auf den Angriffskrieg in der Ukraine und schließt seine Büros in Russland. Der Musikstreamingdienst habe dazu "tausende Podcast-Folgen" seit Beginn der Invasion von Putin überprüft. Die Inhalte von den russischen Staatsmedien RT und Sputnik seinen gelöscht worden. Die beiden Sender sind gerade von der EU wegen Kriegspropaganda und Verbreitung von Falschinformationen verboten worden. Spotify geht den Schritt als Konsequenz auf den "unprovozierten Angriff auf die Ukraine". Die Menschen in Russland können weiter Musik und Podcasts bei Spotify streamen, damit der "globale Fluss von Informationen" erhalten bleibe.

Live Nation beendet Geschäfte mit Russland

Bisher haben schon einzelne Popstars und Bands als Konsequenz auf Putins Angriffskrieg in die Ukraine ihre Konzerte in Russland abgesagt. Jetzt kommt mit Live Nation ein großer Konzertveranstalter dazu: "Wir werden keine Shows in Russland promoten / Wir werden keine Geschäfte mit Russland machen" meldet Live Nation bei Twitter. Das Medienunternehmen aus den USA prüfe gerade seine Anbieter. Die Arbeit mit allen Unternehmen in Russland sollen eingestellt werden. "Wir stehen zu den Menschen in der Ukraine, wir verurteilen die Aktionen von Russland", heißt es in einem Statement. Live Nation will auch andere in der Branche inspirieren, das zu tun, was sie können.

Fortnite-Entwickler Epic Games kauft Bandcamp auf

Die Musikplattform Bandcamp ist bekannt als eine Quelle für unabhängige Musik – um sie zu entdecken und zu streamen, aber auch für Indie-Artists, um ihre Musik zu promoten und verkaufen. Jetzt wurde Bandcamp von Epic Games aufgekauft. Das Softwareunternehmen steckt hinter Online-Spielen wie Fortnite. Bandcamp und Epic Games versprechen, dass Bandcamp im Kern gleich bleiben soll. Artists sollen wie vorher die Kontrolle über ihre Musik behalten, weiter durchschnittlich 82 Prozent der Einnahmen ihrer verkauften Songs bekommen und User:innen mit Musikempfehlungen versorgt werden, schreibt Bandcamp-Chef und Mitgründer Ethan Diamond.

Er soll auch weiterhin an der Spitze der Musikplattform stehen. Aber im Hintergrund soll Bandcamp mit der Hilfe von Epic Games größer werden: Von mobilen Apps, über neue Bezahlsysteme und Features bis hin zur Schallplattenpressung und Live Streaming Services. Epic Games expandiert gerade ordentlich und bezieht Musik immer mehr ein. Schon lange sind Spiele wie Fortnite keine reinen Shooter-Games mehr. Während der Pandemie konnten Gamer:innen in der virtuellen Welt Konzerte besuchen. Das Unternehmen will nun ein Marktplatz-Ökosystem aufbauen, für Technologie, Spiele, Kunst und Musik. Dabei soll Bandcamp eine "wichtige Rolle" spielen, meint Epic Games. Beide würden die gleiche Mission teilen: "Die künstlerfreundlichste Plattform aufzubauen, die es Creatorn möglich macht, den Großteil ihres hart verdienten Geldes zu behalten."