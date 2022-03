Global Pop Welt reagiert auf Krieg in der Ukraine

Ukrainischer Chor eröffnet Saturday Night Live

Normalerweise eröffnet Saturday Night Live die Sendung mit einem Sketch. Doch während der andauernden Invasion Russlands in die Ukraine, machte die US-Comedy-Show die Bühne für einen ukrainischen Chor aus New York frei. Die Sänger:innen von Dumka of New York führten das Lied "Prayer for Ukraine" vor. Dabei standen sie vor Kerzen, die "Kyiv" buchstabierten, umgeben von Sonnenblumen, der Nationalpflanze der Ukraine. Das Lied wurde Ende des 19. Jahrhundes zur Hymne für den Kampf der Ukraine für Unabhängigkeit. Es war ein ernster Einstieg in die Show. In den Sozialen Medien bekommt Saturday Night Live viel Lob für das bewegende Solidaritätszeichen für die Ukraine.

Pussy Riot: "F**k Putin!" Spendenaktion für ukrainische Hilfsorganisation

In Putins Krieg gegen die Ukraine stellen sich auch einige russische Artists gegen den Kreml-Chef und solidarisieren sich mit der Ukraine. Wie zum Beispiel Pussy Riot. Die Mitglieder der Protestband sind bekannte Kritikerinnen von Putin. Bei einer Show in New York hat Sängerin Nadja Tolokonnikowa sehr deutliche Worte gefunden: "Fuck Putin!" meinte sie und wünschte ihm den Tod. Das sei ihr bei der Show so ausgerutscht, erzählte sie dem Musikmagazin Rolling Stone. Beim Konzert am Samstag hat sie sich für Frieden und für die Ukraine ausgesprochen. Schon mehrfach sei Tolokonnikowa in Tränen ausgebrochen, nachdem sie Nachrichten von befreundeten Menschen aus der Ukraine und aus Russland erhalten hat. Pussy Riot startete nun eine Spendenaktion um die Hilfsorganisation Come Back Alive in der Ukraine zu unterstützen. Dafür setzt Pussy Riot auf Kryptowährung, damit das Geld ohne von Banken abhängig zu sein ans Ziel kommt. Pussy Riot verkauft dafür virtuelle Anteile von einem NFT. Auf dem digitalem Bild ist die gelb-blaue ukrainische Flagge zu sehen. Mittlerweile hat Pussy Riot umgerechnet schon 2,6 Millionen Euro gesammelt.

Shortparis-Sänger: Strafe wegen Teilnahme an Antikriegs-Demo

Der Sänger der russischen Band Shortparis soll bei einer Demo gegen den Ukraine-Krieg in Sankt Petersburg verhaftet worden sein. Die Managerin der Band berichtet, dass der Musiker eine Nacht im Gefängnis verbringen musste und dazu eine Strafe von 10000 Rubel zahlen soll. In den letzten Tagen haben in verschiedenen Orten in Russland Demos gegen Putins Krieg stattgefunden. Dabei sollen mittlerweile schon über 3000 Menschen festgenommen worden sein.

Metropolitan Opera kündigt Putin-verbündeten Musiker:innen

Die Metropolitan Opera in New York will sich von Putin-Verbündeten trennen. Das weltweit angesehene Opernhaus zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. "Als internationales Opernunternehmen kann die Met dazu beitragen, Alarm zu schlagen und sich im Kampf gegen Unterdrückung beteiligen", sagt der Leiter Peter Gelb in einem Video-Statement bei Facebook. Die Met würde an den kulturellen Austausch glauben, aber sie wollen nicht mit Artists und Institutionen zusammenarbeiten, die Putin unterstützen. Mindestens solange bis der Krieg aufhört. Im Interview mit der New York Times ergänzte Peter Gelb, dass es tragisch sei, dass künstlerische Beziehungen der Kollateralschaden der Aktionen von Putin seien.

Von wem sich das Opernhaus trennen muss, ist nicht bekannt. Renommierte Musiker:innen, die Putin nahe stehen sollen, sind unter anderem die russische Starsopranistin Anna Netrebko. Netrebko hat sich vom Ukraine Krieg distanziert. In einem Post bei Instagram betonte sie dazu, dass sie nicht unter Druck gesetzt werden will, politisch Stellung zu beziehen: "Ich bin keine politische Person. Ich bin keine Fachperson für Politik. Ich bin Künstlerin und mein Ziel ist es, über politische Unterschiede hinweg zu vereinen!. Auch der Valery Gergiev gerät unter Druck. Der russische Dirigent soll ein Freund Putins sein. Seine Engagements drohen nun gekündigt zu werden, wenn er sich nicht klar von Putin distanziert Die Elbphilharmonie, sowie die Münchener Philharmonie, die Gergiev als Chefdirigent leitet erwarten bis heute eine Antwort.

"Don´t wave flags, wave Visas"

Zur Zeit sitzen Abgesandte Russlands und der Ukraine am Verhandlungstisch Parallel dazu wird weiter in der Ukraine gekämpft und Zehntausende Menschen fliehen aus der Ukraine in Richtung Europa. Viele Länder sind bereit, Geflüchtete von dort aufzunehmen. Großbritannien zeigt sich da noch zögerlich – und die britische Band Massive Attack fordert mehr Großzügigkeit. Dafür verwenden Sie einen einfachen Slogan: "Don´t wave flags, wave Visas" – übersetzt also: Schwenkt keine Flaggen, sondern gebt den Menschen Visa.



Denn die britische Regierung hat für Flüchtende aus der Ukraine strenge Regeln: Sie dürfen nur nach Großbritannien einreisen, wenn sie dort bereits Familie haben. Und genau das kritisieren Massive Attack mit ihrer Forderung nach "Visas, not Flags": Keine öffentlichkeitswirksamen Solidaritätsbekundungen wie sondern echte Hilfe. Über 100.000 Mal wurde der Tweet der Band geliket. Boris Johnson, Großbritanniens Premierminister, hat inzwischen angekündigt, noch heute weitere Einwanderungserleichterungen vorzustellen.



Und auch andere Bands der Global Pop Welt setzen sich für die Ukraine ein: Etwa Dakhabraka. Die ukrainische Band appelliert an Spotify, Apple Music und andere Streamingplattformen, dass sie ihre regulären Albumcover mit einem Friedenssymbol tauschen dürfen: Damit wollen sie die Staatspropaganda Russlands kontern, wie sie auf Instagram schreiben. In den russischen Staatsmedien wird der Ukraine-Krieg bislang lediglich als "Militäroperation" bezeichnet, auch gibt es kaum Berichte über gefallene russische Soldaten.

Noch gibt es aber keine Reaktion der Streamingdienste auf die Forderungen. Dakha Brakha vermuten, die Streamingdienste wollten Musik und Politik getrennt halten. Sie schreiben auf Insta: !Die Welt, in der Musik und Politik getrennt sind, ist vorbei. Bitte lasst uns die Wahrheit weitertragen und das Blutvergießen beenden".